 "Я работаю журналистом": Портнова сделали сотрудником на канале Медведчука, выдав ему редакционное задание. ДОКУМЕНТ

Соответствующий документ он опубликовал в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Заместитель шеф-редактора "Детектор медиа" Светлана Остапа прокомментировала данную новость: "Когда такие редакционные задания (на бланках редакций) выдавали корреспондентам средств массовой информации и пропаганды в СССР. Сейчас такие сохранились разве что в Беларуси, и то не во всех медиа. В Украине они давно уже не применяются. Но нет, извиняюсь, применяются для специального корреспондента", - пошутила она.

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Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

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