 "Я работаю журналистом": Портнова сделали сотрудником на канале Медведчука, выдав ему редакционное задание. ДОКУМЕНТ

Соответствующий документ он опубликовал в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Заместитель шеф-редактора "Детектор медиа" Светлана Остапа прокомментировала данную новость: "Когда такие редакционные задания (на бланках редакций) выдавали корреспондентам средств массовой информации и пропаганды в СССР. Сейчас такие сохранились разве что в Беларуси, и то не во всех медиа. В Украине они давно уже не применяются. Но нет, извиняюсь, применяются для специального корреспондента", - пошутила она.
Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.
В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.
"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.
В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".
"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.
По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.
Сам же написал.
Нам этим Миротворцем уже сколько лет на Западе тыкают?
Аль Бано только сняли оттуда, когда он пригрозил подать в суд за разглашение его личных данных.
https://censor.net.ua/news/3154418/rada_ne_mojet_zakryvat_sayity_razumkov_otvetil_na_predlojenie_oon_zakryt_mirotvorets
Больше свободы слова, а то ты в первом своем сообщении вроде против.
По паспорту, по генной экспертизе или, как фашисты с штангенциркулем черепа измерять?
https://censor.net.ua/video_news/3122612/padla_enaya_v_evrope_sidela_b_uje_shalava_echaya_postradavshiyi_ot_udara_shabunina_jurnalist_filimonenko
"Падла е##ная! В Европе сидела б уже, шалава е##чая!", - пострадавший от удара Шабунина "журналист" Филимоненко устроил истерику в зале суда
смотрю репортаж ---- в одном из супермаркетов
сети супермаркетов покупатель купил отравленную рыбу
заразился бутулизмом -----
ни названия просто рук в лужу
теперь вспомните привоз Одесса
такой же случай ---все каналы показывали женцину
кричали судить -----
или ревизор ни названия ничего
после такого отношение к ,,,,,журналистам,,,,,