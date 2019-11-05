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 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2507) Портнов (477)

 "Я работаю журналистом": Портнова сделали сотрудником на канале Медведчука, выдав ему редакционное задание. ДОКУМЕНТ

Экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал скан "редакционного задания" выданного ему 112 каналом.

Соответствующий документ он опубликовал в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Заместитель шеф-редактора "Детектор медиа" Светлана Остапа прокомментировала данную новость: "Когда такие редакционные задания (на бланках редакций) выдавали корреспондентам средств массовой информации и пропаганды в СССР. Сейчас такие сохранились разве что в Беларуси, и то не во всех медиа. В Украине они давно уже не применяются. Но нет, извиняюсь, применяются для специального корреспондента", - пошутила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление медиадвижения: Осуждаем действия Портнова в отношении журналистов "Схем" и призываем власти привлечь его к ответственности

Я работаю журналистом: Портнова сделали сотрудником на канале Медведчука, выдав ему редакционное задание 01
Я работаю журналистом: Портнова сделали сотрудником на канале Медведчука, выдав ему редакционное задание 02

Также читайте: Российский журналист Бабченко покинул Украину: "Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал - Бабченко уехал"

Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

Читайте: США призвали РФ и поддерживаемые ею силы немедленно освободить украинских журналистов, задержанных за работу на востоке Украины и в Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3158009
 
 
 Топ комментарии
 
За публикацию личных данных на Западе Портова втоптали бы в ту самую грязь, откуда он выполз. Но зебилам же не на Запад. Им в другую сторону.
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А что ты вечно к Миротворцу придалбываешься... Твоя морда уже там, сепаратюга?)
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он уже "спесиальный кареспандент"...?! а в Золотое-4 сездить не хочет...? Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7620
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Да ладно. Я был спецкором школьной стенгазеты даже.
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Собственно, украинская журналистика - это разновидность нелегальной проституции. Цена в отрасли действительно падают - слишком много развелось членов-корреспондентов и просто корреспондентов.
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За публикацию личных данных на Западе Портова втоптали бы в ту самую грязь, откуда он выполз. Но зебилам же не на Запад. Им в другую сторону.
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а за Миротворец посадили бы уже. Но у нас беззаконие цветёт пышным цветом.
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А что ты вечно к Миротворцу придалбываешься... Твоя морда уже там, сепаратюга?)
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А шо не так с Миротворцем? Тебе за дикарей обидно?
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"За публикацию личных данных на Западе "

Сам же написал.
Нам этим Миротворцем уже сколько лет на Западе тыкают?
Аль Бано только сняли оттуда, когда он пригрозил подать в суд за разглашение его личных данных.

https://censor.net.ua/news/3154418/rada_ne_mojet_zakryvat_sayity_razumkov_otvetil_na_predlojenie_oon_zakryt_mirotvorets
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Не знаю кто тебе чего тыкает, а вот одного бравого террориста из дырляндии по кликухе Техас(хотя это животное родом из Миннесоты) в США с распростертыми обьятиями ждет ФБР, благодаря Миротворцу.
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Ну и замечательно.
Больше свободы слова, а то ты в первом своем сообщении вроде против.
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Не надо путать русзверье с журналистами.
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а как отличать?
По паспорту, по генной экспертизе или, как фашисты с штангенциркулем черепа измерять?
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Например, спросить как зовут фюрера русни. Ты же знаешь как его зовут? Зловживання статусом "кореспондента" призводить до його знецінення, - Бородянський - Цензор.НЕТ 3236
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А по факту преступлений против государственной целостности уже нельзя? Или надо обязательно эту манипулятивно-пропагандонскую пуйню включать?
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А ты текст "задания" прочитал? Это "технический" перевод с русского на русский... - в украинском языке не используются "деепричастия"... Не "здійснюючих", а "які здійснюють"........
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Бородянский, парень особой ценности, озабочен.
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При ВФЯ титушкам выдавали документ журналиста, чтобы они официально зашли на избирательный участок .
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Все пять лет Петра Порхатого-"расцвет " журналистики "а-ля Филимоненко".
https://censor.net.ua/video_news/3122612/padla_enaya_v_evrope_sidela_b_uje_shalava_echaya_postradavshiyi_ot_udara_shabunina_jurnalist_filimonenko

"Падла е##ная! В Европе сидела б уже, шалава е##чая!", - пострадавший от удара Шабунина "журналист" Филимоненко устроил истерику в зале суда
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любое звание нужно носить достойно
смотрю репортаж ---- в одном из супермаркетов
сети супермаркетов покупатель купил отравленную рыбу
заразился бутулизмом -----
ни названия просто рук в лужу
теперь вспомните привоз Одесса
такой же случай ---все каналы показывали женцину
кричали судить -----
или ревизор ни названия ничего
после такого отношение к ,,,,,журналистам,,,,,
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Скажи хто твій друг і я скажу хто ти. Два сапога пара. . Медведчук і його посіпаки породження пекла, злодії кучміських та яникових часів, які користуючись гебівським прикриттям і сприянням паханів розікрали майно держави України і зраджують, зраджують .... Що робить Медведчук то не на користь Україні а на шкоду і дуже велику. Це падло за все своє підле життя тільки шкодило Україні її патріотам, захисникам. Ось і пан Портнов теж падло тільки шкодить, шкодить і шкодить; зраджує, зраджує і зраджує, розкрадав і розкрадає. Журналіст медведчуковського каналу. Смішно. Цей канал це канал ворога, рупора кремля, канал з пропагандою "руського міра". Постійно презентують п'яту колону блок ЗА ЖОП(у), злочинців які розікрали державу і боролись та і борються сьогодні проти її незалежності(шуфричі, бойки, медведчуки, волошини, рабіновичі, портнови ...). Пора всіх Мертвечуків, шуфричів, бойків, портнових ... викинути з України за зраду і допомогу агресора, грабунок державного майна. ******* ВАШІ ДІЇ.
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Він , як і його калєгі, працюе штатним співробітником російських спецслужб, з особистим рахунком і житлом в москві
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"Портнова сделали сотрудником на канале Медведчука"...2019 год. Украина. За гранью!
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