 Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа

Об этом Науседа заявилна совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистьо пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С "формулой Штайнмайера" все хорошо, однако, на мой взгляд, она более благоприятна для России, а не для Украины. Кто-то оказывает сильное давление на украинское правительство, чтобы как-то договориться с российской стороной и пойти на уступки, но мы не видим никаких уступок с российской стороны", - заявил президент Литвы.
Также он добавил, что диалог с Москвой станет возможным, только если Россия изменит свое поведение.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
ЗЕбіле коли бабусям нічим платить буде пенсію то сопля від бабусі відпаде
Сказали ж шо наступний транш не раніше , ніж бабушка поверне гроші
Чекаємо далі, га???
Десь за рік по цілій Україні не знайдеш геть нікого, хто за зелена гівно голосував - всі за Пороха будуть, чи не ходили
и жить дальше как "хведеральный округ"...ДНО!!!
- безвиз
-дешевые кредиты
- уважение к стране
- рост экономики
Побежденная коррупция Зе:
- нет кредитов вообще
- безвиз отдаляется
- дырявый бюджет
- посмешище в США
Така перемога аж сльози течуть
Украинская коррупция обеспокоена срывом спасения МВФ
він же не лох якийсь
ему шоб на Донбассе не гибли люди...хотя по всей стране в ДТП гибнут ежедневно...!!! то где надо наводить "порядок...и мир"?!!!
в зюзі достойна чекиська підтримка!
Ти з якого міста косоокий?
Ти звідки?
Я з Дніпра.
бостууга, мордвін в тебе є яйця?