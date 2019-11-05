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Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
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 Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа считает заложенный в "формуле Штайнмайера" план более выгодным для России, чем для Украины.

Об этом Науседа заявилна совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистьо пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С "формулой Штайнмайера" все хорошо, однако, на мой взгляд, она более благоприятна для России, а не для Украины. Кто-то оказывает сильное давление на украинское правительство, чтобы как-то договориться с российской стороной и пойти на уступки, но мы не видим никаких уступок с российской стороны", - заявил президент Литвы.

Также он добавил, что диалог с Москвой станет возможным, только если Россия изменит свое поведение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЕС нет единой позиции по отношению России. Санкции против РФ в будущем будут оспорены многими странами, - президент Литвы Науседа

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3158007
 
 
 Топ комментарии
 
Фух, здихалиcь мародьора, який брав кредити у МВФ під 3% річних, тепер Моніка Нелох позичає ОВДП під 17%. Так ЗЕбіле?
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Совет форумчанПравила форума
 
плохо что не все понимают год рождения этой формулы...
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Бо Ікеа не дає ніколи відкатів , а в Украіні по іншому ніяк не домовишся . Зімбабве куле..
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Президент Литвы это понимает, поэтому Литва в ЕС и НАТО, там нет войны и страна стабильно живет и экономически растет. А наша Зеленая плесень не понимает, потому что олигофренна и менталитет кацапский. У нее торговля с агрессором и безвиз и дебильные надежды, что Путин свалит с нашей земли, которые абсолютно глупые, учитывая сегодняшние реалии и положение в паРаше .Путин не свалит, зато выдавит из Зели все, что ему надо и выгодно.
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Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2075плохо,что мало кто понимает,что ФШ-это лишь порядок выполнения "минских",а не эти самые "минские"!ФШ видят все по разному!вот только получается,что два недорослика понимают ее одинаково! Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2075ты видать пороха хотел макнуть,только...такую херню ты только зебилу впихнуть можешь,а на ЦН таких практически нет(потому как амебы,читать что-то информационное не любят от рождения)
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Эту самую формулу каждый пересичный украинец видит насквозь.
Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 4162
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Того, который еще в 2016-м хотел протянуть эту "формулу", которую он же согласовал тогда и одобрил?
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Фух, здихалиcь мародьора, який брав кредити у МВФ під 3% річних, тепер Моніка Нелох позичає ОВДП під 17%. Так ЗЕбіле?
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Зебіл, а чому МВФ каже "Моніці" найти вкрадені гроші позик МВФ, котрі вкрали при Порошенко?
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Що з ними робили в тому Трускавцю? Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2238

ЗЕбіле коли бабусям нічим платить буде пенсію то сопля від бабусі відпаде

Сказали ж шо наступний транш не раніше , ніж бабушка поверне гроші Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 4012
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З:Е%біл звільняють 20000 вчителів, 18000 з адміністрацій, 120000 з Укрзалізниці!
Чекаємо далі, га??? Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 5275
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"еще в 2016-м хотел...", а хотелки исполнил Зебил.... ай, ай, ай, что же это?! Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 2413
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Зенаркомани, дивіться яка ситуація, за ЗЕбіла проголосувало 73%, але країною управляти Вам чомусь не доручили, поставили двох з плашками 25%. Розумію, це боляче, але саме так приходить розуміння, що з вами щось не так. Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 1607

Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 9277
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)))) я так розумію, що ще через місяць, таких "голосовавших за Пороха" набереться 73%..
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Зебіл, а однотуровий тобі довірив управляти країною?
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Оце так зрадонька приїхала, так ЗЕбілоід?

Десь за рік по цілій Україні не знайдеш геть нікого, хто за зелена гівно голосував - всі за Пороха будуть, чи не ходили Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2399
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Навіть з Литви розумні та свободолюбиві люди нам кажуть - формула штайнмайХЕРА - нам неприпустима ! Але ж команда клоунів , сивох , та богданів разом з ПУЙЛОМ хоче нам це втулити ! ЗЕБІЛИ це ви привели ЗРАДНИКІВ та КАПІТУЛЯНТІВ до влади , бо ж дуже хотіли дешевого газу від окупанта !! Зебіли - як же я вас //////
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да...это **********...менять свободу и независимость на дешевые газ и электроэнергию...
и жить дальше как "хведеральный округ"...ДНО!!!
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Минские соглашения, формула Штанмайера. До какого плачевного состояния нужно довести страну, если опускают ее до позора в виде выполнения соглашений, который в правовом поле в принципе не существует. А Зеленый не лох как то до сих пор не поймет, чтоесли ты не уважаешь собственные Законы и Конституцию почему ее должен уважать другой Вова или пьяная Меркель?
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Коррупция при Порохе:
- безвиз
-дешевые кредиты
- уважение к стране
- рост экономики
Побежденная коррупция Зе:
- нет кредитов вообще
- безвиз отдаляется
- дырявый бюджет
- посмешище в США
Така перемога аж сльози течуть Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 9966
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Так это понятно! Но в отличии от Украины, у России есть военная сила. Вот в чем проблема.
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Формула Штанмаера которую Порошенко был сразу категорически отверг, почему то пропихивает именно ЗЕкловун. И эта формула максимально не выгодна Украине. Почему Порошенко от неё категорически отказался, а ЗЕкловун радостно принимает??
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Чому зевлада кинулася виконувати формулу Штайнмайера, а Арахамія при цьому підкреслював відсутність зради у цій формулі?
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Алкашня мокшанська, МВФ не тільки не дасть грошей Україні через Коломойського, але і вимагає, щоб Коломойський повернув вкрадені їм $ 5,5 млрд Приватбанку
Украинская коррупция обеспокоена срывом спасения МВФ
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та ні, не може зюзя бути капітулянтом
він же не лох якийсь
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Тут всё просто: Гитанас Науседа порохобот ! Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 7032
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шо характерна-Президент Литвы это понимает...а Президент Украины- ну никаак нет... Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 7976
ему шоб на Донбассе не гибли люди...хотя по всей стране в ДТП гибнут ежедневно...!!! то где надо наводить "порядок...и мир"?!!!
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Пеця не зря её утвердил в 2016-м
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Де утвердження цієї формул у 2016 році? І чому її виконують лише у 2019 році?
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це ольгіно таким чином нав'язує тезіс, що це Порох, а не зелена шмаркля зрадив Україну
в зюзі достойна чекиська підтримка!
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Тоді у 2016 році були лише розмови, але зобов'язуючі були лише мінські домовленості, які теж не були ратифіковані ВР. Тобто цю формулу можна було не виконувати.
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Дійсно. Тут ти правий. Петро її ту "формулу" лише погодив в "норманському форматі". А виконувати взявся Зелений.Як і з "мінськими договорняками" Петра вийшло.
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Мордвін давай зустрінемося?
Ти з якого міста косоокий?
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Мордвін давай зустрінемося?

Ти звідки?
Я з Дніпра.
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Після рішення МВФ ми дізнаємось, наскільки міцно Коломойський тримає Янє Лоха за горло (бо яйця мізерні).

бостууга, мордвін в тебе є яйця?
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это понятно любому адекватному в мире...кроме зеБилов
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тебе Во-Во путина на всю рожу...\закатайте губы кацапы...\
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