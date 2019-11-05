 Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа

Об этом Науседа заявилна совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистьо пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С "формулой Штайнмайера" все хорошо, однако, на мой взгляд, она более благоприятна для России, а не для Украины. Кто-то оказывает сильное давление на украинское правительство, чтобы как-то договориться с российской стороной и пойти на уступки, но мы не видим никаких уступок с российской стороны", - заявил президент Литвы.

Также он добавил, что диалог с Москвой станет возможным, только если Россия изменит свое поведение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЕС нет единой позиции по отношению России. Санкции против РФ в будущем будут оспорены многими странами, - президент Литвы Науседа

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".