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 США предоставили военную помощь Украине в обмен на обязательство начать расследование против Байдена, - посол США Сондленд

Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд признал, что военная помощь Украине была связана с обязательством Киева проводить расследования, которые хотел президент Трамп.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обнародованных Конгрессом США показаниях Сондленда в рамках расследования по импичменту Трампа, пишет New York Times.

"Свидетельство г-на Сондленда дало несколько важных новых подробностей, помимо рассказа, который он дал в ходе 10-часового интервью в прошлом месяце. Он предоставил более подробное описание своей собственной роли в предупреждении украинцев о том, что им необходимо выполнить запросы на проведение расследований, которые требует личный адвокат президента Рудольф В. Джулиани. К началу сентября, по словам г-на Сондленда, он убедился, что военная помощь и встреча в Белом доме были обусловлены тем, что Украина взяла на себя обязательство провести эти расследования", - говорится в публикации.

В обновленных показаниях Сондленд рассказал о том, как он обсуждал предоставление взаимных гарантий с помощником президента Украины Андреем Ермаком в кулуарах встречи 1 сентября между вице-президентом Майком Пенсом и Владимиром Зеленским в Варшаве.

"Я сказал, что возобновление американской помощи, скорее всего, не произойдет до тех пор, пока Украина не предоставит публичное антикоррупционное заявление, которое мы обсуждали в течение многих недель", - сказал Сондленд.

По словам Сондленда, он заявил, что считает приостановку помощи Украине в размере 391 млн. долл. США, которая была одобрена Конгрессом, было "опрометчивым", хотя он не знал "когда, почему или кем" помощь была приостановлена". Но он сказал, что пришел к выводу, что помощь была связана с расследованиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заставлял дипломатов помогать переговорам Джулиани с представителями украинской власти, - Сондленд

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа подтвердил, что американский президент лично приказал приостановить оказание Украине военной помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3158006
 
 
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Светлана Самборска
4 год ·

Сотрудничество с МВФ - это не только кредиты. Это и рычаг давления на власть. И теперь, после отказа МВФ от продолжения сотрудничества, дефолт - это громкая и высоко вероятная, но не главная проблема.
Главное то, что теперь легким движением руки выбранное дурачками монобольшинство может поставить хоть Дубинского на Приватбанк, хоть Ткаченкого на Нафтогаз, хоть Юзика прямо на НБУ. Любую говорящую собачку Коломойского на любую должность БЕЗ ОГЛЯДКИ на кого бы то ни было.
Понимаете, да? Мы и так после выборов стали карманной страной Коломойского, а теперь еще и последний предохранитель сгорел.
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Я у повсякденному житті спілкуюся українською. Але вирішив більшість своїх дописів писати московською.
А мені важливо донести свою думку до усіх. Так що вибачте браття-українці, ми з вами на інформаційній війні, а на інформаційній війні воюють мовою ворога.
Ну что, уставшие от войны 73%, нравится вам ваш новый преЗедент? Своим его я не могу назвать, противно. Хочу вас поздравить.
Вы устали не только от войны, но и от доллара по 25-28 гривен и от безвиза тоже. Щаз подробно поясню вам, что вас ждет в ближайшем будущем.
Кредиты МВФ для Украины - это не просто деньги. Это прежде всего макроэкономическая стабильность в стране.
Макроэкономическая стабильность - это когда зебилы приходят в супермаркет и долго выбирают, что же купить, потому что все есть, ну просто все в наличии.
И когда сам супермаркет, Ашан там или Метро в наличии. Макроэкономическая стабильность - это когда зебил заезжает на заправку, и спокойно заправляет нужный ему бензин, газ или дизель. Макроэкономическая стабильность - это когда зебил сыт, одет, сидит в теплой квартире на диване перед зедебиловизором и рассуждает о барыгах, войне, и усталости.
Это все называется макроэкономическая стабильность. И эта макроэкономическая стабильность поддерживается балансом между доходами государства Украина и расходами государства Украина.
Скажу неприятную новость. Доходы государства Украина давно уже меньше, чем расходы. Война идет, знаете ли. И Зецарь микропервый даже перестал стрелять, а война все равно идет.
А балансировка доходов и расходов достигается кредитами. И если это кредиты МВФ, то это здорово, потому что:
а) Проценты самые низкие в мире
б) Нормальные страны, которые наполняют деньгами МВФ, верят, что страна, которой дали кредит, идет в правильном направлении.
Естественно, украинские министры полны оптимизма. Украинские министры Милованов (это тот, которого Беня назвал дебилом и тот согласился) и Маркарова катаются по миру, рассаживают свои раскормленные тушки по саммитам и рассказывают, что с МВФ все идет хорошо и успешно. И все вот вот будет уже и мы все вот вот получим.
А вот НБУ уже не так опримистичен. «Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблем ПриватБанка. Это для них и для международного сообщества - красная линия» - заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
А вот вам и подтверждение прихода пушистой лисички. The Wall Street Journal:
«Согласно источникам, близким к переговорам, МВФ отложил помощь Украине, поскольку он обеспокоен тем, что президент страны не работает над возмещением миллиардов долларов, предположительно разграбленных банками, в том числе одним из банков, когда-то контролируемый близким сторонником президента».
ОТЛОЖИЛ. ПОМОЩЬ. УКРАИНЕ. Это означает в ближайшем будущем:
1. Прощай, макрофинансовая стабильность.
2. Здравствуй, инфляция.
3. Возможно: здравствуйте, официальный и неофициальный курсы доллара.
4. Прощайте, зарубежные инвесторы.
5. И еще много чего интересного.
Последствия описать, зебилы? Могу только пятью словами: «Всем нам станет очень плохо». К сожалению, и вменяемым людям тоже.
ANTI-COLORADOShttps://defence-line.org/2019/11/zdobuly-zebily/
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Светлана Самборска
4 год ·

Сотрудничество с МВФ - это не только кредиты. Это и рычаг давления на власть. И теперь, после отказа МВФ от продолжения сотрудничества, дефолт - это громкая и высоко вероятная, но не главная проблема.
Главное то, что теперь легким движением руки выбранное дурачками монобольшинство может поставить хоть Дубинского на Приватбанк, хоть Ткаченкого на Нафтогаз, хоть Юзика прямо на НБУ. Любую говорящую собачку Коломойского на любую должность БЕЗ ОГЛЯДКИ на кого бы то ни было.
Понимаете, да? Мы и так после выборов стали карманной страной Коломойского, а теперь еще и последний предохранитель сгорел.
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Для цього його й вибирало 73,22%.
«От чем хуже будєт, тєм бистрєє начньом міріцца с Россієй.»
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Похоже Додику настала пора поменять галстук на удавку
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После Байдена, который поставил ультиматум по поводу помощи.
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Трампу капец пришел. Зря он в 2017 обрезание сделал и в хабатники подался. Знаковый пример христозапроданца.
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Не дождётесь - Сенат в руках у республиканцев, а обвинения недоказуемы: президент имеет право требовать расследования коррупционных преступлений от страны, которая получает бабки от Штатов.
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Я у повсякденному житті спілкуюся українською. Але вирішив більшість своїх дописів писати московською.
А мені важливо донести свою думку до усіх. Так що вибачте браття-українці, ми з вами на інформаційній війні, а на інформаційній війні воюють мовою ворога.
Ну что, уставшие от войны 73%, нравится вам ваш новый преЗедент? Своим его я не могу назвать, противно. Хочу вас поздравить.
Вы устали не только от войны, но и от доллара по 25-28 гривен и от безвиза тоже. Щаз подробно поясню вам, что вас ждет в ближайшем будущем.
Кредиты МВФ для Украины - это не просто деньги. Это прежде всего макроэкономическая стабильность в стране.
Макроэкономическая стабильность - это когда зебилы приходят в супермаркет и долго выбирают, что же купить, потому что все есть, ну просто все в наличии.
И когда сам супермаркет, Ашан там или Метро в наличии. Макроэкономическая стабильность - это когда зебил заезжает на заправку, и спокойно заправляет нужный ему бензин, газ или дизель. Макроэкономическая стабильность - это когда зебил сыт, одет, сидит в теплой квартире на диване перед зедебиловизором и рассуждает о барыгах, войне, и усталости.
Это все называется макроэкономическая стабильность. И эта макроэкономическая стабильность поддерживается балансом между доходами государства Украина и расходами государства Украина.
Скажу неприятную новость. Доходы государства Украина давно уже меньше, чем расходы. Война идет, знаете ли. И Зецарь микропервый даже перестал стрелять, а война все равно идет.
А балансировка доходов и расходов достигается кредитами. И если это кредиты МВФ, то это здорово, потому что:
а) Проценты самые низкие в мире
б) Нормальные страны, которые наполняют деньгами МВФ, верят, что страна, которой дали кредит, идет в правильном направлении.
Естественно, украинские министры полны оптимизма. Украинские министры Милованов (это тот, которого Беня назвал дебилом и тот согласился) и Маркарова катаются по миру, рассаживают свои раскормленные тушки по саммитам и рассказывают, что с МВФ все идет хорошо и успешно. И все вот вот будет уже и мы все вот вот получим.
А вот НБУ уже не так опримистичен. «Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблем ПриватБанка. Это для них и для международного сообщества - красная линия» - заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
А вот вам и подтверждение прихода пушистой лисички. The Wall Street Journal:
«Согласно источникам, близким к переговорам, МВФ отложил помощь Украине, поскольку он обеспокоен тем, что президент страны не работает над возмещением миллиардов долларов, предположительно разграбленных банками, в том числе одним из банков, когда-то контролируемый близким сторонником президента».
ОТЛОЖИЛ. ПОМОЩЬ. УКРАИНЕ. Это означает в ближайшем будущем:
1. Прощай, макрофинансовая стабильность.
2. Здравствуй, инфляция.
3. Возможно: здравствуйте, официальный и неофициальный курсы доллара.
4. Прощайте, зарубежные инвесторы.
5. И еще много чего интересного.
Последствия описать, зебилы? Могу только пятью словами: «Всем нам станет очень плохо». К сожалению, и вменяемым людям тоже.
ANTI-COLORADOShttps://defence-line.org/2019/11/zdobuly-zebily/
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Хватит выставлять этого дебила. Много раз читал этого проплаченного писаку, и почему то его прознозы всегда в молоко....
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Ни одного успешного проекта МВФ за последние 20 лет не осуществило. Напомнить дурочку из США Яресько? Чем закончила она в Украине? Не успела. Зато успела в Коста Рике за 600 тыс дол в год. И успешно привела страну к дефолту. Вопрос не в тгм, даст МВФ деньги или нет. Вопрос давно в другом, сколько из них тупо украдут. Прежде, чем какую то лобуду выставлять, почитай немного об экономике в частности об МВФ.
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ой ты вумный, пж страшно... а шо ты не прайм или, на худой конец, не минфин? С таким умищем-то... смотри, место проворонишь...юзик или фотограф займут и будут финансы финансировать...
Ты не таксист, часом? Не прачка?
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Так остановили помощь, потому что не закончены расследования и деньги не возвращены, и в первую очередь не сделал этого Порошенко.
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зебіл брехливий, розслідування і суди справ такого порядку тягнуться роками. А борги Україна віддавала, не кизди.
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