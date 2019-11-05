 Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником конфликта на Донбассе, - Линкявичюс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Министр отметил, что разведение сил в районе Золотого, которое проходит сейчас - это чувствительный момент. А перемирие на Донбассе, напоминает глава МИД Литвы, снова не соблюдается.

"Все это как бы отодвигается и сразу же критика со стороны России, что невозможно договариваться. К этому надо с одной стороны привыкнуть, с другой - очень твердо держаться. Самое большое препятствие этому процессу - то, что Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником этого конфликта. Хотя официально они такими не считаются", - сказал Линкявичус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чувствуется циклическая склонность к смягчению позиции в отношении РФ: надо прервать привыкание к агрессии, - Линкявичюс

При этом он констатировал, что РФ, несмотря на обещания помощи в урегулировании ситуации, делает наоборот.