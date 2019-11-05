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 Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником конфликта на Донбассе, - Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что Россия своими действиями препятствует мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Министр отметил, что разведение сил в районе Золотого, которое проходит сейчас - это чувствительный момент. А перемирие на Донбассе, напоминает глава МИД Литвы, снова не соблюдается.

"Все это как бы отодвигается и сразу же критика со стороны России, что невозможно договариваться. К этому надо с одной стороны привыкнуть, с другой - очень твердо держаться. Самое большое препятствие этому процессу - то, что Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником этого конфликта. Хотя официально они такими не считаются", - сказал Линкявичус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чувствуется циклическая склонность к смягчению позиции в отношении РФ: надо прервать привыкание к агрессии, - Линкявичюс

При этом он констатировал, что РФ, несмотря на обещания помощи в урегулировании ситуации, делает наоборот.

Источник: https://censor.net.ua/n3158004
 
   
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Литва нині розум, честь та совість гнилої Європи.
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Вести из-за поребрика.
В Одоевском районе Тульской области двое мужчин украли 12 тонн навоза. Полиция проводит проверку. - Росбалт.ру

Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником конфликта на Донбассе, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 9080
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Прочиталось.." Сталинизм повсюду" Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником конфликта на Донбассе, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 8280
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Не лише росія робить заяви про свою начебто не участь в конфлікті, але і західні лідери бояться заявити вголос про відповідальність агресорки. Намагаються втихомирити, замовчуючи злочини.
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Литва нині розум, честь та совість гнилої Європи.
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Ну Вы жгете, прямо как Лукаш.
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Если как Лукашенко, то я бы так и написал.
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а нащо це їм? їм і так добре, головне - індекси, біржі, зростання рівня життя їх народів.
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Привіт,подивись відео з новин зі сходу,вечірні....???
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Скільки громадян Мокшандії знайшли свою смерть в Донбасі?
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Каким-таким участником? Вот же ж фантазёр. Тебе ж ОБСЕ 6-й год объясняет - там неизвестные вооружённые люди.
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хорошо когда рядом с тобой есть большой и сильный братик
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Кучма и Кравчук тоже так думали,когда отдавали ядерное оружие.
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он и в обиду гаду не даст а надумают злые люди в блудняк охмурить - даст ласковый братский подзатыльник
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идитенах,******** рашистские-неофашистские ,ответите ,******, за все свои преступления против Украины!
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Выражаясь в подобном ключе, я бы сказал точнее: Не просто "активным участником", а ИНИЦИАТОРОМ!
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Гопники и бывшие КГБшники всегда так действуют
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Вести из-за поребрика.
В Одоевском районе Тульской области двое мужчин украли 12 тонн навоза. Полиция проводит проверку. - Росбалт.ру

Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником конфликта на Донбассе, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 9080
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Материал для кремлёвских скульптур,очень ценное гавно,ой не так очень ценное сырьё Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником конфликта на Донбассе, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 8942
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зайди на новину вечірню з обстрілами,там у низу є посилання на ютуб...(((
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