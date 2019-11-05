Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОН.
Аттестация университетов продолжится в начале 2020 года.
По словам главы МОН Анны Новосад, в следующем году базовое финансирование науки в вузах увеличится со 100 млн до 400 млн грн.
Новосад отметила, что Минобразования предложит Кабмину перераспределить 100 млн грн, предусмотренные на базовое финансирование в этом году, на дофинансирование пилотного проекта по созданию центров коллективного пользования научным оборудованием в университетах. На данный момент таких центров в Украине открыто 14.
Минобразования Украины временно приостановило аттестацию вузов
Министерство образования и науки (МОН) временно приостановило аттестацию украинских вузов в этом году для донабора экспертов в комиссию по аттестации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОН.
А тепер ще усім-застосування спецзасобів, газом і дубінкою, щоб дійшло