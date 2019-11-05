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 Минобразования Украины временно приостановило аттестацию вузов

Министерство образования и науки (МОН) временно приостановило аттестацию украинских вузов в этом году для донабора экспертов в комиссию по аттестации.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОН.

Аттестация университетов продолжится в начале 2020 года.

По словам главы МОН Анны Новосад, в следующем году базовое финансирование науки в вузах увеличится со 100 млн до 400 млн грн.

Новосад отметила, что Минобразования предложит Кабмину перераспределить 100 млн грн, предусмотренные на базовое финансирование в этом году, на дофинансирование пилотного проекта по созданию центров коллективного пользования научным оборудованием в университетах. На данный момент таких центров в Украине открыто 14.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158003
 
 
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"...приостановило аттестацию украинских вузов в этом году для донабора экспертов в комиссию по аттестации". (с) Шо такое? у Рвалтала жесткий гастрольный график до Нового года или просто клоуны закончились?
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Вчителі-хотіли 4000$, отримали скорочення ,ФОПи хотіли канікул, отримали касові апарати, зубожілі хотіли халяви, отримали скорочення субсидій, подорожчання борщу, працівники РДА, які аби не Порох, скорочення.
А тепер ще усім-застосування спецзасобів, газом і дубінкою, щоб дійшло Минобразования Украины временно приостановило аттестацию вузов - Цензор.НЕТ 8687

Минобразования Украины временно приостановило аттестацию вузов - Цензор.НЕТ 6932
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сьогодні найкраще шоу в Україні, як Зеленський труїть газом та лупцює дубінками своїх виборців. Цікаво, скільки зомбованим знадобиться такого лікування для прозріння? Тепер кожного зелебобіка треба запитувати, чи він вже причастився від Зеленського дубінкою і газом?
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это не страшно. лишь бы был ЗЕ в телевизоре - этого люмпенам достаточно.
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* РУКОВОДИТЕЛЬ* министерства не на своем месте !!!
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