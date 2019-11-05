 Украина продолжит гармонизацию энергетического законодательства в соответствии с нормами Евросоюза, - Дмитрий Кулеба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Вице-премьер подчеркнул, что Кабмин продолжит работу по гармонизации украинского законодательства в соответствии с европейскими нормами в энергетической сфере, особенно в вопросах транзита.
"Дальнейшая имплементация обновленного так называемого "энергетического" Приложения (XXVII) к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС приближает нас к главной цели - полной интеграции рынков газа и электроэнергии", - заявил Кулеба, добавив, что в повестке дня - создание механизма оценки проектов законов европейской стороной относительно их совместимости с правом ЕС, а также совместного мониторинга принятых актов.
По его словам, это единственный путь обеспечить энергетическую безопасность Украины. В этом контексте Кулеба особо отметил угрозы, которые несет с собой строительство газопровода "Северный поток-2" для всего региона.
"Мы приветствуем имплементацию обновленной "газовой директивы", которая предусматривает применение правил газового рынка ЕС (доступ третьих сторон, тарифное регулирование, разъединения и прозрачность) к газопроводам в и из третьих стран", - заявил украинский чиновник. Он отметил, что в некоторых европейских столицах, к сожалению, пока не хватает понимания угроз, которые несут энергетические проекты Кремля для стабильности и мира в Европе.
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В стране жопа, а он на гармошке решил играть((( Чего не бандуризация?
В «Укрэнерго» заявили об отключении украинских электростанций из-за российского импорта Ноябрь 5, 2019Без рубрикиКомментарии
Руководитель департамента развития рынка электроэнергии Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Никита Вишневский заявил, что компания отключает украинские электростанции из-за импорта электроэнергии из Российской Федерации (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), поскольку не может ограничить данный импорт.
Об этом сообщило сегодня издание «Главком».
«Отсутствует возможность с точки зрения законодательства ограничения импорта по тем государственным контрактам, которые действуют.
Это договор о параллельной работе и это те контракты, которые есть», - сообщил Вишневский.
И подчеркнул, что для получения возможности ограничивать импорт электроэнергии необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.
Ранее эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что в ночь на 5 ноября состоялись рекордные поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России, составившие 1,216 МВт.
При этом впервые ограничили включения мощностей возобновляемых источников энергия (ВИЭ).
Издание напомнило, что 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», который разрешил закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам.
По словам автора соответствующей поправки народного депутата Андрея Геруса (фракция «Слуга народа»), импорт должен был осуществляться из Беларуси.
Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.
Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.
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За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в 2 раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВт-час в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-час/сутки.