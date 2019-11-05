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 Политика Украины, Экономика
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 В Кабмине не обсуждаются договоренности с Коломойским о "Приватбанке", правительство защищает госбанки, - Милованов

В Кабинете министров не поднимается вопрос о заключении договоренностей с олигархом Игорем Коломойским относительно "Приватбанка".

Об этом министр экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Никакие договоренности не обсуждаются. Это иллюзия. Или неправильно были истолкованы слова премьера. Он говорил в более широком контексте, а потом перешли на Приватбанк и все смешалось. Кабмин такими разговорами не занимается. Кабмин защищает государственные банки", - заявил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте честно: еще 5-7 лет - и нечего будет приватизировать, олигархи загнали большие предприятия в долги, - Милованов

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Алексей Гончарук заявил, что власти ищут "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским по "Приватбанку" в деле на $5,5 млрд.

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/n3158001
 
 
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В Кабмине не обсуждаются договоренности с Коломойским о "Приватбанке" - бо Беня не слушает своих слуг))
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