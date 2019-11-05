 В Кабмине не обсуждаются договоренности с Коломойским о "Приватбанке", правительство защищает госбанки, - Милованов

Об этом министр экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Никакие договоренности не обсуждаются. Это иллюзия. Или неправильно были истолкованы слова премьера. Он говорил в более широком контексте, а потом перешли на Приватбанк и все смешалось. Кабмин такими разговорами не занимается. Кабмин защищает государственные банки", - заявил чиновник.

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Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Алексей Гончарук заявил, что власти ищут "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским по "Приватбанку" в деле на $5,5 млрд.

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