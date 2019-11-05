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Все про:Минобороны (6065) Бронежилет (21) закупки (182) Марченко Дмитрий (3)

 Чиновникам Минобороны Марченко, Капинус, Почтаренко, Пыковцу и Комырянскому объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов, - источник

5 ноября пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Как сообщил источник Цензор.НЕТ подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Пыковец и Комырянский.

"Они тексты подозрения уже получили, в пятницу им будут избирать меру пресечения", - сообщил источник.

"Я так понимаю, это только начало. Будут еще подозрения выдвигаться по мере поступления материалов дела", - добавил собеседник.
По данным источника, могут объявить еще как минимум 7 подозрений в этом деле.

Напомним, 26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

Минобороны опровергло информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам и настаивало на создании "наблюдательного совета" в составе общественных деятелей, депутатов, волонтеров и представителей СМИ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158000
 
   
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А як там "рюкзаки собакова" поживають???
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нормально, младшая сабакова имеет на что играть в казино
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Сьогодні малорос Володимир Зеленський хотів записати відеоролик до Пороха з питанням "Хто вбив закупив рюкзаки"
Але поруч стояв Аваков, і якось невдобно вийшло би. Тому героїчно промовчав.
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одеть на каждого по бронежилету, которые они закупили и проверить автоматной очередью
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Ну, нарешті відбулося те, що мало відбутися. *****, дипломатично висловлюючись, послав лісом не лише ЗЕлену Шмаркю, але й Меркель з Макроном.
ПрепіЗЕденту слід чесно сказати українцям: хотів,але не з своєї вини не зміг. Наступним буде план Б.
А Захід хай думає

Кремль називає зустріч нормандської четвірки до кінця року "передчасною"
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План Б у наркомана відступити до Кривого рогу
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Музикальна пауза від пятого каналу..

А що, хоч якесь табу в слузі народу Чиновникам Минобороны Марченко, Капинус, Почтаренко, Пыковцу и Комырянскому объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов, - источник - Цензор.НЕТ 8050

Зебіли-малороси вам подобається?

https://twitter.com/Gorsha81/status/1191675156067999744
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Меня сейчас интересует будет ли это серьезное расследование или очередная "спортивная рыбалка"?
Сколько там назначат залог?
150 жилетов?
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Ну, їм же у Трускавцю не казали, що вологий кевлар, втрачає 40% міцності.
Та й про кевлар, чи чули взагалі.
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Слушай, не могу понять, ты бухой, как и любой рузьгий, или просто ипанько?
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Пете-параше нужно дать высшую меру за разграбление страны во время войны.
ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ КОНЦЕРНА "УКРОБОРОНПРОМ" ВОЗБУЖДЕНО 583 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА - АБРОМАВИЧУС
https://tsn.ua/ru/********/protiv-uchastnikov-koncerna-ukroboronprom-vozbuzhdeno-583-ugolovnyh-dela-abromavichus-1437933.html
Смотрите какую мафию он создал.

Украинские сенсации. Мандатские страсти.
https://youtu.be/3xijqFIyPTI
Смотрите с 6 : 52
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