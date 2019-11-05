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Все про:Минобороны (6065) Бронежилет (21) закупки (182) Марченко Дмитрий (3)

 Чиновникам Минобороны генерал-майору Марченко, Капинус, Почтаренко, Саковцу и Комырянскому объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов, - источник

5 ноября пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Как сообщил источник Цензор.НЕТ подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Пыковец и Комырянский.

"Они тексты подозрения уже получили, в пятницу им будут избирать меру пресечения", - сообщил источник.

"Я так понимаю, это только начало. Будут еще подозрения выдвигаться по мере поступления материалов дела", - добавил собеседник.
По данным источника, могут объявить еще как минимум 7 подозрений в этом деле.

Напомним, 26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

Минобороны опровергло информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам и настаивало на создании "наблюдательного совета" в составе общественных деятелей, депутатов, волонтеров и представителей СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу"

Источник: https://censor.net.ua/n3158000
 
 
 Топ комментарии
 
А як там "рюкзаки собакова" поживають???
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нормально, младшая сабакова имеет на что играть в казино
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А як там "рюкзаки собакова" поживають???
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нормально, младшая сабакова имеет на что играть в казино
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Сьогодні малорос Володимир Зеленський хотів записати відеоролик до Пороха з питанням "Хто вбив закупив рюкзаки"
Але поруч стояв Аваков, і якось невдобно вийшло би. Тому героїчно промовчав.
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одеть на каждого по бронежилету, которые они закупили и проверить автоматной очередью
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Ну, нарешті відбулося те, що мало відбутися. *****, дипломатично висловлюючись, послав лісом не лише ЗЕлену Шмаркю, але й Меркель з Макроном.
ПрепіЗЕденту слід чесно сказати українцям: хотів,але не з своєї вини не зміг. Наступним буде план Б.
А Захід хай думає

Кремль називає зустріч нормандської четвірки до кінця року "передчасною"
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План Б у наркомана відступити до Кривого рогу
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Прикинь, даже не указано - в чем не качественно?
Бронеплита? А может чехол? А может отличается от ТУ? А если отличается, то в какую сторону?
А вообще сотня лямов это ни много ни мало, а 30% от компенсации Бене за электрику в месяц.
Эпоха бедности позади, учись мыслить широкими категориями!
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Вот это решение на бис!!Количество крыс зашкаливает-ситуация требует физического сокращения барыжного наследия
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Музикальна пауза від пятого каналу..

А що, хоч якесь табу в слузі народу Чиновникам Минобороны Марченко, Капинус, Почтаренко, Пыковцу и Комырянскому объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов, - источник - Цензор.НЕТ 8050

Зебіли-малороси вам подобається?

https://twitter.com/Gorsha81/status/1191675156067999744
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А Портнов когда сядет? А то пока что он вовсю Трубой вертит...
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У Портнова иммунитет пожизненный - он на Петю бочку катит,а это для Камертона лучший бальзам на его больное самолюбие
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Меня сейчас интересует будет ли это серьезное расследование или очередная "спортивная рыбалка"?
Сколько там назначат залог?
150 жилетов?
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Ну, їм же у Трускавцю не казали, що вологий кевлар, втрачає 40% міцності.
Та й про кевлар, чи чули взагалі.
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в соєвих підкацапників може бути і те і те , одночасно ..))
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Авжеш Малоросе NNN Чиновникам Міноборони Марченку, Капінус, Почтаренку, Пиковцю і Комирянському оголошено підозри в закупівлі неякісних бронежилетів, - джерело - Цензор.НЕТ 2771
Наша Юлічка не підводить. Минулого разу вона не помітила Kiev, цього разу - російські прапори.

Зеленський наш препіЗЕдент, так? Чиновникам Міноборони Марченку, Капінус, Почтаренку, Пиковцю і Комирянському оголошено підозри в закупівлі неякісних бронежилетів, - джерело - Цензор.НЕТ 5340

Чиновникам Міноборони Марченку, Капінус, Почтаренку, Пиковцю і Комирянському оголошено підозри в закупівлі неякісних бронежилетів, - джерело - Цензор.НЕТ 7208
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Мордва magic SOM відповім на твоє запитання. якщо ти своїми гнилими зубами бариги і мародера відповіси на моє:

- чому ті хто називав Пороха "мородер", не називали Зелю "деЗЕртир"?
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Его даже деЗертиром не назовешь, ибо до военкомата так и не дошел. Тут просто - обосранец
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Безголова тупа мокша і що не так на цьому фото?

Русня ти палішься.
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Лютий 2015 року. На 51-й Мюнхенській конференції з питань безпеки президент України Петро Порошенко демонструє світу паспорти і військові квитки солдатів і офіцерів Росії, які воювали на сході України.
«Це найкращий доказ агресії і присутності російських військ… російських солдатів і офіцерів, які «заблукали» на сто кілометрів від кордону на танках, повних ***********, і вбивають моїх солдатів, убивають цивільних українських мешканців», - наголосив тоді Порошенко.
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По свинарчуки подача в СМИ также была серьезной))))
И где?))
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Пете-параше нужно дать высшую меру за разграбление страны во время войны.
ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ КОНЦЕРНА "УКРОБОРОНПРОМ" ВОЗБУЖДЕНО 583 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА - АБРОМАВИЧУС
https://tsn.ua/ru/********/protiv-uchastnikov-koncerna-ukroboronprom-vozbuzhdeno-583-ugolovnyh-dela-abromavichus-1437933.html
Смотрите какую мафию он создал.

Украинские сенсации. Мандатские страсти.
https://youtu.be/3xijqFIyPTI
Смотрите с 6 : 52
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Г+Г, которое привело Зелемойского к власти, а теперь и сажать то не за что "поередников"?
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Г+Г как рентв ... Вспоминают ..В обществе .. есть 100500 уголовных дел .. Одна Бабка Сказала ... Кто вспоминает?! В каком обществе?! Где есть?! ... у рен тв тоже "По мнению экспертов", "ученые выяснили" .. неужели хохлы такие тупые шо ведутся на такую откровенную аххинею
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вийдуть на Полторака , а потім - і на сивочолого хряка !
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І потім все, що залишиться, лише подзвонити в мацкву і послухати слова подяки. А далі привіт "малоросская губєрнія"
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ЗЕсвинарчуков и ЗЕмародёров на нары!!!
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Особисто бачив як Корсар МЗ 1-4 в Луганській області ми з ставили дві пластини одна за одною з дистанції 100м 5.45 противає насквозь,потім поряд ставили волонтерський підігнала сільрада Здовбиця Рівненська обл. з тієїж дистанції,стріляли і бронебойними з чорним оботком і ще сепарськими якимись,маленька подряпина і все.Робіть висновки панове.Про Корсар МЗс 1-4 не знаю,але там пластини в середині на вигляд такі як і МЗ 1-4.
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Зеклованы Беню закрыть очкуют, а плебс требует посадок. Надо импровизировать и поднимать старые методички. Ну-ну...
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Особисто бачив як Корсар МЗ 1-4 в Луганській області ми з ставили дві пластини одна за одною з дистанції 100м 5.45 прош
иває насквозь,потім поряд ставили волонтерський підігнала сільрада Здовбиця Рівненська обл. з тієїж дистанції,стріляли і бронебойними з чорним оботком і ще сепарськими якимись,маленька подряпина і все.Робіть висновки панове.Про Корсар МЗс 1-4 не знаю,але там пластини в середині на вигляд такі як і МЗ 1-4.
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Киевский

@Kieffskiy

Скажите мне почему в продвинутой 120 миллионной Японии 10000 чиновников, а в максимум 40 миллионной Украине почти треть миллиона???
P.S. И толку от этих чиновников кроме распила бюджета нет
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Зазвичай з кацапських помийниць приносять цифру в 9000 чиновників.
Ви хоч розумієте,що 10000 апарату не усякій середнячковій корпорації вистачить ?
А взагалі,поки ми триндимо,в тюрмах 8000 добровольців гниють.
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А що в наглядовій раді кажуть ?Ну з громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ ?
Ото буде.як з Роттердам +,коли Київський науково-дослідний інститут судових експертиз в 2018 році на замовлення САП зробив висновок,що формула обгрунтована,довелося Сцитнику з Холодницьким йти в суд з "експертизою" анонімного експерта СБУ (вже після призначення Баканова).
Головне-"правильного" експерта знайти.
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Та никто генералов не посадит... Не та форма правления у нас
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