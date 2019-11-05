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 "Местное самоуправление хотят ограбить в бюджете на 160 миллиардов гривен. Завтра прорвут коллекторы в других городах" - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал сегодняшний потоп в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Филатов отметил: ""Киев устал" (с)

Лента полна дерьма, где люди которые не понимают массового п@здеца, который догоняет нас системно со времён СССР, пытаются состязаться в остроумии.

Безусловно, радоваться нечему. Но и ржать тоже не стоит. В Киеве прорвало "семисотку". Напорный коллектор.

Завтра может "устать" Днепр. Честно. С коллектором в 1200... Послезавтра Одесса. Вы разве не курсе, какие проблемы в Южной Пальмире с дамбой?

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Мы все живем в радиусе 100 метров от своего подъезда. И это нормально. Никто, кроме власть предержащих, не обязан задумываться о состоянии сетей, инфраструктуры, мостов. "Вас, бл@дей, выбрали. Вы и думайте" (с) Мы и думаем.

Уже четыре года, каждый Божий день, я кричу хоть Пете, хоть Вове, что жилой фонд изношен на 80 процентов.

Что критическая инфраструктура изношена критически. Что обвал подъезда в Дрогобыче - это только начало.

Что нужно принять Муниципальный Кодекс. Разделить полномочия местного самоуправления и центральной власти.

Что не стоит подменять решение проблем глупыми спорами и роликами в Инстаграмм.

Четыре года я кричу в пустоту... А в ответ Кабмин хочет ограбить местное самоуправление в следующем году на 160 миллиардов гривен. Но другие мэры молчат. Затаились. Как мыши. Но я буду кричать. Потому, что даже один голос - это уже много. Поддержите меня".

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Источник: https://censor.net.ua/n3157999
 
 
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Вопрос. А куда пойдут или кому достанутся эти 160 млрд. грн.?
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Ну хоть не некоему олигарху. А кто его расфигачил Донбасс?
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А тем временем ,не по теме,но приятно ,немцы из Лейпцига опустили татаромордву из ********** в ********** 2-0,третий гол цинично не был засчитан
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А в ответ Кабмин хочет ограбить местное самоуправление в следующем году на 160 миллиардов гривен.

160 ярдов которые барига мародёр злочинно отдал местным общинам святая ЗЕбубачка хочет направить на помщь нариту Дамбаца , строку мостов, и выплату пенсий Луганде...Спасибо ЗЕбубачка сапасибо!! кричали 73% ЗЕбилов вытирая слёзы счастья. Это ведь такая радость помогать своим мышебратьям на Донбабве и Луганде
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