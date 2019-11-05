 "Местное самоуправление хотят ограбить в бюджете на 160 миллиардов гривен. Завтра прорвут коллекторы в других городах" - Филатов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Филатов отметил: ""Киев устал" (с)

Лента полна дерьма, где люди которые не понимают массового п@здеца, который догоняет нас системно со времён СССР, пытаются состязаться в остроумии.

Безусловно, радоваться нечему. Но и ржать тоже не стоит. В Киеве прорвало "семисотку". Напорный коллектор.

Завтра может "устать" Днепр. Честно. С коллектором в 1200... Послезавтра Одесса. Вы разве не курсе, какие проблемы в Южной Пальмире с дамбой?

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Мы все живем в радиусе 100 метров от своего подъезда. И это нормально. Никто, кроме власть предержащих, не обязан задумываться о состоянии сетей, инфраструктуры, мостов. "Вас, бл@дей, выбрали. Вы и думайте" (с) Мы и думаем.

Уже четыре года, каждый Божий день, я кричу хоть Пете, хоть Вове, что жилой фонд изношен на 80 процентов.

Что критическая инфраструктура изношена критически. Что обвал подъезда в Дрогобыче - это только начало.

Что нужно принять Муниципальный Кодекс. Разделить полномочия местного самоуправления и центральной власти.

Что не стоит подменять решение проблем глупыми спорами и роликами в Инстаграмм.

Четыре года я кричу в пустоту... А в ответ Кабмин хочет ограбить местное самоуправление в следующем году на 160 миллиардов гривен. Но другие мэры молчат. Затаились. Как мыши. Но я буду кричать. Потому, что даже один голос - это уже много. Поддержите меня".

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