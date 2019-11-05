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 Политика Украины
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 Зеленский дал поручения министрам в сфере здравоохранения, социальной политики, образования и культуры

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачи в сфере здравоохранения, социальной политики, образования и культуры профильным министерствам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров, состоявшейся в Офисе Президента, глава государства поручил министру социальной политики Юлии Соколовской обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года, а также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

Кроме того, Зеленский считает необходимым, чтобы до 31 января 2020 года Министерство здравоохранения усовершенствовало работу системы экстренной медицины и до февраля обеспечило создание и функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации.

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Президент также поставил задачу министру образования и науки Анне Новосад. В частности, до конца года должна быть сформирована законодательная основа для работы базовой и профильной школы по новым образовательным стандартам и обеспечен полноценный запуск работы Национального фонда исследований.

Кроме того, Зеленский поручил Министерству культуры, молодежи и спорта до конца года разработать законопроект о информационном пространстве Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157997
 
   
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Як там в «Том самом Мюнхгаузєнє»?
«Послє обєда, - подвиг ! »

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Главное -Не пускать в информациооное пространство Твою мать!
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ЗЕля дал, БЕня взял.
Нормально пацаны работают 🙄
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І жнець, і швець, і на дуді гравець, і в дупі корок
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поручение по идее вьіполняеться руками если иходить из используемого інструмента а ручки то откуда ростут,хотя чем они вапще работу работают ?
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***
Едва раскроем рот, как все от счастья плачут,
И знаем наперед, не может быть иначе.

Мы к вам заехали на час: привет, бонжур, хэллоу.
А, ну, скорей любите нас, вам крупно повезло.
Ну-ка, все вместе, уши развесьте,
Лучше по хорошему, хлопайте в ладоши вы.


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Разом з мамою і татком

На канікули в село
Кучеряве хлопченятко
До бабусі прибуло.
І до чого ж здивувалось
Городське те хлопченя,
Як на вулиці уздріло -
Що б ви думали? - коня!
Півгодини із-за тину
Придивлялося воно,
Доки дядько вийшов з хати,
Верхи сів і крикнув: - Но!
- Дядю, коник не поїде! -
Хлопчик вискочив на тин.-
Доки ви сиділи в хаті,
З нього витік весь бензин
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1. Всех больных вылечить к Новому году.
2. Поднять минимальную пенсию к Пасхе
3. К годовщине президентства шута всем дипломы о высшем образовании
4. к 1 апреля отремонтировать все сельские клубы и все ДК За работу, товарисчи!!!
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