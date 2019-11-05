 Зеленский дал поручения министрам в сфере здравоохранения, социальной политики, образования и культуры

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров, состоявшейся в Офисе Президента, глава государства поручил министру социальной политики Юлии Соколовской обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года, а также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.
Кроме того, Зеленский считает необходимым, чтобы до 31 января 2020 года Министерство здравоохранения усовершенствовало работу системы экстренной медицины и до февраля обеспечило создание и функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации.
Президент также поставил задачу министру образования и науки Анне Новосад. В частности, до конца года должна быть сформирована законодательная основа для работы базовой и профильной школы по новым образовательным стандартам и обеспечен полноценный запуск работы Национального фонда исследований.
Кроме того, Зеленский поручил Министерству культуры, молодежи и спорта до конца года разработать законопроект о информационном пространстве Украины.
«Послє обєда, - подвиг ! »
Нормально пацаны работают 🙄
Едва раскроем рот, как все от счастья плачут,
И знаем наперед, не может быть иначе.
Мы к вам заехали на час: привет, бонжур, хэллоу.
А, ну, скорей любите нас, вам крупно повезло.
Ну-ка, все вместе, уши развесьте,
Лучше по хорошему, хлопайте в ладоши вы.
У Токіо дизайнери показали українське вбрання крізь призму японської культури. ФОТО
Респект.
На канікули в село
Кучеряве хлопченятко
До бабусі прибуло.
І до чого ж здивувалось
Городське те хлопченя,
Як на вулиці уздріло -
Що б ви думали? - коня!
Півгодини із-за тину
Придивлялося воно,
Доки дядько вийшов з хати,
Верхи сів і крикнув: - Но!
- Дядю, коник не поїде! -
Хлопчик вискочив на тин.-
Доки ви сиділи в хаті,
З нього витік весь бензин
2. Поднять минимальную пенсию к Пасхе
3. К годовщине президентства шута всем дипломы о высшем образовании
4. к 1 апреля отремонтировать все сельские клубы и все ДК За работу, товарисчи!!!