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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Китай (1019) Мотор_Січ (32) инвесторы (237)

 При продаже "Мотор січі" у китайских инвесторов надо гарантированно забрать блокирующий пакет акций, чтобы не допустить ликвидации предприятия в будущем, - эксперт Слободянюк

Экономический эксперт Максим Слободянюк прокомментировал ситуацию с возможной продажей китайским инвесторам предприятия "Мотор Січ", возможными последствиями этого и озвучил рецепты для украинской власти, чтобы сохранить предприятия.

Об этом он заявил в коммментарии для Цензор.НЕТ.

Слободянюк отметил: "Мы должны быть уверены, что технология останется в Украине и завод купили не для того, чтобы его угробить. Что часто бывает причиной выкупа контрольных пакетов? Как убедиться в благих намерениях Китая? Пусть китайская сторона гарантирует через дополнительный "cash in" в завод свои серьезные и благие намерения. Сколько? Пусть предложат.

В этой сделке участвовало много компаний, я такое видел уже много раз: они со временем объединяются в одну компанию для тотального контроля над тем, что купили. Поэтому Украине выгодно вести сейчас политику затягивания бесконечных переговоров до тех пор, пока Китай не прийдет с раскрытыми картами и не предложит вернуть часть акций государству. Сколько? Думаю, процентов 20 Китай сможет себе позволить: чтобы остаться в легальной сделке, которую подтвердит и гарантирует новая украинская власть".

Эксперт продолжил: "Зачем стране эти проценты? Чтобы иметь блокирующий пакет, на случай если будем понимать, что Китай действует не в национальных интересах. Без этих двух параметров сделки - 1) справедливый cash in, инвестиции в саму компанию, предположим 100 миллионов долларов дополнительные,  2) возврата части процентов государству.

Этот процесс может затянуться на годы. А как мы все понимаем: это не выгодно ни Китаю, ни Украине (Китай, как стратегический партнёр не будет помогать тому, кто в подвешенном состоянии ). Кому же это будет выгодно? Только Америке и по нулевой цене. А вот это если это все возьмёт и предложит Китай?!"

"Тогда мы и проверим, насколько политически давит США на новую власть и как последняя умеет делать правильный арбитраж. Где для арбитража нужна позиция субъектности и четкость ожиданий. Украина должна показать, что играет в собственных инвестиционных и стратегических интересах", - резюмировал эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неофициальный советник Трампа Принс ведет переговоры о покупке предприятия "Мотор Січ", - "WSJ"

Максим Слободянюк- эксперт в международных сделках m&a (пер. слияния и поглощения). Максим - основатель Nika tech holding (nikatech.net) - международная инвестиционная компания, в которой 13 лет занимаются разработкой, покупкой продажей технологий и технологических компаний на рынках Китая, Японии, Америки, Европы, СНГ. Компания также инвестирует в технологические компании в Украине, у которых глобальная дистрибуция (их продукты и технологии используются по всему миру). Участвовала в сделках с Facebook, Google, QQ (China), Yahoomobage (Japan)

Также Максим ученый, который отмечен как Лучший молодой изобретаться мира (Всемирной организацией интеллектуальной собственности в 2006 г в Женеве)

Источник: https://censor.net.ua/n3157993
 
   
 Топ комментарии
 
Из-за китайской спины торчат длинные кацапские ухи.
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и китайцу и тому кто это задумал- отрубить хвост, по самую голову! после Мотор сичи остается только чернозем, вагонами.
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То у Порошенко, коли він став Президентом, мав $1,6 млрд, і мав прибутковий бізнес.
А ці молоді і голосракі.
І їм, на все про все - пять років.
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Из-за китайской спины торчат длинные кацапские ухи.
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А експерт знає що Китай і так запропонував безкоштовно віддати Україні 25% акцій підприємства? Дивний експерт, він взагалі щось знає про підготовлену сдєлку по купівлі акцій Мотор-Січ китайцями?
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Более того обязался вложить сразу 100 млн долларлв в производство и гарантировал заказов на 500 млн ежегодно
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Бред полнейший. Китаю НИКТО указывать не может. Китай древняя, и очень умная нация. У Китая с Рашей, даже не дружба, а сотрудничество.
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Оце зберігали, зберігали - неробочі підприємства, інститути, науку, університети і інші неробочі інстанції. Лишилися на тих підприємствах одні крадії й дебіли. І досі зберігають. Бо дуже нелегко таку купу лайна звести. Ще й наверх клоуна витягнути. Натуральна країна навпаки, як з того серіалу про чортів з перевернутим мисленням.
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А чому не США?
Шо, китайці вже «откатілі»?
Ілі мокшанскіє «браття» сільно протів?
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як завжди китайці більше всіх дають за металобрухт. Жадібність перемогла.
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И кто что понял из статьи? Горит новім властям продать и копейку получить...Что будет потом не интересно...И это речь не про МАФ в Киеве...
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То у Порошенко, коли він став Президентом, мав $1,6 млрд, і мав прибутковий бізнес.
А ці молоді і голосракі.
І їм, на все про все - пять років.
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Богуслаев нанял какого-то штриха из подворотни, прицепили ему бирку на палец "Экономический экПердт", и купили место в новостной строке Цензора, Обозревателя и УкрПравды..
и чичас, мы послушаем длинную историю, почему Богуслаев хочет получить от китайцев 100 млн баксов и обеспеченную пенсию..
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Какая необходимость продавать "Мотор січ"?
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У этого китайского инвестора - 2 млрд. дол. убытка в прошлом году , а сам он под арестом в Китае как невыездной.
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Китайцы на это не пойдут. Они ещё могут поставить условие,
--50% рабочих и ИТР --из Китая. Это ещё та нация.
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и китайцу и тому кто это задумал- отрубить хвост, по самую голову! после Мотор сичи остается только чернозем, вагонами.
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Не продавайте нічого комунякам. Бо найкращий комуніст -- мертвий комуніст. Чи то китаєць, чи кацап, чи будь-хто.
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КИЕВ. 5 ноября. УНН.Частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа, Эрик Принс, ведет переговоры о покупке украинского производителя аэрокосмической техники "Мотор Сич". Об том сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, передаёт УНН.
Так, по словам источника, администрация Трампа обсуждала возможность покупки с Принсом и, по крайней мере, с ещё одним потенциальным покупателем из частного сектора. В последние недели Принс обсудил компанию с украинскими официальными лицами и посетил главный завод компании, как сообщают другие источники агентства.
Принс, бывший военно-морской котик и миллиардер-основатель оборонного подрядчика, ранее известного как Blackwater, является исполнительным директором и заместителем председателя Frontier Services Group, частного подрядчика по обеспечению безопасности в Гонконге и Пекине. У него есть другие деловые интересы за пределами Китая, и он неоднократно посещал Украину, по меньшей мере девять раз с 2014 года, начала войны страны с Россией, пишет издание со ссылкой на отчеты украинской погранслужбы.
Сам Принс отказался от комментариев, но пресс-секретарь Frontier Services Group и Принса подтвердили, что он "хочет инвестировать в Украину", пишет издание.
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шо ті завалять що ці, ці аби китайцям ні а китайці щоб тільки в них
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Хлопци, не продавайте китайцам !!! Это - чуждая беспощадная саранча, ползучая гангрена, никакие "блокирующие пакеты " и прочие бумажки глупых белых варваров - лаоваев не спасут! Сотни таких лохов по всему миру повелись на красноожопых ********** - глобальных воров, которым вовремя не дали песты. На личный карман топ - манагерам - будет, всё высасывают и выбрасывают, а на том месте будут очередные бетонные человейники и ТЦ . Не будьте лохами, продайте за ноль баксов - хотя бы "P.&W, inc" - чем жёлтой чуме
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А P&W "Мотор сич" зачем? Китайцы по сравнению с ними ещё не самый плохой выбор.
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ВспОмните этот пост через пару лет после продажи красножопым....Заплачете горючими слезами, а локоть уже не куснуть будет. Верхушка своё получит, вне сомнений, а работники , госбюджет - получат , как сейчас говорят местным аборигенам в Сибирнаше -новые жёлтые братья: "Йух сосай !" - вот что вы получите
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Если не продать китайцам, то это будет 100% без вариантов. А если продать, есть шанс.
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"Ви мине - таки ,дико извиняйте"- как говорили в Одессе- но ничто и никто никому не нужен, априори.Продавать должны профи , с положительным опытом по этому вопросу. Само ничто не продаётся и никто не купит - вы владельцы "P&W" к примеру. Нахрен вам нужен проблемный актив где то в дальних ипенях ?А нужно без мыла влезть к ним в жопу и суметь доказать , что с помощью этого актива они смогут поиметь прибыль - как можно проще и как можно понятнее и убедительнее. Такие примеры есть по всему миру. Само не продаётся никому ничего , кроме китайцев - они - то и купят и высосут . Вареники сейчас сами в рот не летят, увы. Чтобы продать не просто под снос - а на прибыл нужно стараться , а не пассивно становиться раком перед жёлтой чумой
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Ну, мы продали один порт китайцам, пару больших заводов они еще купили, нормально все вроде.
Китайцы вообще у нас начали так вкладывать деньги в компании что США не так давно устроили истерику ))
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і шо, ортодоксам начхати хто за них працює а ти що з того маєш, в що дали вкласти китайсям, в розробки ІТ чи в мандрагорові гаї?
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те, що китайці знають яке лайно робить мокша і там їм вже нема що, то тут таки щось є і хочуть хапнути і завалити, завалять, кацапи допоможуть . може ісраєльтян найняти, хай вони продатуть, проценти собі, може там вже беня маячить ?
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помойка.
или все плохо, или зеля опять обосрался, или порох молодец, или вообще ни про что.
бутус, надо кого-то менять. твои кадры - полный отстой.
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Прочитал три раза. По моему, у тебя полная фрагментация сознания. Принимай меры.
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я ось теж думаю чи треба мати що зеля і погано як окремо чи то таки назавжди єдине ?
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все решает тот кто к нам спиной... Під час продажу "Мотор січі" китайським інвесторам треба залишити блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства, - експерт Слободянюк - Цензор.НЕТ 4545
Під час продажу "Мотор січі" китайським інвесторам треба залишити блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства, - експерт Слободянюк - Цензор.НЕТ 9476

думаю скоро американцы его попросют в гости...
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Туркмения доверилась китайским инвесторам. Теперь должна Китаю не только кредиты, взятые у них, но и весь свой газ по их покупной цене.
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Сами себе, связавшись с китайцами, сделали болячку на ровном месте. А ведь об ЭТОМ говорили многие. Но зелень никого не хочет слышать((( И это касается не только Мотора
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