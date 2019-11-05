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 Политика Украины, Экономика
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Все про:приватизация (909) Милованов Тимофей (57)

 Давайте честно: еще 5-7 лет - и нечего будет приватизировать, олигархи загнали большие предприятия в долги, - Милованов

Все большие предприятия, которые можно было бы приватизировать, - с серьезными проблемами.

Об этом министр экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Он согласился, что большие предприятия - "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), "Центрэнерго", "Сумыхимпром" - загнаны в долги олигархами. По мнению чиновника, сейчас нужно фиксировать активы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам

"Надо фиксировать активы и убытки, чтоб они еще хуже не становились. Давайте честно: еще 5-7 лет - и нечего будет приватизировать. У меня нет сильного ответа на этот вопрос.

Посмотрим, что будет по земле происходить, потому что там "черного" тоже хватает, посмотрим, что по "Укрспирту" происходит. Если рынок земли проходит хорошо и идет детенизация, если все это работает, то я думаю, что приватизацию тоже можно будет сдвинуть с места", - отметил Милованов.

В то же время, он напомнил, что президент Владимир Зеленский распорядился на начало-середину следующего года вывести что-то на приватизацию.

"Все большие предприятия с серьезными проблемами. Одно министерство ничего не сможет сделать. Это должна быть операция от премьера и президента вместе с правоохранительными органами, с парламентом. Возможно, необходимо законодательно чистить. Возможно - признавать потери в одних местах и то, что остается разбивать, продавать", - предположил глава министерства.

Также читайте: Госбюджет-2020: Кабмин рассчитывает получить от приватизации 12 млрд грн

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/n3157991
 
   
 Топ комментарии
 
Шо він бреше??? По перше, всіх олігархів знищив Питро Оликсійович. По друге, Питро Олексійович кожного дня відкривав по сто заводів, а зебіли кожного дня закривають тисячу заводів!!! При Питру Олексійовичу сонце кожного дня вставало а при проклятих зебілах риба в морі дохне!!!
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Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски пустят вас украинцы с торбой по миру !
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Это каким боком к статье относится?
Админ, а почему на этом месте ещё нет крестика?
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«Крестик»????
Ето что, намйок?
На что?
Что ви сєбє позволяєтє !
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Мілованов ще не знає що олігархи давно загнали всю державу Україна в шалені борги і на маленькі підприємства вже не розмінюються! яценюк підписав реструктурізацію боргів України на таких умовах що ми будемо віддавати в десятки разів більше грошей, якщо ВВП України буде зростати більш ніж на 10% на рік! Звичайно що спочатку яценюк та порошенко викупили більшу частину боргів України, а потім самі з собою домовились про реструктурізацію і ми будемо їм сплачувати сотні мільярдів доларів ще десяткі років поспіль!
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Милованов понмиает что через пару недель его самого "приватизируют" надо успеть хоть шото урвать и разбежаться в разые стороны....
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Шо він бреше??? По перше, всіх олігархів знищив Питро Оликсійович. По друге, Питро Олексійович кожного дня відкривав по сто заводів, а зебіли кожного дня закривають тисячу заводів!!! При Питру Олексійовичу сонце кожного дня вставало а при проклятих зебілах риба в морі дохне!!!
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Ты ЗЕбил так сильно не надрывайся..судя по ситуации в отсутствии побьед твоих ЗЕкловунов тебе про Порошенко ещё 5 лет визжать до усрачки. Причём чем сильней обсераеца твой клоун тем всё громче ты визжишь про Порошенко в каждой теме.
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Я тобі теж плюсую, хоч ти заюльок. Якщо гумор розумієш, значить нормальна людина.
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"заюльки" розуміють гумор щодо всіх. Окрім самі знаєте кого
Можете якось випробовувати.
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Фотка разочаровавшегося прахобота?
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Не ссы, папа Беня без сопливых разберёца что можно прихватизировать, а что нельзя.
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"Давайте продадим все олигархам сейчас, т. к. через 5-7 лет нечего будет приватизировать."
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Что то много себе эти зеленые недоумки взяли срока. Еще 5 лет такого же зелёного правле6ия, как и 5 лет соевого и страны уж как то и не будет...
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Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски пустят вас украинцы с торбой по миру !
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Тебя уже пустили с торбами? Помочь на прожыття?
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Хитрые вы, закордонцы. У вас там капитализьм построен с человеческим лицом, можно сказать, а вы еще и не против помощи. Но если ты о моем визави, то я не против. Если у человека реально безвыходная материальная ситуация, то можно ему и помочь немного. Так ведь он ругаецца на меня, гаварит, шо я агент ***********.
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судячи по прапорцю сереш з Ольгіно допоможи хйлупутіну
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Серу на відстані 7 км від Львова. Тебе це непокоіть? Ти теж з торбами бігаєш?
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ті підприємства морально застарілі і давно себе вичерпали.
але слідкуйте, щоб у власниках не було кацапів.
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Добивають до ручки, а там хоч трава не рости.
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Це правда.Валерійович це підтвердить.
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Получив на халяву независимость в 91 году, Украина не смогла за 28 лет создать не единой государственной конституции! Это катастрофа! Показатель не состоятельности нации к построению державы. Очень жаль.
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всі інституції є, але вони декоративні та несправжні або маріонетні. Але по факту - так воно є.
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Так я про это и говорю! Что они не настоящие и не являются оплотом государственности.
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Отримали незалежність від мааскви місцеві камуняки, щоб дерибанити що потрапить під руку. А вчорашні савєцкіє люді апріорі не могли створити свою державу.
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За ТРИДЦЯТЬ років, ДЕРЖАВИ НЕ БУДУЮТЬСЯ.
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Сегодня у него бенефис...
Хотя, в этой теме он прав...
А вот в прошлой наморозился по полной...
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Не преувеличивай. В прошлой теме, как по мне, тоже нормально говорил. Но слова - это слова. Нужны дела.
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переведи бабки в ЦВГ и віставь сюді чек мудила
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Я из Саранска. Зарабатываю здесь на стекломой или боярышник. Если тебе не трудно, расскажи мне, что такое ЦВГ. Бо мне мои кураторы пальцы в тиски зажмут за этот прокол.
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Міколай Азіров з порядковим номером Давайте чесно: ще 5-7 років - і нічого буде приватизувати, олігархи загнали великі підприємства в борги, - Милованов - Цензор.НЕТ 761715 в списку тріпачів.
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дешевому 5 копійчаному какцапу пояснюю
набирай в гуглі цвг київ клікай там де про міністерство оборони
ну ви блін кацапи мало що тупі як валянки ще й ліниві гірше лінивців
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Мікола Янович назвав мене порохоботом. Доведи шо це так, інакше так і залишишся тріпачем Давайте чесно: ще 5-7 років - і нічого буде приватизувати, олігархи загнали великі підприємства в борги, - Милованов - Цензор.НЕТ 7622№15
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Я говорил о статье, где он за Жеваго говорил...
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Пардон, не в курсе. Этот момент пропустил.
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А в чём он прав? Назвал 3 предприятия, которые оказались отрезаны от дешёвого сырья из за войны с Роиссей - сделал вывод что виноваты олигархи. Это умно?
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мудрий Назарбаєв розібрався з казахськими алігархами дуже швидко і розумно.
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та да - але в Казахстані дуже велика українська діаспора і я чогось не бачу масового повернення українців із Казахстану, при цьому, це перше або друге покоління українців, яке туди поїхало, яке має тут рідних першої крові.
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певно дається в знаки викривлена інформація з росіских ЗМІ.
вони думають, що тут гірше ніж в них.
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А может пора "загнуть' олигархов а проще говоря ворюг ограбивших государство,раздать долги и жить как все нормальные цивилизованные люди с понятными правилами и законами ?!
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Аграрной стране большие предприятия не нужны. Все что нужно, она может купить там где это производят специалисты.
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Аграрной стране без своей земли... Стране ли, что от нее останется? Ни предприятий, ни земли, ни людей ...
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в ЄС продукти виробляє 5% населення
куди пропонюєш подіти 95% українців
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За не целевое или не эффективное использование предприятий закон о конфискации и продаже в умелое управление.
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Ну да, они больше двадцати лет писали законы под себя, так что там куда ни кинься -"Рафик неуиноват" ..так что Милованов прав ..
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имейте совесть. всю свиноферму в спам отправили. а как же свобода свинослова?
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Ждём завтра новость где Бабломойский популярно обьясняет какой дебил Милованов.
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и ни один троль на зп и в гривнах и в рублях не задал вопрос а почему не строят новые предприятия
что за всемирное табу на Украине
кто наложил
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Если не будет посадок, то тогда вас придётся сажать.
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Давайте честно: еще 5-7 лет

...даю честно, ещё годок, как максимум... ...потом опять жопа с нуля! -- Но наша жопа -- украинская! Раз и навсегда!
...и лет 40 трудного подъёма... ...раньше уже не получится. И я не доживу...
Но верю и верую! ...а как иначе?
Слава Украине!
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Можно тебя ставить уже на премьеры или хоть в простые министры экономического развития ? Чы пока повременить?
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-- ты шо, -- тебя поставили, шо б вопросы задавать и расставлять по местам? -- так я никуда не соглашусь... -- я свидетель собственного опыта, а не поц на чужом пиру в похмелье!
На меня не расчитывай -- и другим не советуй...*)
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Зря. Ты вроде вчера свою фотку тут выставлял.Мужчина, умудренный опытом. В министры сгодишься.
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...я просто обозначивался реально... -- бо тут все кривые, хромые и тупые -- ...редкого живого человека встретишь...*)
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Захват территории, но мы "посмотрим" как пройдет, если пройдет плохо, какая у д.била ответственность?
Предприятия годами доили, банкротом и вместо посадок неэффективных менеджеров, управлявших таким образом с конфискацией, мы отдадим окончательно все олигархам.

В собственности же они эффективно распоряжаются, вон какие высокиетехнологии уже в Украине....
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Украинцы ,у кого есть разрешения работать в ЕС хотите роботу в Дании ?
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Укр777

@zsusso777

·11 мин
Кто-то после выборами звал инвесторов и обещал подрубить вороватые рученки олигархам за подключение бизнеса к энергосетям Винницкие энергетики шокировали австрийского инвестора, который взялся строить крупнейший завод в ЕС Head, 1600000евро за разрешение
@ZelenskyyUa
ржу
немагу
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Весна вже минула. Кого посадовив той балабол?
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Приват национализировали, и он дал немыслимые прибыли в бюджет. Что США , что Канада иемет большой процент национальных предприятий в собственности государства и спокойно конкурируют с частными.
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