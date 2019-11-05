 Давайте честно: еще 5-7 лет - и нечего будет приватизировать, олигархи загнали большие предприятия в долги, - Милованов

Об этом министр экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Он согласился, что большие предприятия - "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), "Центрэнерго", "Сумыхимпром" - загнаны в долги олигархами. По мнению чиновника, сейчас нужно фиксировать активы.
"Надо фиксировать активы и убытки, чтоб они еще хуже не становились. Давайте честно: еще 5-7 лет - и нечего будет приватизировать. У меня нет сильного ответа на этот вопрос.
Посмотрим, что будет по земле происходить, потому что там "черного" тоже хватает, посмотрим, что по "Укрспирту" происходит. Если рынок земли проходит хорошо и идет детенизация, если все это работает, то я думаю, что приватизацию тоже можно будет сдвинуть с места", - отметил Милованов.
В то же время, он напомнил, что президент Владимир Зеленский распорядился на начало-середину следующего года вывести что-то на приватизацию.
"Все большие предприятия с серьезными проблемами. Одно министерство ничего не сможет сделать. Это должна быть операция от премьера и президента вместе с правоохранительными органами, с парламентом. Возможно, необходимо законодательно чистить. Возможно - признавать потери в одних местах и то, что остается разбивать, продавать", - предположил глава министерства.
Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.
Админ, а почему на этом месте ещё нет крестика?
Ето что, намйок?
На что?
Что ви сєбє позволяєтє !
Можете якось випробовувати.
але слідкуйте, щоб у власниках не було кацапів.
Хотя, в этой теме он прав...
А вот в прошлой наморозился по полной...
набирай в гуглі цвг київ клікай там де про міністерство оборони
ну ви блін кацапи мало що тупі як валянки ще й ліниві гірше лінивців
вони думають, що тут гірше ніж в них.
куди пропонюєш подіти 95% українців
что за всемирное табу на Украине
кто наложил
...даю честно, ещё годок, как максимум... ...потом опять жопа с нуля! -- Но наша жопа -- украинская! Раз и навсегда!
...и лет 40 трудного подъёма... ...раньше уже не получится. И я не доживу...
Но верю и верую! ...а как иначе?
Слава Украине!
На меня не расчитывай -- и другим не советуй...*)
Предприятия годами доили, банкротом и вместо посадок неэффективных менеджеров, управлявших таким образом с конфискацией, мы отдадим окончательно все олигархам.
В собственности же они эффективно распоряжаются, вон какие высокиетехнологии уже в Украине....
Укр777
@zsusso777
·11 мин
Кто-то после выборами звал инвесторов и обещал подрубить вороватые рученки олигархам за подключение бизнеса к энергосетям Винницкие энергетики шокировали австрийского инвестора, который взялся строить крупнейший завод в ЕС Head, 1600000евро за разрешение
@ZelenskyyUa
ржу
немагу