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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Жеваго (72) налоги (2713) олигарх (525) Милованов Тимофей (57)

 Жеваго хотел встретиться по руде, но налоги - это не ко мне вопросы, это решение Верховной Рады, - Милованов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не принимает решений о налогообложении.

Об этом министр экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, собственник горнодобывающей компании Ferrexpo (Полтавский ГОК) Константин Жеваго хотел встретиться относительно законопроекта №1210, увеличивающий ренту на добычу железной руды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формулу налогообложения железной руды из законопроекта №1210 нужно изменить, - Гетманцев

"Но налоги – это не ко мне вопросы. Это решение Верховной Рады", - отметил чиновник.

В целом, по его словам, к нему никто из олигархов не приходил и не звонил, чтобы о чем-то договориться.

Напомним, 9 октября Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады, миллиардера Константина Жеваго, который был владельцем банка "Финансы и кредит". Ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка. 5 нобяря директор ГБР Роман Труба сообщил, что Жеваго скрывается в одной из стран Европы.

В то же время Тимофей Милованов обратился к парламентскому Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с предложением пересмотреть ряд положений скандального законопроекта №1210. В частности, он предложил пересмотреть предложенные законопроектом подходы к начислению ренты на железную руду и увеличение рентных платежей.

Также читайте: Райсуд Киева принял решение взыскать с экс-нардепа Жеваго 1,5 млрд грн в пользу НБУ

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/n3157990
 
 
 Топ комментарии
 
Нормальный парень. Обобрал украинцев и свалил. Сначала Югик алкаш из себя дурня корчил, теперь зеленые нелохи...
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Пусть приезжает в Украину, его здесь ждут
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Интересно как это он хотел встретится если он в розыске.
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Нормальный парень. Обобрал украинцев и свалил. Сначала Югик алкаш из себя дурня корчил, теперь зеленые нелохи...
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Не знаю, пишут о какой то революции. Но только за последние лет 20 ну ничего не поменялось. Только жопы в креслах....
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Пусть приезжает в Украину, его здесь ждут
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Югик его тоже ждал. Выпить и закусить. Эти чем то не лучше....
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Кошкина анонсирует скоро новый бааабах, который всем бабахам бааабах... Неужели пранкер и с зебобой переписывался?
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Зеленський назвав себе революцією (оскільки усі віденосяться до нього як до дохлої курки, то йому верзти дурниці - усі заочно пробачили). І ця революція взяла собі "попутчіків" - шахраїв і клептоманів. Разом - команда деградантів.
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Интересно как это он хотел встретится если он в розыске.
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вот и я о том же подумал? милованов ты рамсы не попутал?
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Команда Каломойского целенаправлено убивает слабые и немногочисленные ростки цивилизованного бизнеса в Украине. Это очень печально если не сказать трагично. Жеваго был в свое время типа лайт-олигарха, думал что сделал белую кампанию, и все в ажуре, но президент Украины Коломойский четко сказал на порядок повысить ренту, что бы потом он мог спокойно забрать активы.
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