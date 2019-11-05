EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1263  16
Все про:реформы (3436) Госгеокадастр (93) Милованов Тимофей (57)

 У Госгеокадастра заберут полномочия и превратят в техническую функцию, - Милованов

Минэкономики планирует забрать полномочия у Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Об этом министр экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы уже отстранили и уволили более десятка региональных начальников. Каждую неделю у нас совещания, на нескольких я был. 11 октября я лично с Высоцким (Тарас Высоцкий - заместитель Милованова в министерстве, который отвечает за аграрное направление. – Ред.) проводил совещание. Геокадастр, "Укрспирт", Государственная продовольственная служба – это было все вместе. Мы мониторим, где есть проблемы, меняем руководителей, потому что люди быстро умеют выстраивать схемы. Мы сейчас открыли конкурс на руководителя Геокадастра. Открываем конкурсы на местах. Это займет определенное время", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госгеокадастр открыл доступ к данным о выданных разрешениях на пользование недрами

По его словам, до проведения конкурсов Министерство отслеживает появление "красных флагов", если видят - меняют "людей временных на других временных".

"Кроме того, у Геокадастра нужно забрать полномочия. Он должен превратиться в техническую функцию. Второй параллельный процесс - это его наполнение и прозрачность", - подчеркнул Милованов.

Он также уточнил, что в Службе уже поменяли более 10 региональных менеджеров.

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/n3157984
 
 
 Топ комментарии
 
Перед распродажей Беней земель Украины нужна новая структура!
 показать весь комментарий
 
Передел потоков идет полным ходом. Почему просто увольняют чиновников, построивших коррупционные схемы? Где уголовные дела? А если их нет значит все таки банальный передел кормушек...
У Госгеокадастра заберут полномочия и превратят в техническую функцию, - Милованов - Цензор.НЕТ 3017
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Передел потоков идет полным ходом. Почему просто увольняют чиновников, построивших коррупционные схемы? Где уголовные дела? А если их нет значит все таки банальный передел кормушек...

 показать весь комментарий
 
 
интересно, где деньги возьмут эти дебилы на эту техническую функцию
 показать весь комментарий
 
 
А кто сказал, что пользоваться кадастром будете бесплатно?
 показать весь комментарий
 
Полномочии перейдут кому?
Логично било би землевладельцам: гражданам, громадам, государству.
 показать весь комментарий
 
Виборці ЗЕленського вимагають ввести податок на бєздєтность!
 показать весь комментарий
 
Перед распродажей Беней земель Украины нужна новая структура!
 показать весь комментарий
 
 
Вообще -- скажу честно! -- я тут с немецкими мильёнерами плавал на кораблике... ...говорю я с акцентом -- они справшивали -- Ва русский? Не, грю -- я украинский!
...а потом стесняться стал. Вы ж так начудили, шо теперь стыдно за Украину -- и всем это ясно! (Харибда, тебе на заметку!) ...а ещё, тут вся обслуга в кабаках, в барах и в казино -- из Украины -- классные хлопцы и дивчата! Артисты тоже наши! -- просто супер!
И все хотят свалить с концами! ...у них получится -- они профи!
Хто в Украине останется?
 показать весь комментарий
 
.."..Вы русский? Не, грю -- я украинский.."
А ты уверен, что есть разница?
 показать весь комментарий
 
 
Я уверен! ...а ты в чём не уверен? -- кацапов на таких багатых рейсах нету... *)
 показать весь комментарий
 
Повірте - технічно легше всього наойбувати.
 показать весь комментарий
 
Забирают полномочия у Геокадастра! Превращают в техническую функцию! Ахтунг, ахтунг- все порохоботы на Майдан! Ещё за гонтареву со свинарчуком не отомстили , а тут такое !
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх