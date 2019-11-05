 Горбатюк может возглавить подразделение ГБР по расследованию дел Майдана, - Труба

Об этом 5 ноября во время брифинга сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".



"В ближайшее время будет создано в ГБР отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься расследованием уголовных производств дел Майдана. Если Горбатюк изъявит желание принять участие в конкурсе — пожалуйста. Но условия для всех равные… Лично мне Горбатюк не говорил, что хочет быть руководителем структурного подразделения ГБР", – сказал Труба.



21 октября в ГПУ сообщили о ликвидации управления спецрасследований ГПУ, которое расследовало преступления на Евромайдане. Его возглавлял Горбатюк.





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