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 Горбатюк может возглавить подразделение ГБР по расследованию дел Майдана, - Труба

Бывший начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк может возглавить структурное подразделение Государственного бюро расследований, которое будет заниматься расследованием преступлений на Майдане.

Об этом 5 ноября во время брифинга сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".

"В ближайшее время будет создано в ГБР отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься расследованием уголовных производств дел Майдана. Если Горбатюк изъявит желание принять участие в конкурсе — пожалуйста. Но условия для всех равные… Лично мне Горбатюк не говорил, что хочет быть руководителем структурного подразделения ГБР", – сказал Труба.

21 октября в ГПУ сообщили о ликвидации управления спецрасследований ГПУ, которое расследовало преступления на Евромайдане. Его возглавлял Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбатюк рассказал о разговоре с Богданом про дела Майдана на встрече с Зеленским: "Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3157983
 
 
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якщо пройде конкурс.
але він його не пройде, бо переможе якийсь хлопчина з кварталу.
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Роман Труба та його підлеглі вирішили підіграти росії?
Зі слів Голованя ДБР порушено кримінальну справу щодо правомірності дій українських моряків у Керченській протоці.
Як на мене, Труба перейшов червоні лінії ще у справі Парубія, а зараз пробиває дно.
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И еще 10 лет Горбатюк будет в ГБР расследовать дела Майдана, пока не истекут сроки исковой давности. А затем выйдет Горбатюк к журналистам и скажет: " Мы старались, только времени не хватило".
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"Меня засосала ЗЕльоная турбина,
И жизнь теперь полная тоска...."
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Вы уже определитесь то уголовное дело украл 5 томов о расстреле на майдане то уже возгдавить подразделение он уже 5 лет аж них......я не сделал а тут начнет смешно
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Шо вы нафиг творите?!
Сейчас порохоботам снова придется на него дерьмо запускать Горбатюк может возглавить подразделение ГБР по расследованию дел Майдана, - Труба - Цензор.НЕТ 9410
Они его только в ранг святых занесли Горбатюк может возглавить подразделение ГБР по расследованию дел Майдана, - Труба - Цензор.НЕТ 9410
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Звездит. Горбатюк собирается восстанавливаться в генеральной прокуратуре и ни о каком ГБР ничего не говорил в своем недавнем интервью..
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