Об этом 5 ноября во время брифинга сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".
"В ближайшее время будет создано в ГБР отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься расследованием уголовных производств дел Майдана. Если Горбатюк изъявит желание принять участие в конкурсе — пожалуйста. Но условия для всех равные… Лично мне Горбатюк не говорил, что хочет быть руководителем структурного подразделения ГБР", – сказал Труба.
21 октября в ГПУ сообщили о ликвидации управления спецрасследований ГПУ, которое расследовало преступления на Евромайдане. Его возглавлял Горбатюк.
Горбатюк может возглавить подразделение ГБР по расследованию дел Майдана, - Труба
Бывший начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк может возглавить структурное подразделение Государственного бюро расследований, которое будет заниматься расследованием преступлений на Майдане.
Об этом 5 ноября во время брифинга сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".
але він його не пройде, бо переможе якийсь хлопчина з кварталу.
Зі слів Голованя ДБР порушено кримінальну справу щодо правомірності дій українських моряків у Керченській протоці.
Як на мене, Труба перейшов червоні лінії ще у справі Парубія, а зараз пробиває дно.
И жизнь теперь полная тоска...."
Сейчас порохоботам снова придется на него дерьмо запускать
Они его только в ранг святых занесли