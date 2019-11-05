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 Политика Украины, Экономика
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 Зеленский поручил до конца года ликвидировать коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца 2019 года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства.

Соответствующее задание Зеленский поставил перед министром развития общин и территорий Украины Аленой Бабак на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский отметил необходимость перевести предоставления административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов. Также нужно ввести исключительно судебный порядок обжалования права осуществления подготовительных, строительных работ по указанным разрешительными документами и отмену декларации готовности объекта к эксплуатации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение нового главы ГАСИ ожидается в ноябре, - нардеп от СН Шуляк

Президент Украины поставил задачу министру юстиции Украины Денису Малюське. Среди них - внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ. Также Малюська должен до конца июня 2020 года обеспечить формирование законодательной основы для работы электронного нотариата.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров к 31 декабря 2019 должен обеспечить внедрение первого этапа проекта "еМалятко".

Также читайте: Минрегион инициировал инвентаризацию всех долгостроев в Украине и разработку законопроекта об их достройке, - Бабак

Источник: https://censor.net.ua/n3157980
 
 
 Топ комментарии
 
Молодец! Контрабанду еще в сентябре победил,а теперь и до коррупции дело дошло. Турборежим в действии! Зеленский поручил до конца года ликвидировать коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля - Цензор.НЕТ 547
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Достаточно того, что зебил обещал про конец эпохи бедности
Зеленський доручив до кінця року ліквідувати корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю - Цензор.НЕТ 5897
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Ну коли нарід перестане будувати без належного оформлення документів, тоді і відпаде сама по собі карупція у архітектурній царині.
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па щучаму вєлєнію, па маєму хатєнію,- корупція, припинись!!! це не те, що смішно, це вже просто дратує такий показовий дебілізм...
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Наверное, надо просто спать пойти. От соблазнов прочитать, что коррупцию уже победили. После такого- не заснёшь...
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скоро мы эту все зеЛЕную нечисть 'ликвидируем' на ростов!
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порохоботи реально хворі створіння
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Серед горбатих пряма постава вважається паталогією.
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Контрабанду и корупцию до конца года ликвидируем, и тебя тоже вылечим..если конечно ЗЕбубачка издаст соответствующий указ. Без указа ЗЕбубачки никуда...
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Идейные не понимают что разницы нет между шоколадником и зе. тот же совок- красивая обертка скрывает воровство, того что осталось в государстве .
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Зеленский поручил до конца года ликвидировать коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
А на обратном пути пусть Казань возьмут. Ну чтоб два раза не ездить...(с)
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Указом их! Указом!
А корупция растет,на фоне потери управления.
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Зеклоувун к чему такие напряги - ты просто выйди в эфир на своём Г+Г и громогласно обьяви ЗЕбилам что эпоха бедности официально закончилась, и они все уже живут в полном благополучии и достатке. И делов то..ЗЕбилы сразу довольно за беееекают... бебеее... бееее...бееее эпоха бееееднасти закончилась, спасиба Зеленскаму спасителю..беееее. ВОт так и решим все проблемы.
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Тю... яка корупція... грося з пєтєю її вже давно пабєділі!Зеленський доручив до кінця року ліквідувати корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю - Цензор.НЕТ 6540
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