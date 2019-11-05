EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  608  37
Все про:Зеленский (3554) концессия (36) приватизация (906) рынок земли (15)

 Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца текущего года разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business, а также начать подготовку к масштабной приватизации и введению рынка земли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Я буду обращаться к министрам с просьбой обеспечить выполнение таких задач. Тимофею Милованову - министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business до 31 декабря 2019 ", - сказал Зеленский во время встречи с правительством и руководством Верховной Рады, состоявшейся в Офисе президента.

Также Минэкономики должно начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий. Кроме того, министерство должно до конца 2019 года осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций. "Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2020: Кабмин рассчитывает получить от приватизации 12 млрд грн

Президент поручил Минэкономики до 31 декабря подготовиться к введению рынка земли.

"Создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществления государственной регистрации этой земли. Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведение документации по землеустройству исключительно в электронной форме", - подчеркнул Президент.

Зеленский также отметил, что Минэкономики должно до конца текущего года разработать новую правительственную программу создания рабочих мест, а также обеспечить внедрение лучших мировых практик корпоративного управления в топ-10 государственных компаний.

Читайте также: "Мое имущество – мое дело": владельцы паев требуют отменить мораторий на продажу земли

Министру финансов Оксане Маркаров Президент поставил задачу до 31 декабря 2019 создать благоприятные условия для предпринимателей путем подготовки законопроекта, направленного на внедрение двухлетнего моратория на проведение проверок СПД и смягчения их ответственности за нарушение установленного порядка представления в органы контроля отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Также до марта следующего года Министерство финансов должно упростить прохождение таможенных процедур путем внедрения в Украине программы авторизованного экономического оператора.

Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз" до 31 декабря 2019 года. Также Минекоенерго до конца текущего года должно упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий.

Также читайте: Мининфраструктуры планирует построить 4 концессионные дороги, - Криклий

К 30 апреля 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды должна реформировать угольную отрасль. Кроме того, согласно заданию Президента, к концу следующего года Минекоенерго должен подготовить нормативно-правовую базу для начала процесса инвентаризации лесных ресурсов Украины.

Министру инфраструктуры Владиславу Криклию Президент поставил задачу до конца текущего года обеспечить выдачу разрешений на международные перевозки грузов и движение негабаритных транспортных средств исключительно в электронной форме, а также наладить эффективный габаритно-весовой контроль на автодорогах. Также Криклий должен до 30 июня 2020 года утвердить перечень объектов концессии на 2020-2023 годы и начать подготовку к конкурсам.

Источник: https://censor.net.ua/n3157976
 
   
 Топ комментарии
 
зе!лох может только всё распродавать, повышать налоги... и разгонять инвесторов
 показать весь комментарий
 
Также Минэкономики должно начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий. Источник: https://censor.net.ua/n3157976

Ну вот ситуация потихоньку проясняеца..ЗЕмародёры грабят по полной. Даже знаю кто эти предприятия "приватизирует" за даром.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зе!лох может только всё распродавать, повышать налоги... и разгонять инвесторов
 показать весь комментарий
 
 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48819882

в "Нафтогазе" не считают, что правительственное постановление позволяет реализовать анбандлинг по модели OU, поскольку содержит несколько шагов, противоречащих друг другу.
В "Нафтогазе" считают, что оптимальной является другая модель - ISO (Independent system operator) - независимого оператора, который будет пользоваться ГТС на правах концессии.
... именно эта модель укладывается в три требования, поставленные правительством перед компанией на время реструктуризации:
-соответствует европейскому законодательству - Третьему энергопакету,
-позволяет сохранить за государством право собственности на ГТС и одновременно привлечь иностранных инвесторов,
-дает возможность защитить позиции Украины во втором арбитраже в Стокгольме, где "Нафтогаз" надеется выиграть у "Газпрома" до 14,8 млрд долларов.
"Та модель, которую мы разрабатывали с нашими консультантами в течение нескольких лет, является такой сложной, поскольку выполняет все эти три требования. Когда нам предлагают ее изменить, мы спрашиваем: какое из этих трех требований вы хотите не выполнять?"
 показать весь комментарий
 
 
ответ в общем-то просто: анбандлинг от зе!лоха ведет к "отказу от претензий"(с)путин - у Нафтогаза и прощению всех долгов газпрома.
 показать весь комментарий
 
 
КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ: У ДЕРЖБЮДЖЕТІ-2020 СУТТЄВО СКОРОТЯТЬ ВИДАТКИ НА МЕДИЦИНУ, ОСВІТУ Й СОЦВИПЛАТИ

У проєкті Державного бюджету на 2020 рік закладений курс на поглиблення масової бідності, завдяки скороченню видатків на освіту, медицину і соцвиплати.
Про це повідомляє Дзеркало тижня.
 показать весь комментарий
 
 
Міністерство соціальної політики України запропонувало значно обмежити виплати по народженню дитини.

МІНСОЦПОЛІТИКИ ЗАПРОПОНУВАЛО ЗНАЧНО ОБМЕЖИТИ ВИПЛАТИ ПО НАРОДЖЕННЮ ДИТИНИ

Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам - Цензор.НЕТ 4400
 показать весь комментарий
 
 
Ще й пенсіі будуть урізати - зубожіння подолане?
Так треба розуміти?

Супового набору з кісток достатньо ібо нєфіґ
 показать весь комментарий
 
 
Хоч хтось шепніть на вушко зєлєбобам: економічне зростання можливе лише при зростанні населення, в Європу мільйонами ідуть біженці і емігранти, бо це показники по населенню. В Рашу ніхто не поїде, то вони захоплюють чужі території, лугандонія- чверть України.
 показать весь комментарий
 
Так Бужанський сказав що вони дебіли? Невже в них щось вийде без лікування? Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам - Цензор.НЕТ 536
 показать весь комментарий
 
эта земля от Богдана до сейчас 400 лет лежала,пропитанная реками кровищи и пота,и ждала,что появится оно и продаст её незадорого чужим дядям..щас,бл..
 показать весь комментарий
 
 
Не читав він Кобилянської "Земля" - "земля повинна бути для людини, а не людина для землі»
 показать весь комментарий
 
Также Минэкономики должно начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий. Источник: https://censor.net.ua/n3157976

Ну вот ситуация потихоньку проясняеца..ЗЕмародёры грабят по полной. Даже знаю кто эти предприятия "приватизирует" за даром.
 показать весь комментарий
 
 
Вы же за них и голосовали . Выборы президента были чысними
 показать весь комментарий
 
Эх, Вовик ... доведут тебя такие посылы до цугундера (((
 показать весь комментарий
 
 
Как там европейские дороги с 1 ноября? Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам - Цензор.НЕТ 6258 Нелох за базар не отвечает? Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам - Цензор.НЕТ 362
 показать весь комментарий
 
 
Приватизация и распродавать украинскою землю , это дерибан евреями Коломойский и Зеленски Украины .
 показать весь комментарий
 
 
И электроэнергия...Бене по 55 копеек...а нороду по троячку гривен....за киловатец...
 показать весь комментарий
 
 
Пускай зебилы платят , они за это и проголосовали
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению из за тупости зебилов платить придется всем...и нормальным людям тоже...
 показать весь комментарий
 
 
ща ще парашстану через підставних продадуть землі,- і звалить ЗєлєЧМОніка в своє італійське кубло з купою бабала, що йому відвалять за зраду України....думаю, бєня з олігархатом також хапнуть чималі території...І тоді вже точно держава стане частиною мокшанського улуса...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хм, похоже на настоящие реформы. Надеюсь, эти получатся.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе совковому козломордому сепару живущему в колонии Рашки откуда знать как выглядят реформы?? Иди быкам хвосты крутить в колхоз.. Ты ещё про выборы расскажи крепосной подкацапник..
 показать весь комментарий
 
 
у моники зе!лоха игра на пианино тоже была из разряда "похоже что играл" Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам - Цензор.НЕТ 1333, а по факту - имитация и развод лохов,купивших билеты...
 показать весь комментарий
 
 
Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам

"Цели поставленны, задачи ясны! За работу, товарищи!" -- Никита Сергеич Хрущёв -- наш дорогой волютарист...*)
 показать весь комментарий
 
Это просто деребан, тут даже ЗЕбилу должно быть понятно..хотя нет ЗЕбилу врятле. Но эта приватизация, рынок земли это же тупо распродажа последнего имущества Украины. По ходу зелёная чума решила дограбить полностью даже землю.
 показать весь комментарий
 
 
Вот ур.д моральный, расписался, что каждый президент, а теперь св.лочь знает же что большинство против отжатия всего и страны и продолжает как ни в чем не бывало.
 показать весь комментарий
 
 
читайте классиков - там всё расписано..
 показать весь комментарий
 
⭐️Максим Мирович‏ @maxim_nm 1 ****.


Кстати, после выборов все тарифные майданщики, обманутые вкладчики, антисвинарчуки, хтовибивкатюгандзюки и гонтаревиганбюки растворились, как пердёж в воздухе.
 показать весь комментарий
 
Плювати він хотів на ці 73% " ... загалом, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення підтримують лише 19% опитаних, 73% респондентів - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися. Навіть серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють, кількість противників впровадження ринку землі становить не менше 60%.
58% респондентів вважають, що землі сільськогосподарського призначення повинні бути у державній власності, за зразком Канади, чи Ізраїлю. 22% - не проти запровадження такої моделі ринку землі, як у Італії, де орні землі можуть продаватися чи купуватися."
 показать весь комментарий
 
Реальные, настоящие мародёры начали широкомасштабный грабёж Украины - 500 предприятий, вся земля Украины ничего себе апетиты у ЗЕбильных мародёров...Осталось крепостное право узаконить и каждому ЗЕмародёру по 100 душ определить...ЗЕбилы думаю не против.
 показать весь комментарий
 
 
нафига нам украинские автобусы?

Маріуполем будуть курсувати 15 білоруських електробусів: Зеленський домовився з Лукашенком
https://autogeek.com.ua/mariupolem-budut-kursuvaty-15-biloruskyh-elektrobusiv-zelenskyj-domovyvsya-z-lukashenkom/
 показать весь комментарий
 
 
Слова свідчать, що зебілу МВФ добряче врізав... чи по сраці, чи навіть по зубам. Але слова самі по собі нічого не означають. Дивимось на справи. Поки що справи свідчать що зебіли та зеко/***** на словах брешуть. Ну, наприклад, баба беня досі не сидить на нарах...
 показать весь комментарий
 
 
И как и при предыдущем президенте защита страны не предусмотрена. Тот рассчитывал на победную капитуляцию, этот на мирную капитуляцию, а защиту жизни и собственности украинских граждан не расчитывают.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх