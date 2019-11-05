 Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Я буду обращаться к министрам с просьбой обеспечить выполнение таких задач. Тимофею Милованову - министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business до 31 декабря 2019 ", - сказал Зеленский во время встречи с правительством и руководством Верховной Рады, состоявшейся в Офисе президента.
Также Минэкономики должно начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий. Кроме того, министерство должно до конца 2019 года осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций. "Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации", - отметил Зеленский.
Президент поручил Минэкономики до 31 декабря подготовиться к введению рынка земли.
"Создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществления государственной регистрации этой земли. Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведение документации по землеустройству исключительно в электронной форме", - подчеркнул Президент.
Зеленский также отметил, что Минэкономики должно до конца текущего года разработать новую правительственную программу создания рабочих мест, а также обеспечить внедрение лучших мировых практик корпоративного управления в топ-10 государственных компаний.
Министру финансов Оксане Маркаров Президент поставил задачу до 31 декабря 2019 создать благоприятные условия для предпринимателей путем подготовки законопроекта, направленного на внедрение двухлетнего моратория на проведение проверок СПД и смягчения их ответственности за нарушение установленного порядка представления в органы контроля отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.
Также до марта следующего года Министерство финансов должно упростить прохождение таможенных процедур путем внедрения в Украине программы авторизованного экономического оператора.
Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз" до 31 декабря 2019 года. Также Минекоенерго до конца текущего года должно упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий.
К 30 апреля 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды должна реформировать угольную отрасль. Кроме того, согласно заданию Президента, к концу следующего года Минекоенерго должен подготовить нормативно-правовую базу для начала процесса инвентаризации лесных ресурсов Украины.
Министру инфраструктуры Владиславу Криклию Президент поставил задачу до конца текущего года обеспечить выдачу разрешений на международные перевозки грузов и движение негабаритных транспортных средств исключительно в электронной форме, а также наладить эффективный габаритно-весовой контроль на автодорогах. Также Криклий должен до 30 июня 2020 года утвердить перечень объектов концессии на 2020-2023 годы и начать подготовку к конкурсам.
в "Нафтогазе" не считают, что правительственное постановление позволяет реализовать анбандлинг по модели OU, поскольку содержит несколько шагов, противоречащих друг другу.
В "Нафтогазе" считают, что оптимальной является другая модель - ISO (Independent system operator) - независимого оператора, который будет пользоваться ГТС на правах концессии.
... именно эта модель укладывается в три требования, поставленные правительством перед компанией на время реструктуризации:
-соответствует европейскому законодательству - Третьему энергопакету,
-позволяет сохранить за государством право собственности на ГТС и одновременно привлечь иностранных инвесторов,
-дает возможность защитить позиции Украины во втором арбитраже в Стокгольме, где "Нафтогаз" надеется выиграть у "Газпрома" до 14,8 млрд долларов.
"Та модель, которую мы разрабатывали с нашими консультантами в течение нескольких лет, является такой сложной, поскольку выполняет все эти три требования. Когда нам предлагают ее изменить, мы спрашиваем: какое из этих трех требований вы хотите не выполнять?"
У проєкті Державного бюджету на 2020 рік закладений курс на поглиблення масової бідності, завдяки скороченню видатків на освіту, медицину і соцвиплати.
Про це повідомляє Дзеркало тижня.
МІНСОЦПОЛІТИКИ ЗАПРОПОНУВАЛО ЗНАЧНО ОБМЕЖИТИ ВИПЛАТИ ПО НАРОДЖЕННЮ ДИТИНИ
Так треба розуміти?
Супового набору з кісток достатньо ібо нєфіґ
Ну вот ситуация потихоньку проясняеца..ЗЕмародёры грабят по полной. Даже знаю кто эти предприятия "приватизирует" за даром.
"Цели поставленны, задачи ясны! За работу, товарищи!" -- Никита Сергеич Хрущёв -- наш дорогой волютарист...*)
Кстати, после выборов все тарифные майданщики, обманутые вкладчики, антисвинарчуки, хтовибивкатюгандзюки и гонтаревиганбюки растворились, как пердёж в воздухе.
58% респондентів вважають, що землі сільськогосподарського призначення повинні бути у державній власності, за зразком Канади, чи Ізраїлю. 22% - не проти запровадження такої моделі ринку землі, як у Італії, де орні землі можуть продаватися чи купуватися."
Маріуполем будуть курсувати 15 білоруських електробусів: Зеленський домовився з Лукашенком
https://autogeek.com.ua/mariupolem-budut-kursuvaty-15-biloruskyh-elektrobusiv-zelenskyj-domovyvsya-z-lukashenkom/