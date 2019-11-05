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 С начала суток враг трижды нарушал режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, все обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, враг открывал огонь по позициям ВСУ у Водяного в Приазовье (из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Старогнатовки (из крупнокалиберных пулеметов) и Лебединского (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ 25 минут обстреливали из гранатометов позиции ВСУ под Водяным и Лебединским, - Минобороны

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, 4 ноября враг за сутки 20 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 122-мм артиллерию, минометы и вооружение БМП. Потерь нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3157975
 
 
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6 год подряд, поле нападения на Украину -- РФ, со своими войсками и наёмниками -- обстреливает, уничтожает и терроризирует территорию и народ Украины.
...шо ещё к этому добавиь? -- или шо не так?
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Ну, у насуже говорять що то Порошенко віддав Крим і почав війну.
До речі, ;бувші; агітатори від ЗЕ.
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