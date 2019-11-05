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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3554) Порошенко (17865) Милованов Тимофей (57)

 Я голосовал за Порошенко, а доверие к Зеленскому появилось после преподавания в "Школе депутата", - Милованов

Министр экономики Тимофей Милованов считает, что попал в команду премьер-министра Алексея Гончарука после преподавания в "Школе депутата", которую проводила партия "Слуга народа" после выборов.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Милованова, школа в Трускавце - независимая от работы в правительстве история. Ее готовили преподаватели Киевской школы экономики (КШЭ), президентом которой является нынешний министр экономики, и партия "Слуга народа".

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"В какой-то момент ко мне пришел Мотовиловец (Андрей Мотовиловец, нардеп от "Слуги народа") и говорит: "Вот сколько людей идет, это средний класс, надо бы помочь с образованием и подготовкой к работе в Раде.

В то время шла избирательная кампания, а после этого уже надо в парламент заходить. Где найти то время на неделю подготовки? А люди же отпахали 2-3 месяца на выборах, они хотят семью увидеть. Но если не дать рамки, то потом начнется операционка, комитеты.

И этот подход подкупил меня в хорошем смысле. Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии "Слуга народа", с Дмитрием Разумковым (спикер парламента) и Сергеем Корниенко (первый замглавы фракции "Слуга народа") дорабатывал программу для обучения в Трускавце", - рассказал Милованов.

Именно после "Школы депутата" у него появилось доверие к Зеленскому.

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"Я увидел, что это нормальные люди. Можно быть знакомыми друг с другом много лет, но, пойдя в поход на пару дней, узнать человека по-новому, увидеть его в естественной среде обитания. Вот такая "среда обитания" была в Трускавце.

Видно, о чем люди говорят, на что они реагируют, как они едят, как двери открывают, как относятся к СМИ, как они с чужими детьми общаются. И вот вы видите, что это - украинцы.

И я увидел две вещи, которые потом меня подтолкнули принять предложение. Первое - они не агрессивные. Второе - нет снобизма. Конечно, есть процентов 20, с которыми сложно, или они другие. Но я бы сказал, что это срез общества от святых до негодяев, в хорошем смысле этого слова", - рассказал министр экономики.

В то же время, в середине лета Алексей Гончарук пригласил присоединиться к его команде, которая обсуждала различные экономические вопросы, когда он еще работал заместителем главы Офиса президента.

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"Школа в Трускавце и предложение работать в правительстве связаны в том плане, что меня увидели многие депутаты в Трускавце и у них сложилось впечатление обо мне. Но это разные вещи. Если бы я там не преподавал или преподавал намного слабее, то, подозреваю, вряд ли я бы получил эту позицию в правительстве", - пояснил чиновник.

При этом Владимир Зеленский собеседовал его до назначения. Однако Милованов подчеркнул, что очень лоялен к премьеру, будет поддерживать его в любой ситуации и уйдет вместе с ним.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский раскритиковал министра экономики Тимофея Милованова, который признался в том, что голосовал на президентских выборах за Петра Порошенко.

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/n3157972
 
 
 Топ комментарии
 
Ну а кого ж ще? Тільки своїх. Щоб без кумівства.
Очільником Держкіно призначать Олексія Адольфович Кирющенко, режисера, актора, який знімався в "Слузі народу" і "Сватах", який має російське громадянство, не володіє українською і який отримав від Зеленського громадянство.

Я голосовал за Порошенко, а доверие к Зеленскому появилось после преподавания в "Школе депутата", - Милованов - Цензор.НЕТ 6033
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То ж при Порошенко было кумовство , а теперь при ЗЕкловуне это молодая ЗЕкоманда рехвороматоров. Кого там ещё в Шапито 95 не пристроили к корыту? Уборщицы, охраники, лысого ЗЕбила ещё устройте...
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Это этот дегенерат выпускал ОВГЗ под 18% годовых??? По ходу кремлядь поставила ЗЕбила мзадачу уничтожить Украину по всем фронтам и экономически в первую очередь. За пол года ЗЕсепары просрали всю экономику...
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Ну а кого ж ще? Тільки своїх. Щоб без кумівства.
Очільником Держкіно призначать Олексія Адольфович Кирющенко, режисера, актора, який знімався в "Слузі народу" і "Сватах", який має російське громадянство, не володіє українською і який отримав від Зеленського громадянство.

Я голосовал за Порошенко, а доверие к Зеленскому появилось после преподавания в "Школе депутата", - Милованов - Цензор.НЕТ 6033
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То ж при Порошенко было кумовство , а теперь при ЗЕкловуне это молодая ЗЕкоманда рехвороматоров. Кого там ещё в Шапито 95 не пристроили к корыту? Уборщицы, охраники, лысого ЗЕбила ещё устройте...
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Оказывается Ермак и Тищенко-кумовья. А нам обещали что кумовства во власти не будет.

Я голосовал за Порошенко, а доверие к Зеленскому появилось после преподавания в "Школе депутата", - Милованов - Цензор.НЕТ 5049
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На заднем фоне, как я понял- "тамбовский волк". Чего это он в трауре? Стока причин для веселья.
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Це з фільму кадр(так як у Зелі - значок на лацкані)
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Треба ще трохи почекати. Богдан наіграється, Яременко нарешті спробує анал без табу Тіщенко поумнішає, Мілованов і Гончарук перестануть нести бред і тоді вже почнуться справжні реформи. Я голосовал за Порошенко, а доверие к Зеленскому появилось после преподавания в "Школе депутата", - Милованов - Цензор.НЕТ 2332
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Може Ярьоменко це з тобою й спробує.. Ти ж - без табу?
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призначте малоросові Леонид Днепр препарати якісь. я не лікар, не тямлю, але необхідність очевидна.

Може клізму - бо він жадає. жадає. Це ж вочевидь Я голосовал за Порошенко, а доверие к Зеленскому появилось после преподавания в "Школе депутата", - Милованов - Цензор.НЕТ 7479
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отсыпали денег за обучение вот и весь секрет
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Радійте , петіні прихильники - за потужного сивочолого псевдогенія світової дипломатії віддав голос Мілованов..
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Радуйся ЗЕбил твоего велычного лидера свитого ривня МВФ послал на куй прямым текстом...При Порошенко такого не было.
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Вифсьоврьоті!!! Найвеличніший лох ********** так не зробить!
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Это этот дегенерат выпускал ОВГЗ под 18% годовых??? По ходу кремлядь поставила ЗЕбила мзадачу уничтожить Украину по всем фронтам и экономически в первую очередь. За пол года ЗЕсепары просрали всю экономику...
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И вот вы видите, что это - украинцы. Источник: https://censor.net.ua/n3157972\\\\\\\\\\\

Ахаха, надо позвонить Супрун насчет этого черта, он же поехавший.
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после преподавания в "Школе депутата" (с)

Кажется у них там было коллективное принятие психотропных, иначе это трудно пояснить.
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Кем еще может быть чел, сам себя называющий дебилом?
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Зеля =Порох в турборежиме. Это очередное доказательство.
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людина без принципів. Бабло, по ходу, дуже любить
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Ну и дебил. Надо было сразу в Зеленского поверить.
Ведь Зеленский - это величайший политик современности, мощная политическая фигура, считаться с которой вынуждены лидеры мировых держав. Это выдающийся лидер и искушенный в дипломатии игрок. И только тупые порохоботы отрицают этот очевидный факт!
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Если не считать Премьера, то это чудо, наверное- самый опасный. Насчет Премьера есть хоть шанс что он с самоката звизданется. А этот... этот гарне теля, у двух маток...
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В Трускавце посмотрели на депутатов ЗЕ - одни дебилы... Вот тебя и взяли без конкурса.
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