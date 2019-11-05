 Я голосовал за Порошенко, а доверие к Зеленскому появилось после преподавания в "Школе депутата", - Милованов

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Милованова, школа в Трускавце - независимая от работы в правительстве история. Ее готовили преподаватели Киевской школы экономики (КШЭ), президентом которой является нынешний министр экономики, и партия "Слуга народа".

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"В какой-то момент ко мне пришел Мотовиловец (Андрей Мотовиловец, нардеп от "Слуги народа") и говорит: "Вот сколько людей идет, это средний класс, надо бы помочь с образованием и подготовкой к работе в Раде.

В то время шла избирательная кампания, а после этого уже надо в парламент заходить. Где найти то время на неделю подготовки? А люди же отпахали 2-3 месяца на выборах, они хотят семью увидеть. Но если не дать рамки, то потом начнется операционка, комитеты.

И этот подход подкупил меня в хорошем смысле. Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии "Слуга народа", с Дмитрием Разумковым (спикер парламента) и Сергеем Корниенко (первый замглавы фракции "Слуга народа") дорабатывал программу для обучения в Трускавце", - рассказал Милованов.

Именно после "Школы депутата" у него появилось доверие к Зеленскому.

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"Я увидел, что это нормальные люди. Можно быть знакомыми друг с другом много лет, но, пойдя в поход на пару дней, узнать человека по-новому, увидеть его в естественной среде обитания. Вот такая "среда обитания" была в Трускавце.

Видно, о чем люди говорят, на что они реагируют, как они едят, как двери открывают, как относятся к СМИ, как они с чужими детьми общаются. И вот вы видите, что это - украинцы.

И я увидел две вещи, которые потом меня подтолкнули принять предложение. Первое - они не агрессивные. Второе - нет снобизма. Конечно, есть процентов 20, с которыми сложно, или они другие. Но я бы сказал, что это срез общества от святых до негодяев, в хорошем смысле этого слова", - рассказал министр экономики.

В то же время, в середине лета Алексей Гончарук пригласил присоединиться к его команде, которая обсуждала различные экономические вопросы, когда он еще работал заместителем главы Офиса президента.

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"Школа в Трускавце и предложение работать в правительстве связаны в том плане, что меня увидели многие депутаты в Трускавце и у них сложилось впечатление обо мне. Но это разные вещи. Если бы я там не преподавал или преподавал намного слабее, то, подозреваю, вряд ли я бы получил эту позицию в правительстве", - пояснил чиновник.

При этом Владимир Зеленский собеседовал его до назначения. Однако Милованов подчеркнул, что очень лоялен к премьеру, будет поддерживать его в любой ситуации и уйдет вместе с ним.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский раскритиковал министра экономики Тимофея Милованова, который признался в том, что голосовал на президентских выборах за Петра Порошенко.

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.