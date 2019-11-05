 Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - Военная полиция", - говорится в сообщении.

Также Президент считает необходимым, чтобы до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины создало концепцию объединенного реестра ветеранов и разработало проект технического задания платформы "Е-ветеран".

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Глава государства поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.