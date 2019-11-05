 Десятки польских активистов выступили за восстановление разрушенных украинских могил

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наше слово", они провели акцию на кладбищах по случаю Дня всех святых.

Около двадцати участников, среди которых Данута Куронь, Изабелла Хруслинская, Рафал Сушек, обратились с призывом против уничтожения украинских мест памяти и против агрессии в отношении украинцев. На мероприятие пригласили украинцев из Польши и Украины, выходцев с Любачивщины и Надсянья, а также грекокатолического и римокатолицкого священников.

Авторы письма подчеркивают, что они делают свое обращение, "стоя у украинских могил, которые были разрушены и осквернены в предыдущие годы руками польских националистов, и которые до сих пор не восстановлены".

Читайте также: Двое поляков погибли, а украинец получил тяжелые травмы в результате ДТП в Польше

"Наше присутствие на обоих этих кладбищах - символическое. Именно здесь, три года назад, в октябре 2016 года, мы публично прочитали "Призыв с Верхрата" - обращение, подписанное десятками представителей польской интеллигенции, художников, общественных активистов. Это был голос протеста против уничтожения украинских мест памяти и против агрессии в отношении украинцев, которое распространялось в Польше.



С 2014 года - который стал также началом российской агрессии в Крыму и на Донбассе - выразительным ее проявлением в Польше стало усиление активности кремлевской пропаганды и антиукраинские провокации. В стране были осквернены, часто неоднократно, восемь украинских объектов, крестов, памятников, могил.

В том числе те, которые - как например захоронения на военном кладбище в Пикуличах или могила в Монастыре - были установлены государственным институтом, Советом сохранения памяти о борьбе и мученичестве", - говорится в обращении.

Участники акции отмечают, что Несмотря на то, что со времени отдельных провокаций и вандализма прошло 4-5 лет, польские власти и органы, ответственные за защиту мест памяти, не приняли никаких меры, чтобы исправить причиненное зло. Как и не было попыток найти взаимопонимание с украинским меньшинством Польши по поводу так называемых "нелегальных" достопримечательностей.

"В то же время мы наблюдаем опасное развитие ситуации в политическом измерении: вопрос украинских могил и памятников, разрушенных в Польше, вплетен в международные споры обоих государств. Тем самым польских граждан украинской национальности лишают права участвовать в дискуссии об их историческом наследии в статусе партнеров, их делают заложниками польской внешней политики, - подчеркивают подписанты.



Некоторые вельможи и государственные чиновники решили укрепить свою политическую позицию, пытаясь запугать украинское меньшинство. В позорной кампании они не чурались публичного травли активистов украинского общества, клеветы и манипулирования историческими фактами.



Эти действия заслуживают осуждения еще и потому, что инициатором антиукраинской кампании после торжественных мероприятий у могил жертв военного преступления селе Сагринь был воевода - то есть служащий, представляющий польское государство".

Читайте также: Стратегия национального единства в Украине должна строиться на базе истории, языка и ценностей, - Зеленский

"Призываем: мы не будем мириться с уничтожением могил, кладбищ и памятников! Мы знаем, что они часто связаны с тяжелым прошлым. В Польше есть места памяти со времен разделов страны, восстаний, двух мировых войн. Есть могилы немецкие, российские, шведские, украинские. А польский традиция - это уважение к умершим! Пусть они покоятся спокойно", - подытожили инициаторы акции..