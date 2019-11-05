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 Отец Гандзюк: Обещаний по делу Кати было много и от прошлой власти, и от нынешней. Но конкретных действий пока не вижу

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк сказал, что, несмотря на большое количество обещаний прошлой и нынешней украинской власти, не видит конкретных действий, направленных на расследование этого преступления.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" 

3 ноября первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков заявил, что подозреваемый в причастности к организации убийства Алексей Левин платил деньги за молчание родным других фигурантов дела.

"Кроме заявления СБУ, других сведений по этому поводу у меня нет. Вполне возможно, что организаторы впоследствии поддерживали родственников исполнителей убийства, чтобы они молчали. Сыграло ли это какую-то роль в расследовании – не знаю. Была также информация, что [глава Херсонского облсовета Владислав] Мангер и его родственники передавали деньги Левину. При выезде из страны он прошел по "зеленому коридору" и не мог взять с собой больше $10 тыс. А ему же за что-то там жить надо. Он уже девять месяцев как не в Украине", – отметил Гандзюк.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на акцию "Год без Кати", которая состоялась в Киеве 4 ноября.

"Надеюсь, Зеленский сдержит обещание, что заказчиков и организаторов убийства Кати найдут и накажут. Я приглашал его прийти на вчерашний вечер памяти, но он не пришел. Заявлений и обещаний очень много как от прошлой власти было, так и от нынешней. Посмотрим. Конкретных действий я пока не вижу. Вчера я общался со многими людьми, мне сочувствуют. Они считают, что Катя – это уже символ. А то, что произошло, – системное явление в нашем обществе. И многие считают это красной чертой. Если этот Рубикон не будет перейден, если не накажут заказчиков, то наша страна, наверное, не сможет дальше развиваться. Это индикатор: будет у нас настоящая демократическая страна или не будет", – резюмировал отец убитой активистки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все заказчики будут найдены и наказаны, - Зеленский об убийстве Гандзюк

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

Также читайте: Родным подозреваемых по делу Гандзюк за молчание передавались деньги от Левина, - СБУ

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Читайте также: СБУ подтвердила, что заказчик преступления против Гандзюк был не один

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3157965
 
 
 Топ комментарии
 
Як там справи з розслідуванням вбивства Тимчука?
Не цікаво нікому з тих світлих йовбаків, які за все хороше і проти всього паганого?
Де банери, розтяжки, пікети, акції з кросівою поліграфією? Нема? А чо?

Не начасі... Катя - наше фсьо.
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ЗЕбіл, вбивство Тимчука не реально повісити, прикрутити, пов'язати, накинути на Пороха. Тому і не цікаво. Така вона, сегрегація за кого верещати, а за кого ні.

За нього кріпту не надсилають.
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Шкода Катерину...Але навряд вдасться добитись покарання замовників.
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Як там справи з розслідуванням вбивства Тимчука?
Не цікаво нікому з тих світлих йовбаків, які за все хороше і проти всього паганого?
Де банери, розтяжки, пікети, акції з кросівою поліграфією? Нема? А чо?

Не начасі... Катя - наше фсьо.
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ЗЕбіл, вбивство Тимчука не реально повісити, прикрутити, пов'язати, накинути на Пороха. Тому і не цікаво. Така вона, сегрегація за кого верещати, а за кого ні.

За нього кріпту не надсилають.
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Згадав примовку про слона:
- Убили Тимчука.
- Он застрєлілся. Лучше скажи, кто замовіл Гандзюк.
- Мусора вбили Кірюшу Тлявова.
- Оні случайно. А ти возьмі і найді того, кто замовіл Гандзюк.
- Терориста, що допоміг збити боїнг, випустили!
- Буває... Так а кто замовіл Гандзюк?
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Це як з Гонгадзе.Нажаль замовників не найдуть.
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І нацжони язики в сраку аваковську засунули...
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Нюрбернский процес длился 10 месяцев. (виновные наказаны)..... Следствие по Г. Гонгадзе длится 19 лет...(виновных нет)... Следствие по К. Гондзюк длится ....... (виновных нет)..
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Хто з продюсерів з банкової додумався оживити протухлу справу ,і з якою метою ?
Ця примітивна технологія інфошуму справді відволіче від проблем в економіці і капітуляції перед рф ?
А Зєлєнскій не прийшов,бо покараний .Прикували цепом до батареї,сидить на хлібі і воді.
Отец Гандзюк: Обещаний по делу Кати было много и от прошлой власти, и от нынешней. Но конкретных действий пока не вижу - Цензор.НЕТ 4896
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У цій "новині" чудово все: хто, кому, як, та про що
Так кидаються на їжу ті, кого відлучили від наркоти. Отец Гандзюк: Обещаний по делу Кати было много и от прошлой власти, и от нынешней. Но конкретных действий пока не вижу - Цензор.НЕТ 8377

Отец Гандзюк: Обещаний по делу Кати было много и от прошлой власти, и от нынешней. Но конкретных действий пока не вижу - Цензор.НЕТ 1211 Отец Гандзюк: Обещаний по делу Кати было много и от прошлой власти, и от нынешней. Но конкретных действий пока не вижу - Цензор.НЕТ 7665
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так было и будет... пропиарятся и.... забудут
потом...может быть назначат виновного... но на заказчика никогда не выйдут...
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А то, дядьку - нема вказівки... З ґрошиками...
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А с Шереметом как там? Президент и бывший, и следующий обещали.
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Шкода Катерину...Але навряд вдасться добитись покарання замовників.
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Обещают и не исполняют? Так проходимцы и та власть и эта. Если победит Майдан-тогда и сменится власть. Но последний Майдан был расстрелян фактически властью, потому ничего не изменилось.
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И не увидишь ,всё прогнило ,круговая порука ,без матроса Желязняка и парней из ЧК в кожанках ,разгрести весь этот смердящий мусор будет трудновато.
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порохоботи паскудно кривлякаються навіть над горем батька, який втратив дочку
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