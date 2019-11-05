 На Донетчине налоговая милиция изъяла из незаконного оборота топлива на 800 тыс. грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Так, была установлена местная жительница, которая без получения соответствующей лицензии осуществляла реализацию горюче-смазочных материалов на АЗС, расположенной на территории области.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 9 тыс. 438 литров бензина марки "А-95", 8 тыс. 956 литров бензина марки "А-92" и 9 тыс. 689 литров дизельного топлива общей стоимостью почти 800 тыс. грн. а также 4 резервуара и 4 горюче-раздаточные колонки.

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Всего изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму более 3,5 млн грн.

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Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.