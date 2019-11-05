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 На Донетчине налоговая милиция изъяла из незаконного оборота топлива на 800 тыс. грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил, остановили на территории региона безлицензионную торговлю горючим и изъяли крупную партию подакцизных товаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Донетчине налоговая милиция изъяла из незаконного оборота топлива на 800 тыс. грн 01

Так, была установлена местная жительница, которая без получения соответствующей лицензии осуществляла реализацию горюче-смазочных материалов на АЗС, расположенной на территории области.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 9 тыс. 438 литров бензина марки "А-95", 8 тыс. 956 литров бензина марки "А-92" и 9 тыс. 689 литров дизельного топлива общей стоимостью почти 800 тыс. грн. а также 4 резервуара и 4 горюче-раздаточные колонки.

На Донетчине налоговая милиция изъяла из незаконного оборота топлива на 800 тыс. грн 02

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На Донетчине налоговая милиция изъяла из незаконного оборота топлива на 800 тыс. грн 03
На Донетчине налоговая милиция изъяла из незаконного оборота топлива на 800 тыс. грн 04

Всего изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму более 3,5 млн грн.

Также смотрите: Два подпольных производства горюче-смазочных материалов ликвидированы в Киеве: изъята продукция стоимостью более 35 млн грн. ФОТОрепортаж

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3157964
 
 
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На Донетчине налоговая милиция изъяла из незаконного оборота топлива на 800 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1512
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