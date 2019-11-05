EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  1086  43
Все про:энергетика (1119) Плачков (14)

 "Сейчас есть два решения для энергообеспечения Луганской области: спеццена на газ для Луганской ТЭС или разблокирование поставок угля на нее", - Плачков

Экс-министр отметил, что для регулярного обеспечения региона электроэнергией и теплом необходимо принять решение установить специальную цену на газ для Луганской ТЭС.

Поскольку в Луганской области практически один источник энергообеспечения – Луганская ТЭС – то вопросы бесперебойного энергоснабжения области связаны с ее работой, а это вряд ли возможно при той ситуации, в которой работает эта станция (без решения правительства о спеццене на газ).

Такое мнение высказал экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, передает УНИАН. "Решение по газу (спеццена для Луганской ТЭС) правительством не принято. И если ничего не изменится, не будет специальной цены на газ, то в таком режиме станция не сможет работать", - отметил Иван Плачков.

По его словам, сейчас для регулярного обеспечения региона электроэнергией и теплом необходимо принять решение установить специальную цену на газ для Луганской ТЭС. Или же принять меры для возобновления поставок угля на станцию, которые были прекращены в июне 2019 года. "Луганский регион работает в ненадежном режиме, он завязан на одной только Луганской ТЭС. Конечно, нужно разблокировать поставки угля, а кроме того, форсировать строительство новой линии электропередач. Сейчас уже включили Северодонецкую ТЕЦ, но там всего 15 КВт. Переток из основной энергосистемы идет в размере 30 КВт, это очень мало. А строительство новой линии "Укрэнерго" будет только в середине 2020 года. Так что Луганская ТЭС остается единственным источником света для области", - отметил Иван Плачков.

Эксперт подчеркнул, что в отопительный сезон станция будет потреблять больше газа, потому что установлено много бойлеров и котлов, то есть, идет рост энергопотребления. "Весь регион зависит от Луганской ТЭС. И станция в таком режиме не проработает весь отопительный сезон", - считает Иван Плачков. Как ранее сообщалось, в начале октября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что если поставки угля на Луганскую ТЭС не удастся разблокировать, то Министерство энергетики и защиты окружающей среды готово обсуждать вопрос изменения цены на газ для предприятия.

Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, на сжигание газа она вынужденно уже переходила в ноябре прошлого года. 25 июля 2019 года заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко заявил, что запасов угля на Луганской ТЭС хватит до 29 июля, после чего из-за блокирования поставок со стороны России станцию придется остановить, что грозит отключениями на контролируемой правительством территории области. Обесточивание шахт в регионе приведет к их затоплению в течение периода от полутора до 24 часов, сообщается в протоколе региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, который обнародовала 25 июля пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".


Источник: https://censor.net.ua/n3157960
 
 
 Топ комментарии
 
В свое время Камертон предлагал решать подобные проблемы с помощью эбонитовых палочек "Сейчас есть два решения для энергообеспечения Луганской области: спеццена на газ для Луганской ТЭС или разблокирование поставок угля на нее", - Плачков - Цензор.НЕТ 8734
 показать весь комментарий
 
Вони обрали своє рішення і позвали хуйла. Хуйло їм зробив особливий статус.То чого ж вони ще хочуть? "Сейчас есть два решения для энергообеспечения Луганской области: спеццена на газ для Луганской ТЭС или разблокирование поставок угля на нее", - Плачков - Цензор.НЕТ 3636
 показать весь комментарий
 
разблокирование поставок угля??

А как же "Мы всю Украину кормим"?)) Свой уголек они сами будут кушать, а для ТЭС Украина пусть подарит? Ну-ну))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В свое время Камертон предлагал решать подобные проблемы с помощью эбонитовых палочек "Сейчас есть два решения для энергообеспечения Луганской области: спеццена на газ для Луганской ТЭС или разблокирование поставок угля на нее", - Плачков - Цензор.НЕТ 8734
 показать весь комментарий
 
 
Он веган,а собутыльники были тупы,как овощи.Рефлекс.
 показать весь комментарий
 
 
интересно ... у Туки совесть есть? .... неужели даже не икается ?
 показать весь комментарий
 
Дуже радий за любителів «халяви».
До 2-го читання бюджет-2020 передбачає, що субсидії зменшаться на 10 мільярдів проти 2019, або на 21% Тобто субсидії заберуть у кожного п'ятого домогосподарства. І правильно. Менше субсидій
більше роботи
Менше часу на фільми про Голобородька.
 показать весь комментарий
 
 
Вони обрали своє рішення і позвали *****. ***** їм зробив особливий статус.То чого ж вони ще хочуть? "Сейчас есть два решения для энергообеспечения Луганской области: спеццена на газ для Луганской ТЭС или разблокирование поставок угля на нее", - Плачков - Цензор.НЕТ 3636
 показать весь комментарий
 
 
Щоб українці вилизували їм дупи.

А Зеленський добре чує голос Донбасу і зробить все можливе для примирення.
 показать весь комментарий
 
 
Ні.
Зеленський не сяде.
Володимир Олександрович Зеленський дуже скоро отримає звання Героя РФ і вестиме концерти Кварталу-95 в Лужніках.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо зеленський так вважає то хай лиже ,а українці не тої вдачі.
 показать весь комментарий
 
Не треба хрюкать. Якщо не обрали баригу це означає що не хотіли терпіти сввинарчуків і зовсім не означає повну підтримку зеленського. Багато голосували не за ,а проти.
 показать весь комментарий
 
І проголосували за кацапів. До речі, самі сміливі це вже визнали.
 показать весь комментарий
 
Мені по цимбалах хто там що визнав,і проголосував би так само.
 показать весь комментарий
 
Кацо тебе свинорилого кнура на похмілля склепало а рохля висрала .Погань свинорила..
 показать весь комментарий
 
дуже "тонкий" хід для початку торговлі з окупантами...виродки...потихеньку зливають Україну під виглядом "рєшенія" проблем...Шо, скоро і воду в окупований Крим пускати будемо...щоб кремлівське х*йло задовольнити в черговий раз?
 показать весь комментарий
 
 
А как до этого поставлялся уголь если только со стороны росии подъезд? Кто всё это время уголь поставлял а сейчас заблокировал, торговые партнёры бывшего президента? Так когда произошла зрада или просто ничего не поменялось?
 показать весь комментарий
 
павіан! миль дупу,- скоро парашстан туди заїде...І досить "стрєлки" на Пороха переводити...За те, що зараз відбувається в державі і ти відповідай, зєлєзачморениш і твій обранець!!! Чому досі ведеться кримінальна справа по наших моряках???? Щоб х8йла раком боком і з підскоком задовільняти? Дивлюся, що саме для цього ви і обрали зєлєЧМОніку... Щоб задовільняти збочення кремлівського карлика...
 показать весь комментарий
 
А без маразма можете? Почему при Порошенко росия поставляла уголь, а при Зеленском нет? Есть ответ на вопрос? Или мозг в вашей голове не предусмотрен, только клавиатура?
 показать весь комментарий
 
А где снижение цены на э/э, после снижения цены на газ.
 показать весь комментарий
 
 
"Обесточивание шахт в регионе приведет к их затоплению в течение периода от полутора до 24 часов Источник: https://censor.net.ua/n3157960"
Шахты на подводной лодке получившей пробоину, что-ли?
 показать весь комментарий
 
Ти уявляєш якої глибини ті шахти і на якій глибині ґрунтові води?
 показать весь комментарий
 
особая цена особый статус и все особое.
 показать весь комментарий
 
 
разблокирование поставок угля??

А как же "Мы всю Украину кормим"?)) Свой уголек они сами будут кушать, а для ТЭС Украина пусть подарит? Ну-ну))
 показать весь комментарий
 
 
Нове гасло виборців ЗЕ- ;ВСЕ ДЛЯ ДОНБАССА!;
 показать весь комментарий
 
 
А до этого она как 5 лет работала?
Шо то мне подсксзывает шо ахметка скоро купит ещё пару квартир в лондоне.
 показать весь комментарий
 
 
интересно получается 92 млн.тонн урожая перевезти автотранспортом можем, а миллион тонн угля перевезти не можно.
 показать весь комментарий
 
" Сейчас уже включили Северодонецкую ТЕЦ, но там всего 15 КВт."
але дебил вот 15 кВт ГЕНЕРАТОР
"Сейчас есть два решения для энергообеспечения Луганской области: спеццена на газ для Луганской ТЭС или разблокирование поставок угля на нее", - Плачков - Цензор.НЕТ 7467
Источник: https://censor.net.ua/n3157960
 показать весь комментарий
 
да? а чем же это Луганская ТЭЦ отличается от Приднепровской ТЭЦ или Трипольской, или Запорожской...или еще нескольких УКРАИНСКИХ ТЭЦ...???
почему требуется особое отношение, особые тарифы, особое понимание... и т.д.
чем таким особенным они все там сделаны ????
 показать весь комментарий
 
когда комуто рядом плохо
то все кричат врача врача
но не кричит никто учитель
когда поблизости тупой
 показать весь комментарий
 
Задрала эта быдловата с даунбаса. То то им на халяву, то это... при рыгах был самый дотационный регион Украины! Привыкли жить на шару... и просить Х...ло шоб ввёл. Хай Сивуха с Тукой динаму крутят... хоть какая-нибудь польза с них. Напалма им, и побольше... мир чище будет.
 показать весь комментарий
 
Луганській області не тре "нахлєбніки" з України... То хай обходяться своїми силами. Я не хочу щоб цей тягар лягав на мене та інших українців!!!
З цього приводу ось така пісня є: https://www.youtube.com/watch?v=uB4GP2QjrMc
 показать весь комментарий
 
это все все хорошо... но я платить за это нехочу... давайте без меня ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх