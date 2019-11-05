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Все про:Жеваго (72) Труба (175)

 Жеваго скрывается в одной из стран Европы, - Труба

Бывший депутат Верховной Рады Константин Жеваго, котрому НАБУ сообщило о подозрении в декларировании недостоверной информации на более 19 млн гривен, скрывается в одной из стран Европы.

Как передает Цензор. НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил директор ГБР Роман Труба.

"В одной из европейских стран", - сказал он, отвечая на вопрос, где сейчас находится Жеваго.

Труба не смог уточнить, подало ли ГБР запрос в Интерпол об объявлении его в международный розыск.

Также читайте: Экс-нардеп, миллиардер Жеваго объявлен в розыск

Источник: https://censor.net.ua/n3157959
 
 
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Випередили. Теж хотів згуморити про сьогоднішній прорив Труби Жеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба - Цензор.НЕТ 9384
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17:19
В центре Киева прорвало трубу

Прорвало, так прорвало. А выхлоп 0. За полгода труба с рюкзаковым с княжичей орудие преступления не смогли найти, которым 5-летнего Кирилла Тлявова убили. Вот зачем "новые лица" в команде зе.
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"Жеваго ховається на території нашої планети" (с) курінний отаман Очевиденко
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Совет форумчанПравила форума
 
17:19
В центре Киева прорвало трубу

Прорвало, так прорвало. А выхлоп 0. За полгода труба с рюкзаковым с княжичей орудие преступления не смогли найти, которым 5-летнего Кирилла Тлявова убили. Вот зачем "новые лица" в команде зе.
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Випередили. Теж хотів згуморити про сьогоднішній прорив Труби
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А чего это Бенина зеленка
- наехала на Юлькин кошелек?

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Вірю Труба зараз в кожній темі затичка.
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Богдан тоже.Скривається від Вови і роботи.Зубики лікує.
"Итак, Богдан 31 октября, в четверг - рабочего дня, прибыл в город Гардоне-Ривьера, который находится в регионе Ломбардия на озере Гарда.

Выбрала пара для отдыха 5-звездочный отель Grand Hotel Fasano на побережье озера. Стоимость номера от 20 000 до 40 000 гривень за три ночи, в зависимости от условий проживания. Уверен, что Богдан и его спутница выбрали не эконом вариант.

Кроме того, что НАПК обязано проанализировать траты чиновника на предмет соответствия его доходам, а мониторинг расходов предусмотрен в законе о предотвращении коррупции, который снова начал действовать, на такой пафосный отдых своего подчиненного должен отреагировать и Зеленский, который пришел к власти на пролетарских лозунгах и с помощью жесточайшей критики в адрес обеспеченного, ранее успешного бизнесмена Петра Порошенко."https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1217261951798824&set=a.113584298833267&type=3&theater
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Починай ловити. Якщо не зловиш, то тебе будуть жеваго.
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Все на улицах знают, кто заказал Гандзюк, но Зеленский почему-то их не садит. Как Пашинского. Почему?
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Я балдею от фраз "скрывается в одной из стран Европы" Секрет полишенеля. Наверное мало, кто не знает, что у этого типа "хатынка" в Цюрихе
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Як небагато вам потрібно для балдєжу.
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Я звал тебя в собеседники? Не припоминаю....
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А твоі зеботи теж мене не запрошують. Тому після того, як вони від мене підуть чекай аналогічних дій.
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Мрій проце, але правила інші. Напише подібне своім зебілам.
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Поясниш подібний метод своім зебілам?
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Докажи конкретно, что я зебил. Не сможешь - на хрен
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Ти весь час підтримуєш це лайно. Тому цього достатньо тобі.
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Я имею свое собственное мнение, достаточное, чтобы никого не поддерживать. А что мне достаточно я буду также определять лично
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Я имею свою ЛИЧНУЮ точку зрения и никого не поддерживаю в принципе. Я даже иногда и тебе лайки ставлю Жеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба - Цензор.НЕТ 8066
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Жах. Пропоную послуги саого родича - психіатра.
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Я услугами турков не пользуюсь... Нет доверия
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Али, зебилов уже не критиковать, а жалеть надо... -- а, кроме нас некому...*)
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Це правда, бо скоро іх будуть психіатри лікувати. Але я звертаюся до залишків іх мозку. Бувають випадкі самолікування зебілохворих.
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Таксист із Івана Кудрі такого не розуміє.
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хы! -- садюсь в такси в Нью Йорке, в Порту! -- водила не знает, шо такое в Бруклине Брайтон бич! ... ...дал ему сотку, шо б разобрался и довёз... ...он по смартфону рулил -- жёлтое такси!!!
Зарядил в конце ещё 7 доллярив за посадку... -- Киевскому Таксисту! -- отсосал молча.
Жизнь, такая штука, брат...*)
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Усі таксисти різні, але я лише про того, хто не хоче клеіти Зе на вітрове скло.
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Я лише про таксиста-зебіла, який не клеіть Зе на вітрове скло.
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Ладно этот скрывается, но есть же те хто пока не скрываются - порошенка, например.
Шо нельзя этим гадом заняться, пока тот чёрт скрывается?
И ещё.
Раз этот чёрт скрывается, то почему пока он скрывается не арестовать его активы в Украине? Он тут же перестанет скрываться или расстанется со своим украинским майном. Государству везде профит будет.
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Тіко шось ніхто не втікує. Тіко навпаки, всяка недобита мразота все повертається та повертається. Підеш на концерт Повалій?
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Бе ме мычало столько дармоедов все борются с коррупцией но у них все оседает в карманах а государству фигу отсюда блеянеье
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Корчинский агитирует Марусю Зверобой за Зеленского, потому что он уже хороший.

https://youtube.com/watch?v=zuExn0wGAzk
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Т.е. слуги кагбэ подтверждают, что переписка аутентична?
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А откуда он это знает? ему что, Живаго открытки с гномиками на фоне достопримечательностей присылает?
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а он и не скрывается особо. все знают, что он в Швейцарии
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Где кричи что EC не выдает? Ах, ну да, на боярина кричать не велено.
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А що мішало його за 100++ днів президенства клоуна Зе затримати? Нова влада обрала тактику- нехай втікають, так як ми не зможемо доказати їхню вину...
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"Дехто ховається в одній із країн одного континента" - хтось
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"Жеваго ховається на території нашої планети" (с) курінний отаман Очевиденко
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Жеваго едниственный из украинских миллиардеров, который пытался пойти относительно цивилизованным путем и сделать белой огромную горнодобывающую компанию. Он первый разместил на IPO акции своей компаниии, первый пытался сделать бизнес публичным. Но "совесть эпох"и Труба следует заветам президента Украины Коломойского который не любит Жеваго, а вернее похоже полюбил его активы.
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То есть, укрываться в EC от украинского правосудия это нормально? ))
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Труба вЖеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба - Цензор.НЕТ 4105же просто із штанів вистрибує, так хоче вислужитися перед Портновим.
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значит, нужно подавать документы в Интерпол и требовать экстрадиции Жеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба - Цензор.НЕТ 7785
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Труба, а Беня в Украине и нигде не прячется..., или ссыкотно..!?
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Очень точная инфа, мог сказать на третьей планете от Солнца...
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Номинация - лучший сыскарь года . Жеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба - Цензор.НЕТ 6849 .
На фото - "Труба идёт по следу Жеваги ". Жеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба - Цензор.НЕТ 5841 .
Жеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба - Цензор.НЕТ 8328 .
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А все остальные , которые грабят народ Украины! ахметовы, коломойские, порошенки, левочкины,пинчуки, бриллиантовые прокуроры,сегодняшние прокуроры,нынешний парламент[сброд имбецилов],все на месте . И с удвоенным упорством грабят Украину и народ.
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