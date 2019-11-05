 Жеваго скрывается в одной из стран Европы, - Труба

Как передает Цензор. НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил директор ГБР Роман Труба.

"В одной из европейских стран", - сказал он, отвечая на вопрос, где сейчас находится Жеваго.

Труба не смог уточнить, подало ли ГБР запрос в Интерпол об объявлении его в международный розыск.

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