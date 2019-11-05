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 Политика Украины, Экономика
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 Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн

Зарплаты всех педагогов в новом году должны вырасти на 9%, а молодые учителя со стажем до 10 лет, в конце года получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 - почти 21 тыс. грн.

Об этом шла речь на презентации Правительством доработанного бюджета-2020, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В целом предусматривается, что такую ​​дополнительную выплату получат 73,9 тыс. педагогов.

"Очень важно поддержать молодого учителя. У нас есть проблема, когда в школу часто не хотят идти работать молодые люди. Это означает, что в школах сейчас остается все больше пожилых людей, которые скоро должны выйти на пенсию, и со временем у нас возникнет проблема, обучать будет банально некому. Поэтому мы как государство сейчас обращаем внимание на положение именно молодых учителей. У них сейчас условия оплаты труда хуже - меньше надбавки, но с другой стороны мы хотим показать молодежи, что быть учителем - это престижно", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Смотрите: Повышение зарплат учителям будет, но не такое, как хотелось бы, - Гончарук. ВИДЕО

Сегодня молодой учитель в среднем получает почти на 3 тыс. гривен в месяц меньше опытных педагогов. Так, молодой учитель сегодня зарабатывает примерно 5 тыс. 410 грн в месяц, а опытный учитель со стажем 30 лет - 8 тыс. 182 грн.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в этом году также в образовательной субвенции впервые учтены актуальный, а не прошлогодний контингент детей.

Смотрите также: Правительство намерено оптимизировать сеть школ, - Гончарук. ВИДЕО

"Что это значит очень простыми словами. Мы платили заработную плату по количеству детей, которая значительно меньше реальной. А на самом деле это означает, что мы просто не доплачивали последние 4 года заработную плату учителям. Мы наконец эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реальным. На сегодня это позволит всем регионам полную надбавку за престижность, а не играться надбавками, как это любят делать на местах", - подчеркнула Новосад.

Источник: https://censor.net.ua/n3157958
 
 
 Топ комментарии
 
Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6571что именно допустили,бот?в условиях войны экономический рост допустили?ну ничего вот с 20го как "рванем",что следующему "пороху" ни один десяток лет разгребать...но вам-то на руку,да,лишнехромосомный гость? Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6571
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 20 ч.20 часов назад



По-моему, найвеличнiшого лiдера сучасностi и популярного на Западе политика настолько, что Порошенко и не снилось, МВФ публично ПОСЛАЛ НАХ@Й.
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косточку бросят, прямо как собакам!.)
знает Шмаркля, по чем кило гречки - старая гвардия!... ой, типа новые рыла! Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн - Цензор.НЕТ 7093
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"Должни вирасті" - це лише прогноз. От Грося казав - "виростуть". І росли. А у цих риторикамутна, як і всі вони. Самі обіцянки, та й ті не конкретні.
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а потом они посчитали и оказалось что снова ошиблись с нулями.. Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн - Цензор.НЕТ 8918 разовая доплата составит 21 гривну))
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5 400 + 1900 = 7300 грязными,шоб ты так жил ,не плохо
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А чего же великие экономисты за 5 лет такое допустили))))
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Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6571что именно допустили,бот?в условиях войны экономический рост допустили?ну ничего вот с 20го как "рванем",что следующему "пороху" ни один десяток лет разгребать...но вам-то на руку,да,лишнехромосомный гость? Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6571
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То есть з/п 5400 грязными это харашо и экономический рост, а 5400+1900 это плохо и довели страну, попробуй в вашей порохоботской логике разобраться теперь Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн - Цензор.НЕТ 5684
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Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн - Цензор.НЕТ 5677ааааа,ох уж эта лишняя хромосома!9% от 5400 в мире мокшан 1900? Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн - Цензор.НЕТ 5677не пиши больше мне,бот,ты реально тупой
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После обвала экономики в три раза? Не неси чушь и не позорься со своим диабетным алкашом.
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кацап, тебя даже зебилы запинают.. Не Порох обвалил экономику, а твой фуйло...
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Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн - Цензор.НЕТ 7263здесь зебилов нет,чукча!это им будешь втюхивать про обвал экономики,которой не было!вас там совсем не обучают? Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн - Цензор.НЕТ 7263
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То есть ВВП с 185 млрд долларов до 90 не падало и гривна в три раза не дешевела, так, соевое ??
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Зебилятник тебе на сру весну винторогий любитель мыролюбного кловуна.
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А как будто при его любимом Пете учителя жили лучше, и про такие доплаты молодежи что-то не слыхать было.
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Весь Киев заклеен объявами 6-9 000 грн, для провинции это сейчас хорошие деньги, плюс многие учителя имеют левые заработки
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и что у всех из провинции есть лишняя жилплощадь в Киеве?!
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Да. Молодцы, сосут концы! А остальные бюджетники - медсёстры, врачи и тп - они НЕ ЛЮДИ???
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Медсестры, врачи ... Да на них как раз большой спрос в Польше и других странах Европы, а вот учителя там нахер нужны, так что наше государство обязано об них заботиться...
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Пля звіздуни . Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4791 ..На вісім штук гривасов це потрібно півтори -дві (2 ) ставки ...Подивіться тарифну сітку !
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А молодий отримує згідно тарифної сітки ...мінімалку ! Там просто накрутки +_-.зошити класне керівництво .
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у нас вилкул перед выборами по тысяче грн. раздает!а здесь перед дефолтом? Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4715
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 20 ч.20 часов назад



По-моему, найвеличнiшого лiдера ********** и популярного на Западе политика настолько, что Порошенко и не снилось, МВФ публично ПОСЛАЛ НАХ@Й.
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але ж... Зеля ж обіцяв...
чотири тищі баксів...
кінець епохи бідності...
зрадонька...

Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 7540
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Сегодня в Мариуполе, после откровений Милованова, что мы самый высокооплачиваемый город в Украине(17.144 гривны средняя з/плата) сайт 0629 организовал опрос, на улицах. Понятно, что такую з/плату- никто не видел.
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Там такие зарплаты только у металлургов, у остальных вдвое меньше.
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Да-да. У металлургов. Я в курсе. Опять же- в среднем, по Метинвесту. У замдиректора- 1,5 миллиона, например...
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Ага!!!
Значить молодим педагогам доплатять, а старічйо і так буде, бо де воно дінеться із школи, коней на переправі не міняють!!!
А взагалі то, зелебенські знають, яку катавасію вони вкинуть в педколективи доплачуючи одним і ігноруючи других!!!???
Ні хріна вони не знають, бо вони квартальні неуки!
Іде зрівнялівка....
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А це дійсно. Там, де старі волочуть молоді хер забили. Ох і срачі тепер будуть. Ну не можна ж так! Фактично, вийде зрівнялівка, а це скандали, міжсобойчики. Повний дурдом з тими зебілами.
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«Це вже буде не питання єдиної тарифної сітки. Ми пропонуємо нову систему. З січня 2020 року викладачі отримають підвищення зарплат від 20 до 70%. Особливий акцент - на підтримці молодих вчителів, - сказав Володимир Гройсман. - Це буде справедливо і достойно».
Глава Уряду повідомив, що молодий вчитель, який сьогодні отримує з усіма надбавками близько 5,4 тис. грн на місяць, буде отримувати понад 7,643 грн - зростання на 41,3%. Досвідчений вчитель отримуватиме з січня 2020 року 10,5 тис. грн і більше.
Для вихователів дитячих садків зросте не тільки зарплата, а й тривалість відпустки - з січня 2020 року до 56 календарних днів." - Это обещал Гройсман в июле Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5177
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А он, кстати??? Помню, что Порошенко он сдал лихо! Я аж не поверил, поначалу, подумал- хитрость какая-то, бо так не бывает! Оказалось- бывет. Так где он, не в курсе?
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))) Он мне не отчитывался о своих планах и местах времяпрепровождения ))) Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6018
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Жаль! Давно он не появлялся, я аж заскучал, о тысячах км новых автодорог...
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але ж зростання на 41.3 відсотка! Тобто щось рахували, рахували чи на калькуляторі, чи в екселі, чи чорт-зна де ще....
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Так где он, не в курсе?

Отдыхает от трудов праведных...
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Обещать не значит женится! а во вторых мы еще не знаем какой будет инфляция во время и после выплат учителям, да и честно говоря я в эти сказки не верю! Я ВООБЩЕ ЗЕ КОМАНДЕ УЖЕ НЕ ВЕРЮ! СТОКО ВРАНЬЯ ЗА ПОЛГОДА ЭТО НАДО УМЕТЬ!!
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Норм. Це 4000$(база) * 0.09 = 360$ + 4000$ = 4360$ всього.
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Нормальна мотивуюча виплата молодим педагогам.... Звичайно 9 процентів це дуже мало, але без сильної економіки не буде високих заробітних плат. Звичайно гривня трохи зміцнилась та вже навряд чи впаде.... А сценарій сильної економіки дуже простий:
1) Закінчення війни та реінтеграція донбасу в Україну.
2) Великі підприємства відновлюють роботу за гроші іноземних інвесторів
3) Податки платять, потік грошей заспокоює кредиторів, Україна входить до А-категорій за кредитними зобовязаннями.
4) ???
5) Профіт!

Це дозволить підвищити ріст ВВП та переіндексувати прожитковий мінімум, збільшивши його у два рази, та одночасно відвязати його від всіх інших виплат, крім групи соц. ризиків (пенсіонери. інваліди та ін.) А далі підвищення зп держ. сектору, починаючи з вчителів. Звичайно ніяких 4000 баксів, але молодий вчитель повинен отримувати мінімум 15 тис гривень, більш досвічений 20, доцент 25, професор - більше 30 тис. гривень. Науковці зі званням повинні отримувати 30-50 тис. гривень. Це моя думка.
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Слухай, закінчував би ти гриби жерти і ще й в таких кількостях. Галюніки ж вже в тебе - реінтеграція роздовбаного в хлам донбасу і відразу ріст економіки. То в тебе вже серйозно, блін...
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1 Кто будет платить донбассу на востановление не раскажешь умный ты наш?!
2 Кому нахер нужны твои велики пиприемства?!! а инвесторов ты увидишь токо у себя в заднице!! нашел дураков!!
3 Налоги у нас не платят олигархи и следовательно никто не будет платить!!
ТЫ СКАЗОЧНИК АЛЯ ГОНЧАРУК!
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1) Я ж написав чітко - іноземні інвестори. Вони б вже давно були там, якби яник не поділив між всіма бандюками весь донбас
2) хаха, ви мабуть не в курсі, скільки віддачі робить металургія, тоді гляньте показники Арселор Мітталу.
3) ну це ваші судження. Таке)
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Закінчення війни - дядя, ты дурак ? Войну может закончить только путлер, вернув Донбасс и Крым. Украина может закончить войну, только подарив территории и простив мордору 13 тысяч трупов и огромное количество искалеченных тел и судеб украинцев. Какой вариант выбрал зеленый клоун, мы все знаем. Но выбирающий между войной и позором второе, получает и войну и позор.
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Ну і як він її закінче? Тільки не треба про санкції і тиск, Німеччині та ін. срати на них - вони гроші заробляють, торгуючи з росією

А от щодо 13 тис. трупів - то я сказав "закінчувати", а не "перестати стріляти та усе забути". Ті міжнародні злочини, які скоїла росія, вона повинна відшкодовувати репатріаціями. Щодо криму ви самі знаєте. Крим нам потрібен, бо це наша власність, яку ганебно відібрали. Але в нашій економіці крим не відіграє великої ролі. Він думаю буде повернений, але це не справа 1-2 років. Скоріш за все, коли система зміниться в росії. тобто років 5 ще пройде, а там хто зна. може вся росія розірветься на шматки
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Зелебобики как всегда продают зеленое дерьмо под видом конфетки. Сначала ужесточают требования к категориям, согласно которым платят зарплаты учителям, делая физически нереальным получение более высокой категории, выдавливают из школы половину учителей, а за счет освободившихся средств бросают оставшимся подачки. Любое повышение зарплат бюджетников в Украине всегда сопровождается повышением уровня инфляции в течение нескольких месяцев.
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Файна новина! А з медиками будуть боротися, під НР закриття всіх ФП та ФАП, в червні обіцяють розібратися з АЗПСМ.
Слава ЗЕ!
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Додали кілька копійок на проїзд.
Отак...популізм закінчився на виборах, прийшов час нести відповідальність за свій вибір.
Дурні як завжди платять гаманцем.
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когда кому-то рядом плохо
то все кричат врача врача
но не кричит никто учитель
когда поблизости зебил
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О, мля! 9% как раз до 4000 баксов не хватаИтЬ, мля...
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Учителя! Потерпите до Нового года! Не обсирайте Зеленского! Не бастуйте!
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