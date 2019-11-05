 Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн

Об этом шла речь на презентации Правительством доработанного бюджета-2020, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
В целом предусматривается, что такую дополнительную выплату получат 73,9 тыс. педагогов.
"Очень важно поддержать молодого учителя. У нас есть проблема, когда в школу часто не хотят идти работать молодые люди. Это означает, что в школах сейчас остается все больше пожилых людей, которые скоро должны выйти на пенсию, и со временем у нас возникнет проблема, обучать будет банально некому. Поэтому мы как государство сейчас обращаем внимание на положение именно молодых учителей. У них сейчас условия оплаты труда хуже - меньше надбавки, но с другой стороны мы хотим показать молодежи, что быть учителем - это престижно", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.
Сегодня молодой учитель в среднем получает почти на 3 тыс. гривен в месяц меньше опытных педагогов. Так, молодой учитель сегодня зарабатывает примерно 5 тыс. 410 грн в месяц, а опытный учитель со стажем 30 лет - 8 тыс. 182 грн.
Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в этом году также в образовательной субвенции впервые учтены актуальный, а не прошлогодний контингент детей.
"Что это значит очень простыми словами. Мы платили заработную плату по количеству детей, которая значительно меньше реальной. А на самом деле это означает, что мы просто не доплачивали последние 4 года заработную плату учителям. Мы наконец эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реальным. На сегодня это позволит всем регионам полную надбавку за престижность, а не играться надбавками, как это любят делать на местах", - подчеркнула Новосад.
знает Шмаркля, по чем кило гречки - старая гвардия!... ой, типа новые рыла!
По-моему, найвеличнiшого лiдера ********** и популярного на Западе политика настолько, что Порошенко и не снилось, МВФ публично ПОСЛАЛ НАХ@Й.
чотири тищі баксів...
кінець епохи бідності...
зрадонька...
Значить молодим педагогам доплатять, а старічйо і так буде, бо де воно дінеться із школи, коней на переправі не міняють!!!
А взагалі то, зелебенські знають, яку катавасію вони вкинуть в педколективи доплачуючи одним і ігноруючи других!!!???
Ні хріна вони не знають, бо вони квартальні неуки!
Іде зрівнялівка....
Глава Уряду повідомив, що молодий вчитель, який сьогодні отримує з усіма надбавками близько 5,4 тис. грн на місяць, буде отримувати понад 7,643 грн - зростання на 41,3%. Досвідчений вчитель отримуватиме з січня 2020 року 10,5 тис. грн і більше.
Для вихователів дитячих садків зросте не тільки зарплата, а й тривалість відпустки - з січня 2020 року до 56 календарних днів." - Это обещал Гройсман в июле
Отдыхает от трудов праведных...
1) Закінчення війни та реінтеграція донбасу в Україну.
2) Великі підприємства відновлюють роботу за гроші іноземних інвесторів
3) Податки платять, потік грошей заспокоює кредиторів, Україна входить до А-категорій за кредитними зобовязаннями.
4) ???
5) Профіт!
Це дозволить підвищити ріст ВВП та переіндексувати прожитковий мінімум, збільшивши його у два рази, та одночасно відвязати його від всіх інших виплат, крім групи соц. ризиків (пенсіонери. інваліди та ін.) А далі підвищення зп держ. сектору, починаючи з вчителів. Звичайно ніяких 4000 баксів, але молодий вчитель повинен отримувати мінімум 15 тис гривень, більш досвічений 20, доцент 25, професор - більше 30 тис. гривень. Науковці зі званням повинні отримувати 30-50 тис. гривень. Це моя думка.
2 Кому нахер нужны твои велики пиприемства?!! а инвесторов ты увидишь токо у себя в заднице!! нашел дураков!!
3 Налоги у нас не платят олигархи и следовательно никто не будет платить!!
ТЫ СКАЗОЧНИК АЛЯ ГОНЧАРУК!
2) хаха, ви мабуть не в курсі, скільки віддачі робить металургія, тоді гляньте показники Арселор Мітталу.
3) ну це ваші судження. Таке)
А от щодо 13 тис. трупів - то я сказав "закінчувати", а не "перестати стріляти та усе забути". Ті міжнародні злочини, які скоїла росія, вона повинна відшкодовувати репатріаціями. Щодо криму ви самі знаєте. Крим нам потрібен, бо це наша власність, яку ганебно відібрали. Але в нашій економіці крим не відіграє великої ролі. Він думаю буде повернений, але це не справа 1-2 років. Скоріш за все, коли система зміниться в росії. тобто років 5 ще пройде, а там хто зна. може вся росія розірветься на шматки
Слава ЗЕ!
Отак...популізм закінчився на виборах, прийшов час нести відповідальність за свій вибір.
Дурні як завжди платять гаманцем.
то все кричат врача врача
но не кричит никто учитель
когда поблизости зебил