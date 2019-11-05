 Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн

Об этом шла речь на презентации Правительством доработанного бюджета-2020, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В целом предусматривается, что такую ​​дополнительную выплату получат 73,9 тыс. педагогов.

"Очень важно поддержать молодого учителя. У нас есть проблема, когда в школу часто не хотят идти работать молодые люди. Это означает, что в школах сейчас остается все больше пожилых людей, которые скоро должны выйти на пенсию, и со временем у нас возникнет проблема, обучать будет банально некому. Поэтому мы как государство сейчас обращаем внимание на положение именно молодых учителей. У них сейчас условия оплаты труда хуже - меньше надбавки, но с другой стороны мы хотим показать молодежи, что быть учителем - это престижно", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Сегодня молодой учитель в среднем получает почти на 3 тыс. гривен в месяц меньше опытных педагогов. Так, молодой учитель сегодня зарабатывает примерно 5 тыс. 410 грн в месяц, а опытный учитель со стажем 30 лет - 8 тыс. 182 грн.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в этом году также в образовательной субвенции впервые учтены актуальный, а не прошлогодний контингент детей.

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"Что это значит очень простыми словами. Мы платили заработную плату по количеству детей, которая значительно меньше реальной. А на самом деле это означает, что мы просто не доплачивали последние 4 года заработную плату учителям. Мы наконец эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реальным. На сегодня это позволит всем регионам полную надбавку за престижность, а не играться надбавками, как это любят делать на местах", - подчеркнула Новосад.