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 Политика Украины
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Все про:ВР (23937) отходы (79)

 Бизнес предупредил парламентариев о коррупционных рисках законопроекта об управлении отходами

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №2207-1 "Об управлении отходами" создает коррупционные риски и противоречит мировой практике.

 Его утверждение ударит, прежде всего, по малому и среднему бизнесу. Об этом идет речь в обращении Украинской ассоциации вторичных материалов и ОП "Укрметаллургпром" к главе Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Олегу Бондаренко, пишет Обозреватель.

Среди главных рисков предложенного к рассмотрению в парламенте законопроекта авторы обращения называют коррупционную составляющую в процессе управления операциями с металлоломом, что, в том числе, связано с увеличением количества процедур разрешительного характера. Ведь вместо отмененного в 2015 году лицензирования хоздеятельности по заготовке и переработке металлолома цветных и черных металлов предусмотрено введение целого ряда разрешений, уведомлений, заключений.

Как говориться в письме, целью данного законопроекта является усовершенствование системы управления отходами в Украине. Однако, распространяя действие нового законопроекта на операции с металлоломом, его разработчики значительно усложняют процесс его сбора и переработки.

"Процесс управления металлоломом становится значительно зарегулированным и имеет высокие коррупционные риски", - убеждены авторы обращения, которые акцентируют внимание главы экологического комитета на том, что под действие законопроекта подпадают все без исключения операции с металлоломом.

Они также делают акцент на том, что данный законопроект противоречит действующему Закону Украины "О металлоломе", который сейчас регулирует проведение операций с металлоломом.

Подписанты обращения также подчёркивают, что предложенный законопроект ударит, прежде всего, по малому и среднему бизнесу.

Кроме того, по их мнению, он не отвечает ряду международных норм и существующих практик ЕС, в частности, нормам Базельской конвенции в части контроля за трансграничными перевозками отходов.

"Этот законопроект значительно повлияет на рынок операций с металлоломом, приведет к замедлению экономического развития малого и среднего бизнеса и внедрит новые коррупционные модели прохождения разрешительной системы в государственных органах", - сказано в обращении.

В связи с этим, представители бизнеса, подписавшиеся под данным обращением, предлагают урегулировать вопрос управления металлоломом с помощью внесения изменений в Закон Украины "О металлоломе", гармонизируя его при этом с нормами европейского законодательства. А для проведения качественной работы над необходимыми изменениями в рабочую группу при профильном комитете ВРУ призывают включить представителей предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой металлолома.

Источник: https://censor.net.ua/n3157955
 
 
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Когда вам закручивает гайки зе-коМанда и п&здит зе-полиция, ГЛАВНОЕ - приговаривать «ХужеНеБудет» и «ЗатоНеПорошенко» Бизнес предупредил парламентариев о коррупционных рисках законопроекта об управлении отходами - Цензор.НЕТ 5604
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А що це давно ніхто борщові набори не рахує ???
Про "гнилу гречку" нам не верещить ??
А?
Natalia Moseichuk ??
Заробила свої 30 срібняків і мову відібрало ??
А чому всі мовчать?
Чи головне що не Порох?

Бизнес предупредил парламентариев о коррупционных рисках законопроекта об управлении отходами - Цензор.НЕТ 8690 Бизнес предупредил парламентариев о коррупционных рисках законопроекта об управлении отходами - Цензор.НЕТ 3261
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https://www.youtube.com/watch?v=yYe7L58rrg8

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Бот допинговый, эта новость уже не актуальна, за высер не заплатят
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Важная новость для ФОПов.
Когда вам закручивает гайки зе-коМанда и п&здит зе-полиция, ГЛАВНОЕ - приговаривать «ХужеНеБудет» и «ЗатоНеПорошенко» Бизнес предупредил парламентариев о коррупционных рисках законопроекта об управлении отходами - Цензор.НЕТ 5604
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та зебилы "не в курсе"))
Поліція зі сльозогінним газом і із застосуванням сили розігнала акцію ФОПів під офісом президента. ВІДЕО
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=H3J5nvokuJ4

Поліція зі сльозогінним газом і із застосуванням сили розігнала акцію ФОПів під офісом президента. ВІДЕО

У Києві поліція силою розганяла підприємців, які вийшли на акцію протесту "Врятуйте малий бізнес!" під стінами Офісу президента.
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Після сьогоднішнього розгону пікету ФОПів чекаю на:
- застосування спецзасобів проти демонстрантів: вчителів, пенсіонерів, залізничників, колишніх прокурорів, колишніх працівників РДА, колишніх працівників колишніх тютюнових фабрик
Слова не доходять - може хоч так хтось зрозуміє

Бизнес предупредил парламентариев о коррупционных рисках законопроекта об управлении отходами - Цензор.НЕТ 6920
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Бизнес предупредил парламентариев о коррупционных рисках законопроекта об управлении отходами - Цензор.НЕТ 6570

Соевые мартышки, как обычно, брешут.
Всем советую посмотреть это видео и убедиться в их брехливости. На видео ПАТРУЛЬНЫЕ полицейские поднимают с проезжей части лежащих на ней людей и оттаскивают в сторону на тротуар. Никто там никого не разгоняет, никто никого не ударил.
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Никакие это не риски, а средство заработка. Слуги тоже люди, им тоже нужен смартфон для съема шлюх и болтовни с пранкерами. Кстати, что там Тищенко? Жив курилка ,или так же, как и остальное зеленое шобло спокойно себя чувствует в компании предателей и генпрокуроров? Что-то затихло все вокруг этого слуги, что есть непорядок.
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по весне будем гнать зебилов - куда вот вопрос - смотря шо, они еще, понапринимают
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Кого ты будешь гнать , тролль малохольный?. Хотя ты не тролль, ты бот - второй сорт )))
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об управлении отходами

Можете даже не верить, но в Украине, сейчас чище, чем в Нью Йорке! -- и бомжей меньше,и пробок на дорогах не больше...
...примерно, как в Германии. Шо вам ещё надо, хохлы дурные? ...пардон за извинение... -- Совок вам будет -- белорусского разлива...
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и ни слова про то как это повлияет на то что весь металлолом у нас вывозят из Украины ... хотелось бы подробного анализа кто эти эксперты ..
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Создается впечатление, что существует лпределенная группа, которая кормится с того, что создает и продвигает обращения алчных бизнесменов как изнутри Украины, так и из-за рубежа ро поводу любого решения кабмина и Верховной Рады.
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