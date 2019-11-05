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Все про:таможня (1520) Нефьодов (132)

 Нефьодов может назначить начальником таможни "мажора" на "Бентли" Щуцкого, которого отказался назначать Москаль

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов может назначить и.о. начальника Сумской таможни ГФС Александра Щуцкого руководителем Черноморской таможни.

Об этом пишет страница в Facebook "Митники", передает Цензор.НЕТ.

"Как-то тихо и незаметно проходит мимо сообщества новость о том, что и. о. начальника Сумской таможни ГФС Александр Щуцкий будет назначен на ту же должность в Черноморской таможни ГТС, которая объединит в себе Херсонскую и Николаевскую. Оно и не удивительно, что господин Щуцкий попал в "шорт-лист" с 16 руководителей, которые должны зарегистрировать юридические лица новых региональных подразделений. Он беспрекословно знает, как подать себя - сеть изобилует его фотографиями, которые просто созданы, чтобы рекламировать дорогие элегантные пиджаки и ценные часы. В его глазах - упорство и доброжелательность, в его позе - уверенность и расслабленность, в его декларации - все записано на жену, кроме гаража и прицепа для катера", - говорится в сообщении.

Нефьодов может назначить начальником таможни мажора на Бентли Щуцкого, которого отказался назначать Москаль 01

Отмечается, что в 2016 году председатель Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль отказывался брать на должность руководителя областной таможни Шуцкого, который за 4 месяца работы в ГФС стал начальником таможенного поста "Луцк" и уже тогда владел "Бентли" и еще несколькими машинами.

Отметим, в 2016 году Москаль так прокомментировал возможное назначение на должность руководителя Закарпатской таможни Александра Шуцкого: "Шуцкий начал работать в ГФС 4 месяца назад. За это время он стал руководителем ТП "Луцк". По образованию он дизайнер, а по призванию - "мажор". Шуцкий известный на Волыни своим элитным автопарком, в котором "Бентли", "Мерседес", "БМВ" и "Ауди", а еще катер и дорогая недвижимость. Я не буду спокойно наблюдать за тем, как этого "мажора" будут назначать руководителем Закарпатской таможней".

"Делая скидку на сложный 2016, можем себе представить, что господин Москаль просто хотел поставить на эту должность какого-то другого человека, своего. Но посмотрите на это немного смазанное фото, коллеги: разве не видите расслабленности и уверенности в позе этого красавца, доброжелательности в его глазах и "Бентли" под его ягодицами? Ни на что не намекаем, но интересно будет посмотреть на результативность работы таможен в Николаеве и Херсоне под руководством господина Щуцкого, пока не будут проведены конкурсы на постоянных начальников. А то, помнится, Макс Нефедов не хочет брать на работу людей с машинами по несколько миллионов гривен", - пишет паблик в соцсети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гостаможня запускает калькулятор ориентировочной стоимости растаможивания "евроблях", - Нефьодов

Источник: https://censor.net.ua/n3157942
 
 
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Где бигус?
Где бородатая женщина?
Где шабунька? где сракашваль?

Почему не бьют в набат???!
(мож, просто не заплатили?)
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Разнос полный одни дебилы и ворье помолодевшее вползло во власть
Нефедов может назначить начальником таможни "мажора" на "Бентли" Щуцкого, которого отказался назначать Москаль - Цензор.НЕТ 4964
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Где бигус?
Где бородатая женщина?
Где шабунька? где сракашваль?

Почему не бьют в набат???!
(мож, просто не заплатили?)
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Как бросалась в глаза эта БИГУсовская шваль перед выборами.
bihus конченый задрот, котрого до выборов не знал никто и вдруг у этого чма в руках оказываются "чисто случайно" материалы самых громких дел. Совпадение?! а народ как лошары повелся на эту хрень...
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Эко соевая шваль перевозбудилась. Бигус и ко провели сотни журналистских расследований - и естественно - часть из них зацепила вороватую власть. И естественно, что журналисты-расследователи с удовольствием используют информацию, которую кто-то им сливает - главное, что все правда.
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Шо вы до чувака пристебались, просто велисапедов на всех не хватает. Даже презику не достался.
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дык зубожиння ж...
никак не преодолеют страшное наследие 5 -ти лет...
приходится то на машине без верха, то сыр с плесенью, то вино 100-летней давности...
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Что хотели , то и получили . На выборы надо ходить .
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получили снова тотальное Решалово! Интересно,члены Квартала читают эти посты? они могут хоть что-то донести до своего бывшего шефа?
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И что? Он должен Луч московского часового завода,или командирские носить?
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Его деньги,и его право распоряжаться как он хочет.Петя вон на армию миллионы отдал со своего кармана,все равно с ховном в грязь втаптывают.
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Разнос полный одни дебилы и ворье помолодевшее вползло во власть
Нефедов может назначить начальником таможни "мажора" на "Бентли" Щуцкого, которого отказался назначать Москаль - Цензор.НЕТ 4964
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Что опять через всенародные конкурсы , аттестации, референдумы , выбрали самое достойное
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а кого, по-вашему, должен брать на работу метросексуал?
Бомжа?!
Конечно, мажора! Будет с кем обсудить на селекторе новые прически, фасоны туфель и модели пиджаков!
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Правильно, Нефьйодов должен на бензин заработать, Бентли жрет как Краз.
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"Тут то у меня карта и пошла"... теперь то таможня заработает!
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Ну все, побороли корупцию, можна затраты на выбори отбивать Нефедов может назначить начальником таможни "мажора" на "Бентли" Щуцкого, которого отказался назначать Москаль - Цензор.НЕТ 2472
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Слово "может" в заголовке звучит, как "уже".
Но это не одно и тоже.
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Нефёдов. Помню-помню, как это чудо-чмо селфи выкладывало, с добавочкой загадочной, о каком холодной ветерке, задувшем в спину. ОнО пугало "воров и корупционеров", якобы. Блин, мне осталось 17 дней...
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Нефедов может назначить, а может и не назначить метод "гнилая селедка"
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Detection UA‏ @DetectionUA 3 ч.3 часа назад

Інсайдери в ТГ пишуть, що на посаду голови Одеської митниці хочуть поставити Євгена Кодіса Що вдалось дізнатися: його пов'язують з Орестом Фірманюком - одним з найбільших контрабандистів країни. Він є партнером олігарха Плахотнюка, який товаришує з Порошенко. Якось так.
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Ще один плюс версії, що Пєця і Вовік - одна і та шпигунська шобла. А їх протистояння удаване, постановочне.
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хто ж її пустить? її ссуть кокретно! вона ще за свою регіональну тюрягу з регіоналами не розрахувалась! я так відчуваю, що її і де-хто з ЗЕ команди також боїться , бо з папередниками взасос
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Так ты же ещё вчера за КалоЗеублюдков задницу рвал
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Ви мене з собою не рівняйте, я совістю не торгую. Заробляєте у мародера Порошенка? Заробляйте. Нехай ці срібняки вам поперек горла стануть. А я за гроші в мережах не публікуюсь
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Митниця Нєфьодова недоотримала за останній місяць декілька десятків мільярдів гривень надходжень. Може взагалі прибрати митників з кордону? Бо вони тільки на себе працюють.
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Я б купив 1 метр кордону! Зе-біли продаєте? Нефьодов може призначити начальником митниці "мажора" на "Бентлі" Щуцького, якого відмовився призначати Москаль - Цензор.НЕТ 8579
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Как вообще можно комментировать эту новость?
Шо москаль - урод из уродов, шо нефёдов - не понятно хто, шо мажор - самое ненавидимая прослойка общества в Украине.
Ни один из этих персонажей не вызывает доверия. Мы уже отучились верить чьим либо словам, мы теперь смотрим на дела. Нас всё труднее нае...ть словами доморощенных авторитетов.
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ще одна зєлєгнійна особь...з числа "нових ліц"...
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Я так понял, шо Батько Украинской Нации Моника коррупцию заборол окончательно....
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какой это мажор??? шо вы мелете??? это массажист из 95 квартала он таможню сразу наладит, Москаль просто не умеет делать массаж и играть гениталиями на пианине, не профессионал он, отдохнуть на пенсии ему надо.
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«Я мзду не беру - мне за державу обидно» - Павел Верещагин из к/ф «Белое солнце пустыни». Шуцкий совсем не герой этого фильма.
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вони всі не з того фільма. Іхнє кіно - алко-свати Нефьодов може призначити начальником митниці "мажора" на "Бентлі" Щуцького, якого відмовився призначати Москаль - Цензор.НЕТ 7688
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Це вже нікого не здивує, після серіі тупих та незрозумілих призначень...
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может назначить .... ну и новости ... а самое интересное что он ведь уже как 4 года работает ... и всех устраивало ... кроме как Москаля )))
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Партия носорогов или Вот каких клоунов нужно выбирать

Нефьодов може призначити начальником митниці "мажора" на "Бентлі" Щуцького, якого відмовився призначати Москаль - Цензор.НЕТ 6790

Если в Украине я поддерживаю партию "Демократична сокира", то в мире мой выбор, вне всяких сомнений, - канадская Rhinoceros Party ("Партия носорогов")!
Девиз партии, основанной еще в 1963 году : "Раз уж мы выбираем клоунов, то давайте выберем самых смешных!" Вот у кого нужно учиться нашим доморощенным!
Выдержки из программы:
- в разделе "Трудовые отношения": "Чтобы уменьшить количество несчастных случаев на производстве мы завернем всех работников в пупырчатую пленку";
- в разделе "Канадское наследие": "Чтобы уравнять все провинции мы изменим их границы, сделав их все прямоугольными" и так далее.
Самое крутое предвыборное обещание;: "Мы аннексируем штат Массачусетс, чтобы снова иметь спортивные команды чемпионов". А-а-а! Lets go Red Sox and New Ehgland Patriots!
Вишенка на торте: на прошедших в Канаде выборах эта партия набрала 9,567 голосов (или 0.05% голосов избирателей). Не 73% конечно же, но и Канада ведь не Украина, не правда ли? Очевидно там люди различают время шутить и время голосовать.
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Он искренне любит "95-й квартал",как можно не назначить такого преданного человека? Нефьодов може призначити начальником митниці "мажора" на "Бентлі" Щуцького, якого відмовився призначати Москаль - Цензор.НЕТ 2429
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...от еду я в позапрошлом году -- из Поляндии в Украину... По зелёнке очередь стоит -- километрас три! ... -- я по красному поехал.
-- На каком основании вы по красному едете? -- сперва погранцы, а потом таможня спрашивает! ...очень недовольны...
Я грю: шо б взяток не давать! --
...есть видуха -- всё запысано...
Я валялся... ... -- люди фуели...
А есть ещё записи середины-начала 90хх. -- там, чиста Спилберг!...*)
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Щось мене це зовсім не дивує , якщо навіть блаЗєнь може стати приЗєдєнтом 😕
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Макс Нефедов -полный НУЛЬ, он не управляет таможней. За последние несколько месяцев таможенные сборы упали, идет саботаж на всех уровнях. После визита в АП В.Хорошковского, он поставлен советником (смотрящим к Нефедову). Хорошковский был одним из владельцев "квартал 95" и одним из спонсоров предвыборной компании торчка володи. Теперь приехал "качать" - нужно отбить вложенные деньги.

По-этому на таможне сейчас полный беспредел и хаос и Хорошковский может еще до Нового Года заменить Нефедова и рулить таможней)
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Борода "пасує, як сраці фіранки"©
Моджахедоподобное младодарование обещало ж очистить и заново создать таможню - ананосировано правильное кадровое решение. Не брать же нищебродов на отстойных продуктах отечественного автопрома или на вражеских «Приорах». А так заранее понятно, кандидат приобщён к передовым европейским автомобильным традициям, тем более, «Бентли» ж такое дорогое в обслуживании...
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А бентли бабушка- пенсионерка подарила..!? Труба, Сытник и прочие рябошапки.., вы где подевались..!? Нефьодов може призначити начальником митниці "мажора" на "Бентлі" Щуцького, якого відмовився призначати Москаль - Цензор.НЕТ 6287
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Зеленський сподіваюсь читає новини і зробить відповідні звінки.... Інакше через призначення на ключові посади в державі всяких покидьків, він і "слуги уродів" втратять свій і так стрімко падаючий рейтинг!
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Ещё один чеснарик из Зекоманды.
Сразу видно, что денег брать не будет, такие привыкли на одну зарплату жить. По другому просто не умеют.
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О, новые ******! Зеленелоха секта рада?
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