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 Политика Украины
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Все про:таможня (1519) Нефьодов (130)

 Нефедов может назначить начальником таможни "мажора" на "Бентли" Щуцкого, которого отказался назначать Москаль

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов может назначить и.о. начальника Сумской таможни ГФС Александра Щуцкого руководителем Черноморской таможни.

Об этом пишет страница в Facebook "Митники", передает Цензор.НЕТ.

"Как-то тихо и незаметно проходит мимо сообщества новость о том, что и. о. начальника Сумской таможни ГФС Александр Щуцкий будет назначен на ту же должность в Черноморской таможни ГТС, которая объединит в себе Херсонскую и Николаевскую. Оно и не удивительно, что господин Щуцкий попал в "шорт-лист" с 16 руководителей, которые должны зарегистрировать юридические лица новых региональных подразделений. Он беспрекословно знает, как подать себя - сеть изобилует его фотографиями, которые просто созданы, чтобы рекламировать дорогие элегантные пиджаки и ценные часы. В его глазах - упорство и доброжелательность, в его позе - уверенность и расслабленность, в его декларации - все записано на жену, кроме гаража и прицепа для катера", - говорится в сообщении.

Нефедов может назначить начальником таможни мажора на Бентли Щуцкого, которого отказался назначать Москаль 01

Отмечается, что в 2016 году председатель Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль отказывался брать на должность руководителя областной таможни Шуцкого, который за 4 месяца работы в ГФС стал начальником таможенного поста "Луцк" и уже тогда владел "Бентли" и еще несколькими машинами.

Отметим, в 2016 году Москаль так прокомментировал возможное назначение на должность руководителя Закарпатской таможни Александра Шуцкого: "Шуцкий начал работать в ГФС 4 месяца назад. За это время он стал руководителем ТП "Луцк". По образованию он дизайнер, а по призванию - "мажор". Шуцкий известный на Волыни своим элитным автопарком, в котором "Бентли", "Мерседес", "БМВ" и "Ауди", а еще катер и дорогая недвижимость. Я не буду спокойно наблюдать за тем, как этого "мажора" будут назначать руководителем Закарпатской таможней".

"Делая скидку на сложный 2016, можем себе представить, что господин Москаль просто хотел поставить на эту должность какого-то другого человека, своего. Но посмотрите на это немного смазанное фото, коллеги: разве не видите расслабленности и уверенности в позе этого красавца, доброжелательности в его глазах и "Бентли" под его ягодицами? Ни на что не намекаем, но интересно будет посмотреть на результативность работы таможен в Николаеве и Херсоне под руководством господина Щуцкого, пока не будут проведены конкурсы на постоянных начальников. А то, помнится, Макс Нефедов не хочет брать на работу людей с машинами по несколько миллионов гривен", - пишет паблик в соцсети.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157942
 
   
 Топ комментарии
 
Где бигус?
Где бородатая женщина?
Где шабунька? где сракашваль?

Почему не бьют в набат???!
(мож, просто не заплатили?)
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Разнос полный одни дебилы и ворье помолодевшее вползло во власть
Нефедов может назначить начальником таможни "мажора" на "Бентли" Щуцкого, которого отказался назначать Москаль - Цензор.НЕТ 4964
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У моники🤡🐒 лица все новее и новее
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Где бигус?
Где бородатая женщина?
Где шабунька? где сракашваль?

Почему не бьют в набат???!
(мож, просто не заплатили?)
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Как бросалась в глаза эта БИГУсовская шваль перед выборами.
bihus конченый задрот, котрого до выборов не знал никто и вдруг у этого чма в руках оказываются "чисто случайно" материалы самых громких дел. Совпадение?! а народ как лошары повелся на эту хрень...
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Шо вы до чувака пристебались, просто велисапедов на всех не хватает. Даже презику не достался.
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Что хотели , то и получили . На выборы надо ходить .
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И что? Он должен Луч московского часового завода,или командирские носить?
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Его деньги,и его право распоряжаться как он хочет.Петя вон на армию миллионы отдал со своего кармана,все равно с ховном в грязь втаптывают.
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Разнос полный одни дебилы и ворье помолодевшее вползло во власть
Нефедов может назначить начальником таможни "мажора" на "Бентли" Щуцкого, которого отказался назначать Москаль - Цензор.НЕТ 4964
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Что опять через всенародные конкурсы , аттестации, референдумы , выбрали самое достойное
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а кого, по-вашему, должен брать на работу метросексуал?
Бомжа?!
Конечно, мажора! Будет с кем обсудить на селекторе новые прически, фасоны туфель и модели пиджаков!
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Правильно, Нефьйодов должен на бензин заработать, Бентли жрет как Краз.
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"Тут то у меня карта и пошла"... теперь то таможня заработает!
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Ну все, побороли корупцию, можна затраты на выбори отбивать Нефедов может назначить начальником таможни "мажора" на "Бентли" Щуцкого, которого отказался назначать Москаль - Цензор.НЕТ 2472
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Слово "может" в заголовке звучит, как "уже".
Но это не одно и тоже.
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Нефёдов. Помню-помню, как это чудо-чмо селфи выкладывало, с добавочкой загадочной, о каком холодной ветерке, задувшем в спину. ОнО пугало "воров и корупционеров", якобы. Блин, мне осталось 17 дней...
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Нефедов может назначить, а может и не назначить метод "гнилая селедка"
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Detection UA‏ @DetectionUA 3 ч.3 часа назад

Інсайдери в ТГ пишуть, що на посаду голови Одеської митниці хочуть поставити Євгена Кодіса Що вдалось дізнатися: його пов'язують з Орестом Фірманюком - одним з найбільших контрабандистів країни. Він є партнером олігарха Плахотнюка, який товаришує з Порошенко. Якось так.
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Ще один плюс версії, що Пєця і Вовік - одна і та шпигунська шобла. А їх протистояння удаване, постановочне.
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Митниця Нєфьодова недоотримала за останній місяць декілька десятків мільярдів гривень надходжень. Може взагалі прибрати митників з кордону? Бо вони тільки на себе працюють.
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Как вообще можно комментировать эту новость?
Шо москаль - урод из уродов, шо нефёдов - не понятно хто, шо мажор - самое ненавидимая прослойка общества в Украине.
Ни один из этих персонажей не вызывает доверия. Мы уже отучились верить чьим либо словам, мы теперь смотрим на дела. Нас всё труднее нае...ть словами доморощенных авторитетов.
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ще одна зєлєгнійна особь...з числа "нових ліц"...
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