EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1285  13
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6065) Бронежилет (21) Труба (175) ГБР (674)

 Пятерым топ-чиновникам Минобороны объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов на сумму 100 млн грн, - Труба. ВИДЕО

В деле о закупке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил подозрения объявлены пятерым топ-чиновникам ВСУ, которые "были и есть ответственными" за прием и контроль качества вещевого имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом  брифинге заявил директор ГБР Роман Труба.

Видео ТСН

"Сегодня начато оглашение подозрений и объявлено о подозрении пятерым чиновникам Минобороны Украины. Именно эти чиновники являются ответственными за прием и контроль качества вещевого имущества во время его закупки, а также во время его изготовлени", - рассказал Труба.

Отмечается, что по предварительному сговору эти лица осуществили закупку некачественного вещевого имущества для ВСУ по завышенным ценам.

"Речь идет о бронежилетах первого-четвертого класса защиты, которые простреливаются…Подозрения объявлены генерал-майору, начальнику главного управления ВСУ, а также четырем высоким должностным лицам главного управления ВСУ - это заместители управлений и начальник отдела", - сказал он.

В ходе следствия выяснилось, что бронежилеты не отвечают техническим требованиям.

"Пластины не обработаны, защитные пакеты не сшитые, над частью партии не было лабораторных исследований", - отметил Труба.

Отмечается, что руководство Минобороны знало, что при намокании все бронежилеты пробиваются насквозь.

"Чиновник ... вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля 2019 по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов" Корсар МЗс- 1-4 "в количестве 11 000 на общую сумму около 100 млн грн", - рассказал Труба.

По словам директора ГБР, более 70% бронежилетов простреливаются оружием от которого они должны защищать, 79 из 110.

Напомним, 26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

Минобороны опровергло информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам и настаивало на создании "наблюдательного совета" в составе общественных деятелей, депутатов, волонтеров и представителей СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу"

Источник: https://censor.net.ua/n3157939
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фууу! Какая отвратительная рожа! Они случайно с Кернесом не родственники?
 показать весь комментарий
 
Свинарчуків - за грати!
Гетьмана Гетьмана - під шконку!
 показать весь комментарий
 
 
Та да, они до сих пор фопов обижают, пенсию не поднимают.
 показать весь комментарий
 
ага воен приёмка не даёт пилить зелёной нечисти бютжет значит посылать Тубу с винтовкой Мосина и обстрел с 5 м 7,62 БС
 показать весь комментарий
 
 
надо чем то отвлекать зебилов от капитуляции и падающей экономики ))))
 показать весь комментарий
 
 
а то что ВСУ часть бойцов без зимней формы осталась - то такое главное победить мешающих фирмам друзей зе поставлять гавно для ВСУ У справі про неякісні бронежилети підозри оголошено п'ятьом топчиновникам Міноборони, - Труба - Цензор.НЕТ 5604
 показать весь комментарий
 
1-4класу прострілюються аж бігом...теж мені новина
 показать весь комментарий
 
та ви шо ... це ж люби друзи самого Порошенко!!! .. их руки ничего не крали ....
 показать весь комментарий
 
с апреля 2019 по июнь 2019 - хм... Далее - а что значит - не выполнили действия?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх