 Врач Киевского областного онкодиспансера задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Установлено, что врач требовал и получил 2 тыс. долларов за предоставление медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Национальном институте рака группа врачей продавала пациентам бесплатные лекарства и получала откаты при закупке медпрепаратов, - Нацполиция. ФОТО



В настоящее время врач задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и проводятся неотложные следственные действия.



Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины.