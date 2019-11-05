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 Врач Киевского областного онкодиспансера задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задержан при получении взятки врач Киевского областного онкологического диспансера.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  пресс-службу прокуратуры Киева.

Врач Киевского областного онкодиспансера задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура 01

Установлено, что врач требовал и получил 2 тыс. долларов за предоставление медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования.

Врач Киевского областного онкодиспансера задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура 02

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В настоящее время врач задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и проводятся неотложные следственные действия.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3157934
 
   
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Сонце, якщо тобі поставили онко- насолоджуйся останніми роками життя і не перетворюй їх на останні пару місяців, ідучи на хіміотерапію.
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Я вообще нечего не понял... за что его взяли?
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