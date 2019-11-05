 Комитет Рады по вопросам нацбезопасности провел выездное заседание в Золотом. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Во время выездного заседания члены Комитета ВРУ обсудили с командованием ООС, в частности, результаты разведения сил и средств.

Народные депутаты побывали на участке разведения, где увидели как предыдущие, так и новые, оборудованные позиции украинских военных. Также представители Верховной Рады Украины, непосредственно в населенном пункте Золотое-4, пообщались с местными жителями".

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