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 Политика Украины
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Все про:комитет (435) Золотое (143) разведение сил (52)

 Комитет Рады по вопросам нацбезопасности провел выездное заседание в Золотом. ФОТО

Депутаты Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР Украины осуществили рабочий визит в Золотое-4 Луганской области для проведения мониторинговой миссии в районе разведения сил и средств у этого населенного пункта. Встретился с народными депутатами и командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Во время выездного заседания члены Комитета ВРУ обсудили с командованием ООС, в частности, результаты разведения сил и средств.

Народные депутаты побывали на участке разведения, где увидели как предыдущие, так и новые, оборудованные позиции украинских военных. Также представители Верховной Рады Украины, непосредственно в населенном пункте Золотое-4, пообщались с местными жителями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины выразил протест в связи с незаконным визитом депутата Госдумы РФ Журавлева на оккупированную Луганщину

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности провел выездное заседание в Золотом 01
Комитет Рады по вопросам нацбезопасности провел выездное заседание в Золотом 02
Комитет Рады по вопросам нацбезопасности провел выездное заседание в Золотом 03

Источник: https://censor.net.ua/n3157933
 
 
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з сєпарами обнімалися? знову тихо було, без обстрілів? знову домовилися з леденерами? Сівоха "перетер" зі своїми?
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обстрелы небось странным образом прекращались на время визита
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Денис Котенко‏ @kotenko_talk 1 ч.1 час назад

Выездное заседание оборонного комитета в Золотом. Зеленым подпевает порохобот Забродский, ему подпевает рыг и сепар Левочкин, всем им подпевают местные бабули: "мызамир! мызамир!". Политическое единение во всей красе

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности провел выездное заседание в Золотом - Цензор.НЕТ 8078
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