 Комитет Рады по вопросам нацбезопасности провел выездное заседание в Золотом. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В сообщении отмечается: "Во время выездного заседания члены Комитета ВРУ обсудили с командованием ООС, в частности, результаты разведения сил и средств.
Народные депутаты побывали на участке разведения, где увидели как предыдущие, так и новые, оборудованные позиции украинских военных. Также представители Верховной Рады Украины, непосредственно в населенном пункте Золотое-4, пообщались с местными жителями".
Выездное заседание оборонного комитета в Золотом. Зеленым подпевает порохобот Забродский, ему подпевает рыг и сепар Левочкин, всем им подпевают местные бабули: "мызамир! мызамир!". Политическое единение во всей красе