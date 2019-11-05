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 Инспектору полиции Приходько сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба

Инспектор полиции, сделавший выстрел, от которого впоследствии погиб 5-летний Кирилл Тлявов в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уведомлен о подозрении в убийстве по неосторожности.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ.

По словам Трубы, участниками тех трагических событий было трое взрослых, двое из которых - правоохранители, инспектор и полицейский. Четвертый - несовершеннолетний, 16-летний сын полицейского. 31 мая с 13:00 до 15:45 все находились во дворе полицейского, употребляли спиртные напитки, рассказал директор ГБР. По его словам, все договорились о выстрелах из огнестрельного оружия по заранее заготовленных мишенях.

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Оружие и пули принадлежали одному из правоохранителей, сказал Труба, каждый из них знал, что "местность простреливается".

"В 15:36 инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела на 52 метра, попала в верхушку камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 м и попала в голову мальчика", - сказал Труба.

По его словам, в то время, когда мужчины стреляли по мишеням, возле двора кроме Кирилла находилось еще трое детей.

"Сегодня инспектору полиции объявили подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности", - сказал Труба журналистам во вторник в Киеве.

Отметим, среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, который занимал должность инспектора полиции, является Иван Приходько.

По словам Трубы, инспектор полиции стрелял по мишени, которая находилась перед лесопосадкой. Он не видел домов за ней и детей, но осознавал, что стреляет из огнестрельного оружия и нарушает закон. Он осознавал, что могли пострадать люди.

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"Кроме этого, всем четырем участникам, которые ... имеют статус подозреваемых, объявлены окончательные подозрения в следующих преступлениях: грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц с использованием огнестрельного оружия. Также в хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения", - отметил директор ГБР.

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Источник: https://censor.net.ua/n3157931
 
 
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Это УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО и НИКАК ИНАЧЕ - ПОЗОР МУСОРАМ !!!
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Не пори чепухи... Не разбираешься в квалификации - не умничай..."Умышленное убийство" предусматривает прямой умысел... "Прямой умысел имеет место там, где лицо осознаёт общественно опасный характер совершаемого им деяния, предвидит общественно опасные последствия этого деяния и желает наступления этих последствий...". (Уголовное право Украины).. В данном случае имеются два первых признака, но отсутствует третий - "желание наступления общественно опасных последствий... Тут и на "косвенный умысел" тяжеловато "натянуть"... А вот в "убийство по неосторожности" это правонарушение вполне уколадывается - ""лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий совершаемого им деяния, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение, или хотя и не предвидело возможности их наступления, но должно было и могло их предвидеть..." (там же).
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Всё они суки осознавали ,нажрались твари ,увидели мальца и пальнули в него прицельно ,если ты этого не догоняешь то ты идиот ,если включаешь идиота то ты конченый мудак.
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"Идиота" и "мудака" ищи в зеркале... Я тебе дал реальную квалификацию, а не уличные "хотелки"..
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Тільки одного не можу зрозуміти... Чому слідство так довго приймало рішення? Це ще не суд... Якщо так повільно просуватимуться справи, то про яку справедливість можно казати?
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Зачекай... "Ще не вечір...". Якщо тільки поліцай не пішов сам на визнання вини, то в суді цю справу будуть "тягать, як свиня кухвайку...". При відсутності зброї, при відсутності свідків, які прямо можуть, своїми свідченнями "провести безперервну лінію" від зброї в руках стріляючого, до потрапляння кулі в голову дитини (а їх, я так розумію, немає), дуже тяжко буде довести його вину.... (Порохові гази ж, на одягу усіх трьох, зв"язок гільза-куля, відсутній, тому яка саме куля, з багатьох, потрапила в хлопчика,(і хто саме її, випустив), встановить, практично, неможливо...). Це тобі не "Гаваї, 0.5"...
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О подозрении объявлено. Как суд на все это посмотрит при рассмотрении дела по существу.
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а какая может быть осторожность, если он был пьяный..., а это отягчающее обстоятельство
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