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 Политика Украины
  2012  21
Все про:выборы (23049) Порошенко (17865) Цензор.НЕТ (42) Милованов Тимофей (57) Бужанский (5)

 "Выгнать нахер. Утомил этот парад дебилов": Бужанский выступил против министра Милованова после его интервью "Цензор.НЕТ"

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский раскритиковали министра экономики Тимофея Милованова, который признался в том, что голосовал на президентских выборах за Петра Порошенко.

Об этом он написал на своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Милованов признался, что на президентских выборах голосовал за Порошенко. Знаете, его все таки нужно выгнать нахер. Не за поддержку Порошенко, просто немного утомил этот парад дебилов", - написал нардеп.

Как сообщалось ранее, министр экономики Тимофей Милованов в интервью "Цензор.НЕТ" признался, что на президентских выборах в 2019 году голосовал за главного конкурента Владимира Зеленского Петра Порошенко.

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"Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии "Слуга народа", с Дмитрием Разумковым (спикер парламента) и Сергеем Корниенко (первый замглавы фракции "Слуга народа") дорабатывал программу для обучения в Трускавце.", - рассказал министр.

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.

Выгнать нахер. Утомил этот парад дебилов: Бужанский выступил против министра Милованова после его интервью Цензор.НЕТ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157928
 
   
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Это финиш, зебобики за вашего кумира члены его "каманды" не голосовали, потому что видели что это за чудо!
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Просто через Слугу народа легко прорватись до корита.
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ні, це якраз таки фейл вашого кумира, тому що навіть електорат пороха прибіг робити під іншою владою. А як інакше? Голос - то голос, а влади і поїсти треба завжди
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Я зараз за поп-корном збігаю, люблю батли між зебіками.
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Взять ручного дебила взамен. Или того же Бужанского.
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"Парад дебилов" . Как точно дебил сказал о дебилах .
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Може у дебілів є якась градація? Ви часом не лікар щоб пояснити?
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С Тищенко переписка это ваше треш...
Клоуны ссанные..
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Да весь этот зеленый кружок наркоманов, ананистов, спермотоксикозников, брехунов и дибилов выгнать надо нах...й.

Лучше сразу на тот свет чтобы точно не вернулись, как рыги.
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Тебе також треба гнати з ради сцяною ганчіркою, сраний жидо-ватник, разом із твоїм таким самим дружбаном дубінським.
...соси бєніни.
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Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский раскритиковали министра экономики Тимофея Милованова

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» - повесть Николая Васильевича Гоголя.
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Вот мне лично наплевать на сепара и графомана Бужанского, тем более на его мнение по Милованову. Цензор вы скатываетесь до уровня этой дешевой и глупой истреички по фамилии Бужанский(ая) когда пишете его мнение. В унитаз и бужанских и их мнение.
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а это что за дыбил вылез и парад устраивает? "Выгнать нахер. Утомил этот парад дебилов": Бужанский выступил против министра Милованова после его интервью "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9857
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Всех выгнать!!! всех! Парад Дебилов, Камаз Помоев, Подрыв Устоев и всех прочих!
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