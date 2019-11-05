 "Выгнать нахер. Утомил этот парад дебилов": Бужанский выступил против министра Милованова после его интервью "Цензор.НЕТ"

Об этом он написал на своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Милованов признался, что на президентских выборах голосовал за Порошенко. Знаете, его все таки нужно выгнать нахер. Не за поддержку Порошенко, просто немного утомил этот парад дебилов", - написал нардеп.

Как сообщалось ранее, министр экономики Тимофей Милованов в интервью "Цензор.НЕТ" признался, что на президентских выборах в 2019 году голосовал за главного конкурента Владимира Зеленского Петра Порошенко.

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"Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии "Слуга народа", с Дмитрием Разумковым (спикер парламента) и Сергеем Корниенко (первый замглавы фракции "Слуга народа") дорабатывал программу для обучения в Трускавце.", - рассказал министр.

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.