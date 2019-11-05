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 На Сумщине налоговой милицией ликвидирована незаконная схема закупки и экспорта пухо-перьевой смеси на 50 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры ликвидировали незаконную схему закупки и экспорта пухо-перьевой смеси, по которой в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на 50 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Сумщине налоговой милицией ликвидирована незаконная схема закупки и экспорта пухо-перьевой смеси на 50 млн грн 01

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших и обеспечивавших функционирование схемы незаконной закупки и экспорта пухо-перьевой смеси.

В своей деятельности фигуранты использовали подконтрольные компании – субъекты ВЭД и ряд связанных физических лиц-предпринимателей, от имени которых осуществлялась закупка пухо-перьевой смеси у населения за наличные. В дальнейшем указанную продукцию перерабатывали в складских помещениях на специальных станках и экспортировали в Российскую Федерацию, Литву и Германию по адресу подконтрольных предприятий-нерезидентов по заниженным ценам.

При этом в учете подконтрольных компаний-экспортеров приобретение сырья документально отражалось как закупка у подконтрольных физических лиц - предпринимателей.

На Сумщине налоговой милицией ликвидирована незаконная схема закупки и экспорта пухо-перьевой смеси на 50 млн грн 02

Смотрите: Партия автомобильных запчастей стоимостью 10 млн грн, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, изъята на Закарпатье. ФОТОрепортаж

На Сумщине налоговой милицией ликвидирована незаконная схема закупки и экспорта пухо-перьевой смеси на 50 млн грн 03

Вместе с тем при экспорте готовой продукции фигуранты подделывали пакеты документов, необходимых для таможенного оформления товаров (контракты, фитосанитарные сертификаты, удостоверения качества продукции и др.), в которых значительно занижали цену продукции, что позволяло документально занижать валютную выручку и уклоняться от уплаты налогов. При этом часть валютной выручки подконтрольные нерезиденты возвращали организаторам наличными, которые последние снова использовали для закупки нелегального сырья, его легализации и экспорта.

Таким образом через подконтрольные СХД в течение 2018-2019 годов фигуранты провели операций на сумму около 50 млн гривен.
На основании постановлений суда проведены обыски в офисных и нежилых помещениях, которыми пользовались фигуранты, а также в местах их проживания в г. Сумах и Сумской области.

На Сумщине налоговой милицией ликвидирована незаконная схема закупки и экспорта пухо-перьевой смеси на 50 млн грн 02

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На Сумщине налоговой милицией ликвидирована незаконная схема закупки и экспорта пухо-перьевой смеси на 50 млн грн 05

По результатам обысков из незаконного оборота изъято 2 тыс. 502 мешка пухо-перьевой смеси общей стоимостью более 20 млн гривен, печати подконтрольных СХД и ФЛП, привлеченных к незаконной деятельности, чистые листы с оттисками их печатей и подписями, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ, вещи и документы. Продолжается следствие.

Смотрите: В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов "ювелирной" схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3157923
 
 
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Это же сколько гусей(и ворон) надо было общипать.
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Гончарук и компания -Гопники.Скольких селян разорили..Идиотизьм в Кубе.Не будет у нас бизнеса,тем более малого.Бороться с экспортом пера ,мёда,орехов -в уме неукладывается!!!.Этих людей надо лелеять,а госбандиты разграбили.Зеленскому петицию писать!.А то он американцев защищает,а селян по миру пускает.Максимальный репост!!В Украине превышение импорта над экспортом -десятки миллиардов.Нонсенс!.И чем они лучше от Януковича и Порошенко?ИдиЁты!
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Как только введут кассовые аппараты для всех , эта новость покажется смешной .
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не ржите придуры, пух перо очень прибыльная тема. слава богу, не многие знают в чем прикол
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И куда это пух\перо идёт? Сейчас вроде в подушках синтетика везде, гипоалергенная.
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В перьевых подушках клещи живут, они в ухи залазят.
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Коли ненажерливий гетьман Петьман разом із своєю криворотою гімнасткою повернуть до бюджету цинічно вкрадені ними 1,7 млрд грн?
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Василь, -- нихто тебе ничего не вернёт... -- это ж, токо ты всем должен остался... -- и ты всё отдашь! -- я тебя уверяю... *)
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Смолой тело а потом в перья-верное дело!
🤗
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Самий ганебний сінтез - мусора і митаря.
Тьху блть, шакали гнидні.
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Все, ціни на пір"я для населення різко упадуть, тепер на пір"ї будуть заробляти "правильні" пацани.
Минулого року подібна ситуація відбулася з грецькими горіхами, якась падла "оптимізувала" ринок і закупівельна ціна впала з 25-35 гривень за кілограм, до 10-15 гривень.
Допомагають сільському населенню заробляти!
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