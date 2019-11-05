 На Сумщине налоговой милицией ликвидирована незаконная схема закупки и экспорта пухо-перьевой смеси на 50 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших и обеспечивавших функционирование схемы незаконной закупки и экспорта пухо-перьевой смеси.

В своей деятельности фигуранты использовали подконтрольные компании – субъекты ВЭД и ряд связанных физических лиц-предпринимателей, от имени которых осуществлялась закупка пухо-перьевой смеси у населения за наличные. В дальнейшем указанную продукцию перерабатывали в складских помещениях на специальных станках и экспортировали в Российскую Федерацию, Литву и Германию по адресу подконтрольных предприятий-нерезидентов по заниженным ценам.

При этом в учете подконтрольных компаний-экспортеров приобретение сырья документально отражалось как закупка у подконтрольных физических лиц - предпринимателей.

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Вместе с тем при экспорте готовой продукции фигуранты подделывали пакеты документов, необходимых для таможенного оформления товаров (контракты, фитосанитарные сертификаты, удостоверения качества продукции и др.), в которых значительно занижали цену продукции, что позволяло документально занижать валютную выручку и уклоняться от уплаты налогов. При этом часть валютной выручки подконтрольные нерезиденты возвращали организаторам наличными, которые последние снова использовали для закупки нелегального сырья, его легализации и экспорта.

Таким образом через подконтрольные СХД в течение 2018-2019 годов фигуранты провели операций на сумму около 50 млн гривен.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных и нежилых помещениях, которыми пользовались фигуранты, а также в местах их проживания в г. Сумах и Сумской области.

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По результатам обысков из незаконного оборота изъято 2 тыс. 502 мешка пухо-перьевой смеси общей стоимостью более 20 млн гривен, печати подконтрольных СХД и ФЛП, привлеченных к незаконной деятельности, чистые листы с оттисками их печатей и подписями, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ, вещи и документы. Продолжается следствие.

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