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 ЦИК объявил результаты выборов в проблемном округе №198 в Черкасской области - победителем стал самовыдвиженец Рудык

Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области самовыдвиженца Сергея Рудыка в результате повторного установления результатов по решению суда.

Соответствующий протокол был подписан на заседании ЦИКа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Українськi Новини".

28-29 октября ЦИК проводил пересчет голосов в округе №198 по решению суда и установил, что Рудык набрал 18 921 голосов избирателей, а его ближайший соперник, кандидат от партии "Слуга народа" Наталья Дьяченко - 17 908 голосов.

Ранее протокол по результатам выборов в 198-м округе, где победил Рудык, отменил Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, удовлетворив иск Дьяченко.

Всего по округу №198 (Смела, Каменское, Смилянский район, часть Черкасского района) баллотировался 21 кандидат.

В 2014 году Рудык выиграл выборы в Раду по этому же округу.

Напомним, в августе Верховный Суд отменил протокол Центризбиркома от 21 августа о результатах выборов в округе №198 в Черкасской области, согласно которому победу на нем одержал Рудык.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК после пересчета голосов в 198 округе на Черкасщине выявил новые обстоятельства и обратился в полицию

Источник: https://censor.net.ua/n3157922
 
   
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А Зєлєнскому ійого кандидатці навіть заміна членів ЦВК не допомогла? А замінювали саме через цей округ. Якого милого це робили?
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они его меняли не только под выборы , но и под нужные референдумы
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У ЗЕлёной хунвейбинки Натальи Дьяченко полный облом
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А пані дяченко не хоче повернути в бюджет країни всі витрачені за її надуманими позовами кошти?
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Блин, жаль, что оно до фронта не доехало...
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