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 Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: 193 прокурора не прошли первый этап аттестации, - ГПУ. ИНФОГРАФИКА

Завершилось тестирование в рамках первого этапа аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины. 795 прокуроров допущены ко второму этапу аттестации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Отмечается, что к первому этапу, который состоял из анонимного тестирования на знания и умения в применении закона, были допущены 1083 прокурора.

"Успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 795 с 988 человек (все данные по состоянию на 5.11.2019). Они будут допущены ко второму этапу аттестации - тестированию на общие способности и навыки", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

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Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: 193 прокурора не прошли первый этап аттестации, - ГПУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157921
 
 
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ну якщо перший тур не пройшли--саме час перейти до другого.
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193 прокурора не прошли первый этап аттестации,

Отсев голодранцев.
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Судя по сегодняшним новостям, зелень отбор проходила через спаринг с посетителями прокуратуры.
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Отсев нищебродов...другими словами не умеешь брать взятки не быть тебе прокурором
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Кого может убедить это "тестирование", когда к самому ген прокурору нет никакого доверия и уважения?
Таких же само ублюдков и наберут...
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193 прокурора не прошли первый этап аттестации...

На стометровке не уложились в норматив? А кто-нибудь машины..квартиры остальных прокуроров видел? Там не то что аттестацию, там на входе в аттестацию всех поголовно вешать нужно...
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В нас тут у знайомого родич прокурор, перевели його в сусідній район на роботу, їздити далеко. Так чутливі співробітники подарували йому Октавію, щоб жирок не розтрусив.
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Все не прошедшие аттестацию будут и дальше работать на местах,
получать награды...
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Посадить любого опытного водилу сдавать ПДД, все завалят(и я в том числе).
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Дебіли БЛД. Проблема не в знаннях чи незнаннях законів, а у їх дотриманні ! Потрібно перевіряти цінності і моральні якості прокурорів !
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Цінностей там кожного на самоскид вистачить. Це тільки рухомого майна, а скільки нерухомого...
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