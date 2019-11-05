 В Минюсте обнаружены ящики с входящей корреспонденцией, которую, вероятно, пытались скрыть, - Малюська. ФОТО

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали вероятно по заказу третьих лиц. Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на каких-то документах проставляли "минус" и он прятался, а потом и уничтожался. О каких-то других важных документах сообщали сторонним заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу", - объяснил министр.
О находке были уведомлены правоохранительные органы.
"Очищение власти продолжается", - заключил Малюська.
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«5 ноября 2019 Путин назвал инициаторов войны против русского языка
Войну русскому языку объявили «пещерные русофобы» и националисты, в ряде стран это стало национальной политикой, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 ноября.
В июле 2017 года, комментируя инициативу о сокращении часов преподавания русского языка в национальных республиках, Путин заявил, что русский язык является духовным каркасом страны.»
Фамилии негодяев знают все, но... никто ничего не делает. Все в Украине продается и все покупается.
"министр" явно в "темі"Источник: https://censor.net.ua/n3157918
все ниточки ведут к Довбенко и Богдану.. Довбенко смотрящий за МинЮстом..
На свадьбе "смотрящего" за Минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН