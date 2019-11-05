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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1443) Малюська Денис (9)

 В Минюсте обнаружены ящики с входящей корреспонденцией, которую, вероятно, пытались скрыть, - Малюська. ФОТО

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в здании министерства были обнаружены ящики со скрытой входящей корреспонденцией.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали вероятно по заказу третьих лиц. Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на каких-то документах проставляли "минус" и он прятался, а потом и уничтожался. О каких-то других важных документах сообщали сторонним заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу", - объяснил министр.

В Минюсте обнаружены ящики с входящей корреспонденцией, которую, вероятно, пытались скрыть, - Малюська 01

О находке были уведомлены правоохранительные органы.

"Очищение власти продолжается", - заключил Малюська.

В Минюсте обнаружены ящики с входящей корреспонденцией, которую, вероятно, пытались скрыть, - Малюська 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3157918
 
   
 Топ комментарии
 
эту почту в свинарник евробляхеры подкинули?
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ей бо!.. наивные люди!
все ниточки ведут к Довбенко и Богдану.. Довбенко смотрящий за МинЮстом..
На свадьбе "смотрящего" за Минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН
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"Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы." (с)

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не только потужно но и мыролюбно, по реформаторски.
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Малюська, що ти таке палишь, що тебе так плющить? Особисто по поверхах бігав та шукав?
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Для тих, кому «Неважно на каком язьіке разговаривать».


«5 ноября 2019 Путин назвал инициаторов войны против русского языка

Войну русскому языку объявили «пещерные русофобы» и националисты, в ряде стран это стало национальной политикой, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 ноября.
В июле 2017 года, комментируя инициативу о сокращении часов преподавания русского языка в национальных республиках, Путин заявил, что русский язык является духовным каркасом страны.»
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Скорее всего, документы подлежали уничтожению по актам. А "минусы" - это домыслы этого кекса.
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эту почту в свинарник евробляхеры подкинули?
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Без ФИО белый шум , имитация работы на граждан .
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Юстиция? Законность? Правопорядок? Пустые, ничего не значащие в Украине понятия.
Фамилии негодяев знают все, но... никто ничего не делает. Все в Украине продается и все покупается.
В Минюсте обнаружены ящики с входящей корреспонденцией, которую вероятно пытались скрыть, - Малюська - Цензор.НЕТ 7818
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... А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу", - объяснил министр...
"министр" явно в "темі"Источник: https://censor.net.ua/n3157918
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Не здивуюсь якщо це знайшла прибиральниця.
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ну вот...и там все продажное..куда крестьянину податься?
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