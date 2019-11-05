 В Минюсте обнаружены ящики с входящей корреспонденцией, которую, вероятно, пытались скрыть, - Малюська. ФОТО

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали вероятно по заказу третьих лиц. Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на каких-то документах проставляли "минус" и он прятался, а потом и уничтожался. О каких-то других важных документах сообщали сторонним заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу", - объяснил министр.

О находке были уведомлены правоохранительные органы.

"Очищение власти продолжается", - заключил Малюська.





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