 Отставание по срокам строительства хранилищ боеприпасов началось еще весной: материалы переданы в ГБР, к подрядчикам поданы иски в суд, - Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на меры, предпринимаемые руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по информированию общества о проделанной работе, под негативным влиянием некоторых политиков в обществе формируется ошибочное мнение о нерациональном использовании государственных средств Вооруженными Силами Украины, которое не соответствует действительности. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины как никто другой заинтересован в строительстве современных хранилищ, которые крайне необходимы для хранения средств поражения. Поэтому, подрядным организациям для выполнения указанных работ проведены выплаты авансов в размере 913,87 млн грн, что составляет 80% от потребности, при этом срок отчетности определен до 30.04.19 г. - в / ч А1119, 30.06.19 г. - в / ч А1201, 30.08.19 - в / ч А1358. В настоящее время предоставлены отчетные документы на сумму 13 млн грн", - говорится в заявлении.
"С целью погашения дебиторской задолженности Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины ведется претензионно-исковая работа, а именно поданы 3 исковых заявления в Хозяйственный суд г. Киева. Также, Государственному бюро расследований (далее - ГБР) предоставлены все материалы по заключенным контрактам по строительству хранилищ. В то же время, отставание сроков строительства от графиков строительных работ начались еще до весны 2019 года. С назначением на должность нового начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, было инициировано проведение проверки состояния выполнения работ по предоставленной предоплате", - добавили в Генштабе.
"По результатам проверки, во избежание растраты государственных средств, приостановлено дальнейшее финансирование строительных работ до полной подачи отчетов подрядчиками по предварительно предоставленым средствам. Дальнейшее финансирование начнется после получения отчетов и по результатам расследования ГБР о правомерности использования строительными организациями государственных средств", - отметили в ведомстве.
"По строительству хранилищ для хранения боеприпасов еще на трех объектах хранения средств поражения Вооруженных Сил Украины сообщается, что Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины спланированы:
2019 - проектирование 50 хранилищ в трех воинских частях А1377, А1588 и А0310, начало строительства 34 хранилищ в воинских частях А1377 и А1588;
2020 - начало строительства 16 хранилищ в воинской части А0310.
Сейчас проектные работы выполнены полностью.
В воинской части А1377 подрядная строительная организация, без авансирования за счет собственных сил и средств завершила подготовительные и начала строительные работы. Кроме того, продолжается процедура по выбору исполнителя строительных работ в воинской части А1588", - резюмировали в Генштабе ВСУ.
Ранее экс-нардеп Татьяна Чорновол заявила: "Генштаб "завалив" будівництво сховищ зберігання боєприпасів".
Цікаво, саботаж...це що?