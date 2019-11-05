 Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Юлия Игоревна Кувалив из Офиса Президента и также господин Алексей Оржель проводил у себя круглые столы, для того, чтобы найти какой формат в ходе диалога, как эту проблему можно решить. Как можно найти какой-то инструментарий, какую модель, когда, с одной стороны, эти выплаты будут подъемными для государства, а с другой стороны они будут удовлетворять инвесторов, и все будут понимать, что государство поступает цивилизованно. На сегодняшний день происходит обсуждение такого вопроса. Никаких законопроектов по изменению "зеленых тарифов" у нас не зарегистрировано и не планируется быть зарегистрированными", - сказал Герус.
Он выразил надежду, что в результате широкого обсуждения удастся найти приемлемое для всех сторон решение. "Я надеюсь, что соответствующие рабочие группы и соответствующие круглые столы завершатся и будет дана какая-то концепция, которую можно будет уже потом обсудить и превратить в законопроект", - отметил Герус.
Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.
Ранее посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад заявил, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций - это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр "зеленого тарифа".
Из заседаний подпольного Кабмина. Вот что за хрень творится в энергетике ? Разбираемся.. Герус и Оржель - уберите свои шаловливые ручки от чистых энергостанций и АЭС. Вы искусственно снижаете их энергогенерацию в пользу угольных ТЭС ?
Ограничение составило 300-400 Мвт в отдельные часы ночи. Но, производитель энергии все равно получит деньги.
«Тем не менее, согласно существующим правилам, компания ДТЭК все равно получит оплату «зеленого» евротарифа в размере 2,9 грн. за кВт*ч (0,102 евро), несмотря на то, что энергосистема не нуждалась и не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию (цена вопроса - миллионов гривен). Соответствующая оплата ляжет на плечи государственного Энергоатома, Укргидроэнерго и в тариф Укрэнерго, который оплатят все потребители», - написал Герус.
Конечно "не планируем".. ведь это сфера Ахметова, он клоуну эти тарифы сами понимаете куда затолкает если вдруг снизят...
Но вам это не по зубам, слабаки.
Жаль что не от меня зависит когда ... я бы сегодня отменил этот "зеленый тариф" и выплачивал бы таким, как ты, на общих основаниях по 1.68 грн/кВт*час и это бы было справедливо!
А тебя совесть не мучает, что рядом с твоими СЭС, живущие бабушки пенсионерки вынуждены оплачивать твой "зеленый тариф". Когда до народа дойдет кто же реально оплачивает вам хорошую жизнь, начнут сносить все эти ваши СЭС к е . беням, дождетесь!