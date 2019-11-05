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Все про:Герус (79) Зеленый тариф (7) электроэнергия (326)

 Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус заявил, что власти не планируют менять "зеленый" тариф и ищут возможность найти приемлемое для всех сторон решение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Юлия Игоревна Кувалив из Офиса Президента и также господин Алексей Оржель проводил у себя круглые столы, для того, чтобы найти какой формат в ходе диалога, как эту проблему можно решить. Как можно найти какой-то инструментарий, какую модель, когда, с одной стороны, эти выплаты будут подъемными для государства, а с другой стороны они будут удовлетворять инвесторов, и все будут понимать, что государство поступает цивилизованно. На сегодняшний день происходит обсуждение такого вопроса. Никаких законопроектов по изменению "зеленых тарифов" у нас не зарегистрировано и не планируется быть зарегистрированными", - сказал Герус.

Он выразил надежду, что в результате широкого обсуждения удастся найти приемлемое для всех сторон решение. "Я надеюсь, что соответствующие рабочие группы и соответствующие круглые столы завершатся и будет дана какая-то концепция, которую можно будет уже потом обсудить и превратить в законопроект", - отметил Герус.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад заявил, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций - это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр "зеленого тарифа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня ночью впервые в истории Украины произошло ограничение генерации "зеленых" производителей, но ДТЭК все равно получит оплату "зеленого" евротарифа, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/n3157915
 
 
 Топ комментарии
 
Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус - Цензор.НЕТ 5422 Кто ш такое бабло мимо пустит
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Мені здається воно шизофренік. Стільки протиріч в одній голові... Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус - Цензор.НЕТ 7606
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а прийдеться Зе міняти Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус - Цензор.НЕТ 9848і не таких хряків виносили Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус - Цензор.НЕТ 9754
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Мені здається воно шизофренік. Стільки протиріч в одній голові...
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там нет противоречий. рыжая гнида ахметка натыкала кучу ветряков и соларов по югу и если понизить зеленые тарифы то роттердама + для него не будет. герпес наоборот хитрожопый реформатор.
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а прийдеться Зе міняти Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус - Цензор.НЕТ 9848і не таких хряків виносили Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус - Цензор.НЕТ 9754
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Ренат Ахметов накапливал энергетические активы со времен президентства Виктора Януковича. Именно тогда бизнесмен получил контроль над "Днепроэнерго" и "Западэнерго". Но сверхприбыли Ахметов, который контролирует 85% добычи украинского угля, начал получать именно при президентстве Порошенко и введении в действие схемы "Роттердам+". Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 9131 Украинцы спонсируют Венгрию и Ахметова, - эксперт о "Роттердам+" - 24 Канал Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 9131 Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 9639
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І зараз отримує? А ******* що? Ні чого? Вже не такий той Роттердам+ і злочинний? Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 5552
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"Данная модель ценообразования, которая устанавливает стоимость электроэнергии для промышленности с учетом объективных цен на уголь, очень не устраивала Игоря Коломойского, предприятия которого являются производителем 90 процентов энергоемкой ферросплавной продукции в Украине (как известно, 50 процентов в себестоимости ферросплавов - это расходы на электроэнергию). По оценкам экспертов, объективное рыночное ценообразование на электроэнергию увеличило расходы ферросплавных заводов Коломойского на 4 миллиарда гривен в 2017-2018 годах. Его наверняка более устраивали льготные цены, какие были у ферросплавных заводов в 2012-2014 годах. Потому в судебном порядке (через подконтрольную Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг) и при помощи своих медиаактивов он два с лишним года боролся против "Роттердама плюс". Но безуспешно - до 2019 года"
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" эти выплаты будут подъемными для государства " а где это в бюджете заложено, пока только бизнес их выплачивает через тариф на передачу эл.энергииИсточник: https://censor.net.ua/n3157915
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Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус - Цензор.НЕТ 9402 tZE inform‏ @tZEinform 55 мин.55 минут назад

Из заседаний подпольного Кабмина. Вот что за хрень творится в энергетике ? Разбираемся.. Герус и Оржель - уберите свои шаловливые ручки от чистых энергостанций и АЭС. Вы искусственно снижаете их энергогенерацию в пользу угольных ТЭС ?
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В Украине впервые ограничили генерацию "зеленой" энергетики

Ограничение составило 300-400 Мвт в отдельные часы ночи. Но, производитель энергии все равно получит деньги.

«Тем не менее, согласно существующим правилам, компания ДТЭК все равно получит оплату «зеленого» евротарифа в размере 2,9 грн. за кВт*ч (0,102 евро), несмотря на то, что энергосистема не нуждалась и не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию (цена вопроса - миллионов гривен). Соответствующая оплата ляжет на плечи государственного Энергоатома, Укргидроэнерго и в тариф Укрэнерго, который оплатят все потребители», - написал Герус.
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Менять "зеленый" тариф не планируем...

Конечно "не планируем".. ведь это сфера Ахметова, он клоуну эти тарифы сами понимаете куда затолкает если вдруг снизят...
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законы приняты любим другом Ахметова Порошенко ..
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его не нужно менять, его нужно отменить ВООБЩЕ!!!
Но вам это не по зубам, слабаки.
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не время отменять, вернем бабло за оборудование и отменяйте на здоровье.
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ааа...., так ты тот хитровыдрюченный, что поставил себе с 10к сетевых СЭС по 30кВт* час и теперь вместе с Ахметовым обдираешь меня и все остальных граждан Украины?
Жаль что не от меня зависит когда ... я бы сегодня отменил этот "зеленый тариф" и выплачивал бы таким, как ты, на общих основаниях по 1.68 грн/кВт*час и это бы было справедливо!
А тебя совесть не мучает, что рядом с твоими СЭС, живущие бабушки пенсионерки вынуждены оплачивать твой "зеленый тариф". Когда до народа дойдет кто же реально оплачивает вам хорошую жизнь, начнут сносить все эти ваши СЭС к е . беням, дождетесь!
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У єнергетиков АЄС , ночь - самьій большой геморрой , атомньій блок нельзя "затормозить" , когда потребление єлектрики падает. И правительство еще должно думать за ветряки , которьіе легко и просто отключаются? Верх наглости - самьій вьісокий в мире "зеленьій тариф" и работа ветряков ночью за деньги ! За плату пусть работают...
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В Германии в своё время тариф был ёщё выше, хватит скулить.
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герус это герпес ЗЕ власти и кормится плесенью К и А
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Не планируете менять зеленый тариф!!! Так хотя бы заморозьте введение в строй новый эл. станций. Ахметка уже не успевает в Мариупольском порту выгружать оборудование для них. Откуда наша, самая бедная в Европе страна будет брать деньги оплаты для такого количества зеленой энергии?
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Идиот, солнечная энергия замещает угольную. Платили за уголь, заплатите и за солнце вместо угля.
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От идиота слышу! Распятый ты знаешь вообще что такое зеленый тариф и сколько он стоит?
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Знаю, и даже зарабатываю зелёные деньги на таких идиотах как ты.
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взуй лапті і опалюйся хмизом ,не забудь комп викинуть! в мене з 2007 року електроопалення я мешкаю в маленькому селі
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