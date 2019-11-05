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Все про:Мотор_Січ (32) США (15714)

 Неофициальный советник Трампа Принс ведет переговоры о покупке предприятия "Мотор Січ", - "WSJ"

Эрик Принс, частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента Трампа, ведет переговоры о покупке ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) – крупнейшего украинского производителя авиадвигателей, против продажи которого китайским покупателям возражают США.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает WSJ во вторник со ссылкой на официальных лиц, информированных в этом вопросе.

Газета утверждает, что администрация Трампа обратилась к г-ну Принсу и, по крайней мере, к одному потенциальному покупателю из частного сектора по поводу "Мотор Сичи", и 24-27 октября Принс посетил украинский завод, а также обсудил ситуацию в компании с украинскими официальными лицами.

WSJ напомнила, что в конце сентября визит на "Мотор Сич" совершил также временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности в Украине Дональд Винтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мотор Сич" нужно сохранить и разобраться, как решить вопрос с китайскими партнерами, - Зеленский

Издание указывает, что бывший "морской котик" Принс был основателем проданного им в 2010 году крупного оборонного подрядчика Blackwater, а сейчас является исполнительным директором Frontier Services Group (FSG) – базирующегося в Гонконге и Пекине частного подрядчика по обеспечению безопасности, логистике и инфраструктуре, который котируется на Гонконгской бирже. Крупнейшим акционером FSG c пакетом 25,91% на конец 2018 года является CITIC Group Corp. – контролируемый государством китайский инвестфонд. Принс также является братом министра образования администрации Трампа Бетси ДеВос (Betsy DeVos), а в его послужном списке было создание авиакомпании Presidential Airways, парк которой насчитывал 70 самолетов.

У Принса есть деловые интересы за пределами Китая, и он как минимум девять раз посещал Украину с 2014 года, говорится в статье со ссылкой на данные украинской погранслужбы. Согласно публикации, правительственный чиновник США разыскивал Принса в Вашингтоне в начале этого года, и американский бизнесмен заинтересовался ПАО "Мотор Сич" с учетом его клиентов.

WSJ указывает, что Принс отказался от комментариев, однако подтвердил, что "хочет инвестировать в Украину", а представитель Принса подчеркнул, что любая его деловая деятельность полностью независима от любого правительства. Представитель украинского правительства от комментариев отказался, сославшись на проблемы национальной безопасности. Мотор Сич" тоже не ответила на запрос, добавляется в материале.

По данным издания, в рамках поиска покупателя и другой поддержки для "Мотор Сичи" администрация Трампа также обсудила ее возможную покупку с выходцем из Украины – собственником и директором частной американской Firefly Aerospace Inc. Максимом Поляковым. "Пока рано говорить о покупке акций "Мотор Сичи", - сказал Поляков изданию.

Также читайте: Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Чистый убыток предприятия по итогам января-сентября 2019 года составил 532,73 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания завершила с чистой прибылью в 543,18 млн грн. Выручка по итогам девяти месяцев 2019 года сократилась на 16,6% - до 6 млрд 391,06 млн грн.

Как сообщалось, 7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа этого года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Трампа Болтон пытается предотвратить покупку украинской компании "Мотор Сич" Китаем, - The Wall Street Journal

Источник: https://censor.net.ua/n3157912
 
   
 Топ комментарии
 
Нахуй нам китайцы? Толку с них, они что в ООН за нас голосовали, или оружие как США нам поставляют.
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Единственный вариант решить войну с Россией- все что осталось в государстве, продать США .
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посремся с китайцами...или с америкосами...выбор невелик
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***** нам китайцы? Толку с них, они что в ООН за нас голосовали, или оружие как США нам поставляют.
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А там з обох боків китайці, сидить то той Принс в Пекіні, працював би проти китайців, давно б його вигнали.
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Мы с китайцами не чем не связаны, и ни чем им не обязаны, значит выбор очевиден.
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Лахтинське, ти палишся «америкосами».
США стратегічний союзник України, якого ви сцитесь.

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Единственный вариант решить войну с Россией- все что осталось в государстве, продать США .
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з одного боку, американці - стратегічні партнери, з другого - китайози наклепають гвинтокрилих мусоршмітів і - сибірнаш (тобто - їхній)
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...был бы директором -затащил бы амеров сланцевый газ к Славянска добывать, и в тех краях все, что поближе к границе, им продал бы..
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Невідомо, китайці хочуть щось виробляти, американці просто закриють завод.
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китайцы привезут китайцев. украинцев по-любому без работы оставят.
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Ну тут є варіанти, можна поставити умову про працевлаштування місцевих, можна тупо не дати візи.....
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но если они купят завод, не дать им доступа к технологическому процессу никак нельзя. ну перевезут в Китай.
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или сопрут технологии и откроют производства в Китае. Не думаете же вы, что китайцы собираются заниматься благотворительностью.
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Ні звичайно, але завод який виробляє щось на потоці, знайде куди поставляти такий товар, москалі зперли технології та заводи в Німеччині і що, все одно москвич замість мерседеса вийшов.
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советский автопром на итальянские образцы ориентировался. И там все было законно. Иначе не смогли бы экспортировать. А китайцы, я думаю, хотят свой авиапром запилить. И с Боингом конкурировать. Качество конечно будет так себе, но дешевле.
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ну я так понял китайцам интересно в выпуске продукции покупке технологий тогда как американцам интересно похерить конкурента боинга и не дать подняться китайцам....выбор не завидный
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Blackwater оборонных подрядчик... Ахахах) ну да и Вагнер такой же подрядчик, да Цензор?)
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Ну в принципі да, якщо б Вагнер мав офіційні договори з Москвою і отримував гроші з держбюджету.
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Это написано для лохов, Blackwater наёмники, которые за бабки участвуют в войнах, но лицемерный цензор не должен наводить тень на США, поэтому людям рассказывают про "оборонных подрядчиков".
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Примеры участия Blackwater в боевых действиях, будь ласка. Сразу - ссылки на московитскую говнопропаганду даже открывать не стану.
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Дивлячись що приймати під бойовими діями, охорона якогось заводу чи офісу в Азії чи Африці теж може привести до бойових зіткнень, або супровід каравану.
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Может. Но это не бовые действия в составе вооруженных сик какой-лобо страны, а перестрелка охранника с грабителем.
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Да наемники они, наемники, воюют за деньги, чего тут такого? Наемник одна из самых древних профессий.
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Ну, тогда охранник в магазине - тоже наемник.
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Наёмник, но он не участвует в войне. Ты разницы не видишь?
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Ну слился и ладно, в общем такой итог был предсказуем с самого начала)
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Ні, лохи ті хто вважає Blackwater тільки найманцями, жертви тбпропаганди, а насправді це всього лише одна з їх функцій і не сама більша, трохи читайте інші джерела, Вагнер проти Blackwater це як Бугульма проти Нью Йорка.
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Имено подрядчик. Занимается разработкой охраны и самой охраной. Не принимает участия в боевых действиях. Ваш вагнер - поставщик наемного мяса именно для боевых действий.
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Дай плиз ссылку, какую там охрану разработал БлекВотер и какие заказы от БлекВотер по охране были выполнены западным ВПК (или как оно там называется).
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Но по твоей ссылке написано, что БлекВотер чувствовали в войне в Ираке.

Another training facility was acquired in fall of 2006 in Mount Carroll, Illinois, just west of Chicago. Called the Impact Training Center, it's still in operation and works with law enforcement agencies throughout the Midwestern US. They also attempted to build a facility near San Diego but were met with a lot of resistance from local citizens and government. One of their main concerns was Blackwater's involvement in the Iraq War. The company eventually withdrew the application for this facility in 2008.
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Расскажешь это 17 мёртвым и 20 раненым 16 сентября 2007 года в Багдаде, которых blackwater расстреляли. Это было настолько очевидно, что даже США признали. Но тебе под прокси откуда знать что твориться в США.
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Твои рассказы для меня не значат абсолютно ничего, русский. Какие задачи они там выполняли? Со ссылкой на реальный ресурс, а не на вашу срусь.сру.
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Тогда зачем ты мне отвечаешь? Ты большой мальчик и можешь самостоятельно написать в гугле "16 сентября 2007 год Багдад blackwater"
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Понял. Ты просто очередное русское кукарекало. Неофициальный советник Трампа Принс ведет переговоры о покупке предприятия "Мотор Січ", - "WSJ" - Цензор.НЕТ 1366
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Нет.Просто жду от тебя ссылки на их участие в боевых действиях по примеру наемного мяса из вагнера.
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Где я написал что они участвовали в боевых действиях по примеру Вагнер? Я сравнивал эту организации с точки зрения что и там наёмники которые за бабки участвуют в войнах. Остальное ты придумал сам.
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Костя, а давай ти напишеш скільки родичів в тебе вбили американці за 100 років, а я напишу скільки в мене вбили москалі?
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Тему не переводи, я пишу конкретно о blackwater.
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Интересно зачем американцам украинский завод по производству авиационных двигателей? Зачем он китайцам понятно - они хотят украсть технологии. Но американцам зачем? Им эти технологии не интересны, ставить на свои вертолёты они не будут украинские двигатели. Зачем? Не отдать технологии китайцам? А дальше что будет?
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Щоб купити і зупинити його, тоді Китаю доведеться шукати можливість виробляти двигуни в іншому місці, ******** же деякі НПЗ щоб підняти ціну на нафту.
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Легкомоторный самолет Украинской разработки А-22 Foxbat( летучая лисица) производится не в Украине, а в США компанией Aeroprakt. Самолет довольно популярен во всем Мире, от Аляски до Австралии и поступает к покупателю в виде "конструктора", т.е., окончательная сборка - на месте. Внимание, вопрос - шо,в Украине невозможно было наладить производство? Очень не хотелось бы подобного развития событий с Мотор Сичью.
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Украина должна быть аграрной страной. Что зесь не понятно? Правда ещё не все разворовали.
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Китайцы как пылесос: выгребут технологии, заберут компетенцию и уничтожат завод/отрасль!
У Китая есть стратегия, по которой Китая уже к 2030 году видит себя как глобальную производственную площадку для все го мира.. Грубо говоря, Китай хочет, что бы все покупали все у него..
Поэтому, нам нужно с американцами, но очень осторожно, и стремится к развитию своих производственных мощностей, компетенции и технологий..
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Не думайте ,что в США добрые дяди. Всем рулит капитал.
Вложив 1 доллар где нибудь - Африка,Америка, Азия - стремится получить-5!
Это закон! Шары нет.
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Купют омеры и развылят торговую марку и волки целы и овцы сыты
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Чистый убыток предприятия по итогам января-сентября 2019 года составил 532,73 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания завершила с чистой прибылью в 543,18 млн грн.

Ну надо же.
И с чего бы это все, что связано с оборонкой и ВСУ стало само валиться с приходом Моники Зеленски?
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Купют омеры и развылят торговую марку и волки целы и овцы сыты
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