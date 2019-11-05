 Нардеп от "СН" Качура подает в суд на Чорновол за ее блог о связях нардепа с Медведчуком и Шарием

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.
"Я готовлю иск, и там будут приложены документы, которые опровергают все написанное ею", - сказал депутат.
На вопрос, работал ли он с "Украинским выбором", Качура ответил, что действительно в начале 2012 в студенческие годы как руководитель "Объединённой молодежи" принимал участие в совместной акции борьби со СПИДом по раздаче презервативов для студентов Киевских вузов.
"Но не надо мне "льстить", и говорить, что я был в общественной организации вместо Виктора Медведчука. Можно посмотреть в реестре, что руководитель этой организации никогда не менялся", - заявил депутат.
"Что касается моей якобы причасности к партии Шария, то я к нему никакого отношения не имею. Но смотрю его блог. Я знаю Анатолия Жилу. Мы работали на заре юридической карьеры в Укрюрцентре, много лет назад, он создал партию "Объеднана Украина", а потом задолго до переименования в "Партию Шария" вышел из неё. Я здесь при чем?" - спросил депутат.
По третьему пункту об уклонении от налогов Качура ответил, что действительно владел информагентством "Українська позиція", и даже создал сайт, но потом продал фирму новому собственнику за несколько месяцев до инцидента. Те оформили его на тот же адрес, что и другие предприятия, и когда по одному из них проводили проверки, то в список попало и информагентство.
"Но, насколько я знаю, у него даже не открыты счета, какой перевод средств со счетов в наличку, как пишет Чорновол", - спросил Качура. Он заверил, что готов предоставить все документы, которые подтвердят неправдивость слов Чорновол.
А у 2024 - менше пяти. Можете зробити скріншот і поставити у рамку)))
Источник: https://censor.net.ua/n3157907
Это диагноз.
Как и признание, что проводил совместные акции с "НЕукраинским выбором медведчука".
Воно ж дурне на всю голову! Как можно психически больному человеку предоставлять площадки СМИ?
Без Ющенка, не було б Майдану 2.0
***** ненавидить Ющенка більш ніж якого ще українського лідера.
Это ж то же зеленое сцыкло, которое подало заяву на барышень, которые сказали ЗЕ, что на войне его убить могут.
Так что, его таки вручили Зеле по акции?
На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь - и делай с ним, что хошь.
Ручки ЗЕльоные усохли против Пороха
А стадо волнует лишь - почему Петя не в тюрьме.
https://censor.net.ua/news/3157727/nardep_ot_sn_kachura_vozglavlyal_vo_vremya_mayidana_organizatsiyu_medvedchuka_ukrainskiyi_vybor_chornovol
Еще один извращенец...