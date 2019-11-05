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Все про:Медведчук (995) Чорновол Татьяна (513) Шарий Анатолий (29) Качура (16)

 Нардеп от "СН" Качура подает в суд на Чорновол за ее блог о связях нардепа с Медведчуком и Шарием

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура подает в суд на народного депутата VIII созыва Татьяну Чорновол за ее блог о связях Качуры с Виктором Медведчуком и Анатолием Шарием.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Я готовлю иск, и там будут приложены документы, которые опровергают все написанное ею", - сказал депутат.

На вопрос, работал ли он с "Украинским выбором", Качура ответил, что действительно в начале 2012 в студенческие годы как руководитель "Объединённой молодежи" принимал участие в совместной акции борьби со СПИДом по раздаче презервативов для студентов Киевских вузов.

"Но не надо мне "льстить", и говорить, что я был в общественной организации вместо Виктора Медведчука. Можно посмотреть в реестре, что руководитель этой организации никогда не менялся", - заявил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол. ФОТО

"Что касается моей якобы причасности к партии Шария, то я к нему никакого отношения не имею. Но смотрю его блог. Я знаю Анатолия Жилу. Мы работали на заре юридической карьеры в Укрюрцентре, много лет назад, он создал партию "Объеднана Украина", а потом задолго до переименования в "Партию Шария" вышел из неё. Я здесь при чем?" - спросил депутат.

По третьему пункту об уклонении от налогов Качура ответил, что действительно владел информагентством "Українська позиція", и даже создал сайт, но потом продал фирму новому собственнику за несколько месяцев до инцидента. Те оформили его на тот же адрес, что и другие предприятия, и когда по одному из них проводили проверки, то в список попало и информагентство.

"Но, насколько я знаю, у него даже не открыты счета, какой перевод средств со счетов в наличку, как пишет Чорновол", - спросил Качура. Он заверил, что готов предоставить все документы, которые подтвердят неправдивость слов Чорновол.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157907
 
 
 Топ комментарии
 
"Что касается моей якобы причасности к партии Шария, то я к нему никакого отношения не имею. Но смотрю его блог."
Источник: https://censor.net.ua/n3157907

Это диагноз.
Как и признание, что проводил совместные акции с "НЕукраинским выбором медведчука".
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файне місто Тернопіль вже показало серванта переляканого Нардеп от "СН" Качура подает в суд на Чорновол за ее блог о связях нардепа с Медведчуком и Шарием - Цензор.НЕТ 5965
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на виборах 2020 порох отримав би десь процентів 15.
А у 2024 - менше пяти. Можете зробити скріншот і поставити у рамку)))
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Кацо, від мрії посадити Пороха ви вже відмовилися?
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Ручки ЗЕльоные усохли против Пороха 😁
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Сразу на царство, и все станет хорошо и привычно ))
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Зе шушера є Зе шушера,що візьмеш з пустодзвонів? Нардеп от "СН" Качура подает в суд на Чорновол за ее блог о связях нардепа с Медведчуком и Шарием - Цензор.НЕТ 4184
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файне місто Тернопіль вже показало серванта переляканого
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Щас быстро среагируют, на святое замахнулась!
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"Что касается моей якобы причасности к партии Шария, то я к нему никакого отношения не имею. Но смотрю его блог."
Источник: https://censor.net.ua/n3157907

Это диагноз.
Как и признание, что проводил совместные акции с "НЕукраинским выбором медведчука".
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До останніх інфопомий додалася історія успіху роздавальника кондомів від Медведчука Нардеп от "СН" Качура подает в суд на Чорновол за ее блог о связях нардепа с Медведчуком и Шарием - Цензор.НЕТ 1912
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С чем поведешься, от того и наберешься. Некоторые набираются у змей, этот же набрался от контрацептивов. Но некоторым по вкусу, раз за это голосуют.
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но потом продал фирму новому собственнику за несколько месяцев до инцидента - Это как у кацапов - они вчера уволились?
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Не знаю к чему там причетный этот Качура, но эту, страдающую на голову девку под фамилией черновол, нужно срочно оградить от общеста и лечить(если ей это ещё поможет) в специализированном заведении.
Воно ж дурне на всю голову! Как можно психически больному человеку предоставлять площадки СМИ?
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«дівчинка Вітя»...
Без Ющенка, не було б Майдану 2.0
***** ненавидить Ющенка більш ніж якого ще українського лідера.
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ЗЕКовський викормиш...перевбуваться блискавично...але одне незмінне- ненависть да всього українського...нащадки рософашистів...
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Гы.
Это ж то же зеленое сцыкло, которое подало заяву на барышень, которые сказали ЗЕ, что на войне его убить могут.
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"На вопрос, работал ли он с "Украинским выбором", Качура ответил, что действительно в начале 2012 в студенческие годы как руководитель "Объединённой молодежи" принимал участие в совместной акции борьби со СПИДом по раздаче презервативов для студентов Киевских вузов."
Так что, его таки вручили Зеле по акции?
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Чому панамсько-мальдівський мародер не в тюрмі?
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Потому же, почему учителя 4 штуки баксов не получают и эпоха бедности никуда не прошла. Нардеп от "СН" Качура подает в суд на Чорновол за ее блог о связях нардепа с Медведчуком и Шарием - Цензор.НЕТ 4840
На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь - и делай с ним, что хошь.
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За правду подают в "суд"! Новая реальность от Зелемойских.
А стадо волнует лишь - почему Петя не в тюрьме.
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Люблю Зеленского, но смотрю Шария!
Еще один извращенец... Нардеп від "СН" Качура подає в суд на Чорновол за її блог про зв'язки нардепа з Медведчуком і Шарієм - Цензор.НЕТ 9067
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её не в Суд , её в больничку надо , у неё давно проблемы в шарикоподшипниках , вся смазка на Сарёжу ушла , но от тюрьмы его так и не отмазала.... Нардеп від "СН" Качура подає в суд на Чорновол за її блог про зв'язки нардепа з Медведчуком і Шарієм - Цензор.НЕТ 2080
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Судя по всему этот качура - редкая гадина. Сродни медведчуку и шарию...
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Чорновол - тупая склочница, не имеющая понятия что такое чувство меры и переигравшая сама себя точно так же как и фатально переиграл сам себя многоходовочник БЫВШИЙ президент Порошенко.
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