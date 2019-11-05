 "Это российский стиль": Нафтогаз ответил на ультиматум Кремля относительно газовых переговоров

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий комментарий разместила пресс-служба "Нафтогаза" в Twitter.

"Итак, все сводится к следующему: никаких переговоров о транзитных соглашения, пока мы не остановим принудительное взыскание 3 миллиардов долларов за истекшим арбитражем и не отвергнем другие требования в Стокгольме - спикер Путина Песков. Добро пожаловать на коммерческие переговоры, русский стиль", - говорится в заметке.

Ранее Песков заявил журналистам, что РФ и Украина не договорятся по газу, пока не прекратятся судебные претензии.

"Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-либо претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей", - отметил он.

30 октября в Будапеште Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору, при этом "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем он платит сейчас по "ложному" реверса.

Как сообщалось, сумма долга российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитражного суда увеличилась до 3 млрд долларов.

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