 "Это российский стиль": Нафтогаз ответил на ультиматум Кремля относительно газовых переговоров

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий комментарий разместила пресс-служба "Нафтогаза" в Twitter.
"Итак, все сводится к следующему: никаких переговоров о транзитных соглашения, пока мы не остановим принудительное взыскание 3 миллиардов долларов за истекшим арбитражем и не отвергнем другие требования в Стокгольме - спикер Путина Песков. Добро пожаловать на коммерческие переговоры, русский стиль", - говорится в заметке.
Ранее Песков заявил журналистам, что РФ и Украина не договорятся по газу, пока не прекратятся судебные претензии.
"Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-либо претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей", - отметил он.
30 октября в Будапеште Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору, при этом "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем он платит сейчас по "ложному" реверса.
Как сообщалось, сумма долга российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитражного суда увеличилась до 3 млрд долларов.
Однако !!!
Лучший способ начать с чистого листа - выполнить решение суда и заплатить, а не играть в несознанку.
Вот это правильно. Давно пора прекратить всю эту тягомотину и нудистику с договорённостями, затягивание договоров, скандалы и всё прочие. И скоро это будет завершено, раз и навсегда.
не прогнутся???
нет не прогнутся стоя на коленях сложно))))
"8.3. Решение Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма является окончательным, не подлежащим обжалованию и имеющим для Сторон обязательную силу".
На кого вообще они работают, если так яростно подымают нам цены и тарифы, а сами за это получают миллионные премии?
Это будет хоровое сероводородное булькотание КацапТВ и вскукареки "Хулиганы духовности лишают!"
Украинский министр энергетики Оржель заявил, что Украина готова к прекращению российского транзита газа через ее территорию. Кроме того, Украина не нуждается в закупках газа из России, так как в ее подземных хранилищах сегодня находится 21 млрд кубометров газа, а для нормального прохождения зимнего сезона требуется 20 млрд кубометров. Кстати, вчера Украина начала отбор газа из ПГХ, что означает для нее начало зимнего сезона.
Уверенности Киеву добавляет и то, что Еврокомиссия без энтузиазма относится к требованию Кремля о заключении пакетного соглашения - транзитный договор с Украиной в обмен на отказ от взаимных претензий Нафтогаза и Газпрома. Европейцы говорят о том, что смешивать одно с другим нецелесообразно и нелогично: с претензиями разбирайтесь в двустороннем порядке, мы здесь не при чем.
Газпром совершил принципиальную ошибку, недооценив мотивы Европы. Если поначалу Южный и Северный поток-2 преподносились как дополнение к украинскому маршруту, что Европа могла только приветствовать, то позже Миллер прямо стал заявлять, что новые маршруты должны стать обходными при отказе от украинского маршрута. А это кардинально меняет всю структуру поставок газа в Европу, делая их менее устойчивыми. Украина обладает критическим преимуществом - наличием подземных газовых хранилищ, которые позволяют сглаживать пики потребления. У "Потоков" этого нет и не предвидится. А значит - устойчивость поставок газа в Европу в случае скачков в потреблении резко снижается, а в случае наступления экстремальных (даже краткосрочных) холодов возможны прямые сбои в поставках.
Естественно, что Европа отрицательно относится и будет относиться к таким новациям, тем более, что Газпром ввел их фактически явочным порядком - через заявления Миллера, без каких-либо консультаций с Европой. Именно поэтому Еврокомиссия жестко ставит вопрос о сохранении украинского маршрута, причем в объемах, достаточных для обеспечения устойчивости поставок. Но это обесценивает смысл грандиозных дополнительных магистралей, а главное - делает их заведомо убыточными. Срок окупаемости Турецкого и Северного потока-2 оценивается не менее чем в 45 лет при тех параметрах, на которые они в итоге выйдут при сохранении желаемого Европой объема прокачки через Украину - 60 млрд кубометров. Проще говоря - оба Потка заведомо убыточны.
Вторая критическая недооценка мотивов европейцев заключается в том, что Газпром, будучи российской структурой, существует в действующей парадигме нынешнего режима в Кремле, который все проблемы решает через монополизацию и удушение любой конкуренции - и в экономике, и в политике. Европа наоборот - категорически непреклонна в своем решении демонополизации и диверсификации всех поставок и товарных потоков на свой рынок. Уже поэтому Газпром, будучи монополистом на газовом рынке Европы, неизбежно попадает под европейское законодательство, и гигантские мощности, выстроенные им буквально за последние деньги, обречены на простой. Европа принципиально ограничивает мощности Северных потоков, и это решение изменить не удастся несмотря на все лоббистские возможности Газпрома через покупку европейских чиновников (пусть и бывших) первой величины вроде экс-канцлера Германии.
Нет смысла уже говорить о недооценке Газпромом сланцевого фактора США и стремительное развитие технологии СПГ, которые кардинально меняют весь баланс на газовых рынках. Этот стратегический просчет уже совершен, время упущено, и теперь можно говорить только о масштабах негативных последствий для Газпрома.
В сумме все ошибки и просчеты руководства Газпрома и Кремля начинают сходиться в одну точку. Эта точка - зимний сезон этого года. Европейцы вполне могут воспользоваться тупиком, в который Газпром загнал сам себя, для того, чтобы явочным порядком вырвать этот политический инструмент из рук Путина. В случае прекращения транзита через Украину в январе-феврале 20 года суммы исков к Газпрому со стороны европейских потребителей могут быть астрономическими и по порядку величины соответствовать всей его капитализации. Конечно, выплатить такие суммы штрафов невозможно, а значит - встанет вопрос о возврате долгов акциями. Европейцы, получив контроль над Газпромом, попросту демонополизируют его, разбив на обособленные экономические субъекты, чем раз и навсегда закроют проблему угроз и шантажа со стороны слишком возомнившего о себе Путина. Заодно усилив безопасность поставок стратегического товара на свой рынок.
При этом сегодня у Газпрома просто нет никаких альтернатив - он в тупике. Денег нет, предложений - нет, шантаж прекращением поставок невозможен - Европа и Украина заполнили газом свои хранилища по-максимуму. Остается либо капитулировать и принимать все предложения Украины и Еврокомиссии, либо идти прямой дорогой к банкротству Газпрома. И то, и другое неприемлемо, но даже военная угроза со стороны Кремля уже не сработает - у него была только одна попытка, и он ее использовал (причем предельно бездарно) в 14 году. Спасать Газпром танковым маршем на Киев уже не получится. А еще одной Сирии поблизости нет.