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 ГПУ отказалась от требований арестовать Гостиный двор: теперь его можно вернуть в государственную собственность, - Игорь Луценко

Генеральная прокуратура отказалась от своих требований в ходе рассмотрения апелляции в суде.

Об этом заявил экс-нардеп Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Телеграфирую из киевского апелляционного суда. Генпрокуратура отказалась в судебном заседании от намерения арестовать Гостиный двор. Теперь государство сможет передать его в Киев, или распорядиться им иным образом, чтобы начать восстановление здания. Спасибо всем, мы это сделали вместе!)" - рассказал Луценко.

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ГПУ отказалась от требований арестовать Гостиный двор: теперь его можно вернуть в государственную собственность, - Игорь Луценко 01

Гостиный двор называют торговым центром Киева. Это торговый комплекс на Контрактовой площади, построен в 1809 году вместо старого двора (60-ые годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский). Комплекс был основательно перестроен в 1980-е.

Напомним, в сентябре 2012 года Киевсовет передал ПАО "Укрреставрация" земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе столицы в аренду на пять лет для реконструкции здания под торгово-офисный центр с благоустройством и гостевой стоянкой.

Против реконструкции Гостиного двора несколько лет протестовали активисты. В июле 2014 года Киевсовет расторг соглашение с ПАО "Укрреставрация" об аренде земли, на которой расположен Гостиный двор, и попросил Кабмин передать его в коммунальную собственность.

Верховный суд 8 мая поддержал позицию прокуратуры Киева и регионального отделения Фонда госимущества и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству вернули Гостиный двор на Контрактовой площади. Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд вернул в собственность Фонда государственного имущества памятник архитектуры столицы "Гостиный двор". Суд расторг договор об аренде Гостиного двора между Фондом госимущества и компанией "Укрреставрация". Соответствующее решение приняли 28 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3157903
 
 
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Вот видите господин Луценко, пока вы сидите под калломойско-кремлевской юбкой Юли Владимирафны все забыли про вас, или вернее уже не воспринимают как политика. Хотя борьба за Гостинный Двор - это действительно важная и невероятная победа.
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