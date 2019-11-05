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 Киевский прокурор избил посетителя прокуратуры

В Киеве сотрудник местной прокуратуры №7 избил посетителя правоохранительного учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в материалах суда.

18 сентября Госбюро расследований открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования установлено, что 17 сентября примерно в 14:40 посетитель, находясь в помещении Киевской местной прокуратуры № 7, что по адресу: Киев, ул. Константиновская, 19 б, получил телесные повреждения от работника прокуратуры.

После этого, с 17 по 24 сентября, потерпевший находился на стационарном лечении в больнице. В настоящее время в указанном деле назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157900
 
 
 Топ комментарии
 
Ты смотри, как слуги народа разошлись-то... молоды Киевский прокурор избил посетителя прокуратуры - Цензор.НЕТ 7413
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так ему и по 40 не дают говорят вон у тебья папик вор возьми с него и без процетов тем более что папик тебе должен... и даром.... парадокс да итошлько дебилы фонари готовы стволы деревьев покрашены известной вервки и мыло завезено ждемс 21 ноября День Свободы и Достоинства
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Так а толку от тех кредитов пороха для украины если он их в панаму вывел.
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Это чистой воды манипуляция. ОГВЗ активно выпускались все годы при Порошенко. Например, только этой весной, когда президентом был еще Порошенко, было продано ОГВЗ на >8 млрд. грн.

Далеко даже ходить не нужно. Вот статья на Цензоре https://biz.censor.net.ua/resonance/3060684/kak_kupit_gosudarstvennye_obligatsii_i_na_nih_zarabotat , в которой сказано, что в 2017 году только физлица-украинцы и иностранцы скупили ОГВЗ Украины на 16,7 млрд. грн при ставке 17%.
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зе-прокурор, єпоха бідності прокурорських - всьо
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Не, ну это вообще. Прокурор избил посетителя... нормально? Скоро Зеля будет избивать своих посетителей? Люди индуцируются зеленой плесневой шизофренией.Что наверху, то и внизу.
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Ты смотри, как слуги народа разошлись-то... молоды Киевский прокурор избил посетителя прокуратуры - Цензор.НЕТ 7413
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Є сподівання, що побитий з імовірністю 73% належав до 73%
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Прокуратор-зверь. Сразу приговорил и привел в исполнение.
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Відповідальності, окрім адміністративної з цієї причини не передбачено.
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один зебил работает, второй к нему пришел, два зебила весело провели время
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Правильно сделал.
В 14:40 надо на работе работу работать, а не шляться по прокуратурам, голову морочить внутренним органам.
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Не повністю, більша частина дупи безперечно є органом зовнішнім.
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Це ж чим він до внутрішніх органів прокурора дістав?
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мабуть тупістю... якщо звісно це не його хобі задовбувати людей...
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Так.
То значить, був поганий Порошенко, а народ хороший.
А зараз влада хороша, а громадяни довбануті ?
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громадяни депіли, а Пеця (Зеля) лайно. Так буде більш політкоректно і чесно.
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Прокурор і є внутрішнім органом, а цей відвидувач, скоріше за все, порушив якися Закон, за що був негайно на місці жорстоко й справедливо покараний внутрішнім органом.
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Зєбєні вперьод, навчіть бідло уму-розуму. Київський прокурор побив відвідувача прокуратури - Цензор.НЕТ 261
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крайності завжди погано закінчуються...
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Ця система знала де її смерть. Тому Сашка прибрали першим.
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На челобитню до Сцаря.
У нього "100% свій генпрокурор" він добрий, не те що боярє, швидко порішає.
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Совсем перестали уважать прокуроров. Лезут и лезут, лезут и лезут.
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Полез под статью..., а мог бы как преЗедент ответить: - Я вам ничего не должен!
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Розслідування злочинів, пов'язаних із протестами у 2013-2014-х на Майдані, тимчасово призупиниться через велике навантаження на ДБР.Ваш Роман Труба.Київський прокурор побив відвідувача прокуратури - Цензор.НЕТ 4244
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Неправильна смерд челобитную подавал!
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Це ж як треба було задовбати? Не опер, не дільничий чи слідчий поліції...
Вперше взагалі чую щоби прокурор когось побив на роботі! Це мабуть хтось із хронічних скаржників... така собі категорія іпанутих людей, яким не має чим зайнятись у житті і вони ходять задра.чують державні установи.
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..А в ПРокурвах .повинні працювати врівноважені ! Київський прокурор побив відвідувача прокуратури - Цензор.НЕТ 1804
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Повинні. А ще чесні, розумні, патріоти і головне, за невелику заробітню платню, але такі потрібні усім і мають працювати усюди! Від школи до Уряду. Де ж їх стільки набрати?
Тут усе просто, або ви працювали із людьми і знаєте які іноді існують кончені довб.би, або ні, тоді ви філософ - теоретик, який робить висновок виключно аналізуючи самого себе. Може ви і не такий, тисячі. сотні тисяч не таких, але на мільйон, пару десятків повністю кончених дегенератів, (часто психічно хворих, у нас їх же не лікують і не ізолюють) обов'язково знайдуться. Я не знаю чому, але так ходять саме по прокуратурах, адміністрація і т.п. Поліцію вони бояться, до суду не бажають йти, а ось у прокуратурах іх завжди повно... як медом бджіл тягне.
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а можливо, це банальний трикутник, і до прокурора зайшов колишній чоловік нової "пані прокурорової"...
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"Юридично підкований пенсіонер за невелику плату затра.хає будь-яку організацію"
Питати Діда Петра 050-ХХХ-ХХ-ХХ
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Ну фсё капець пасєтітєлю пракуратури, в пракурора тепер кулачьок бо-бо, воно ж канторапішет працездатність втратило на рік не менше, це ж яку воно неправомірну вигоду тепер назавжди втратило?! Київський прокурор побив відвідувача прокуратури - Цензор.НЕТ 5726
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Як у тому анекдоті про чоловіка і жінку : «Ти ко мнє по чєловєчєскі, і я к тєбє по чєловєчєскі»
Наріт любе правільноє отношеніє к сєбє.
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Два при нем вобще ничего не было. Все сразу появилось только при ЗЕ. Київський прокурор побив відвідувача прокуратури - Цензор.НЕТ 82

Квартиры военным, ордера которым выдали еще в 2018 в 2019 торжественно вручал ЗЕ.
Роуминг, которого оказывается никогда не было, торжественно анонсировал Гончарук.
Безвиз стали только при ЗЕ выдавать страны, которые почему-то выдают его всем подряд.
Интернет при ЗЕ изобрели для 90% населения Украины.
Депутаты стали дрочить и закащывать проституток прямо в ВР.
Ну изюминка - в зеленой прокуратуре Рябошапки стали избивать посетителей.

Короче, полгода сплошных достижений и новшеств. Київський прокурор побив відвідувача прокуратури - Цензор.НЕТ 6333
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Прокурор лише тримав кулака для захист у, а цей відвідувач об нього бився.Не можна бути таким нервовим у держустанові. Київський прокурор побив відвідувача прокуратури - Цензор.НЕТ 3062
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Повезло прокурору ,нарвался бы на такого как я, ответка бы отправила далеченько ... Київський прокурор побив відвідувача прокуратури - Цензор.НЕТ 5837
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Очень надеемся, что посетитель голосовал за зекретина)
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Нові мордочки, нові правила, а бидлу мовчати!
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о, тепер всьо стало на свої місця - так і должно бить (біть)
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нормально... наверное прокурору "благодарность" не понравилась
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