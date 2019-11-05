 Киевский прокурор избил посетителя прокуратуры

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в материалах суда.
18 сентября Госбюро расследований открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.
В ходе досудебного расследования установлено, что 17 сентября примерно в 14:40 посетитель, находясь в помещении Киевской местной прокуратуры № 7, что по адресу: Киев, ул. Константиновская, 19 б, получил телесные повреждения от работника прокуратуры.
После этого, с 17 по 24 сентября, потерпевший находился на стационарном лечении в больнице. В настоящее время в указанном деле назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений.
Далеко даже ходить не нужно. Вот статья на Цензоре https://biz.censor.net.ua/resonance/3060684/kak_kupit_gosudarstvennye_obligatsii_i_na_nih_zarabotat , в которой сказано, что в 2017 году только физлица-украинцы и иностранцы скупили ОГВЗ Украины на 16,7 млрд. грн при ставке 17%.
В 14:40 надо на работе работу работать, а не шляться по прокуратурам, голову морочить внутренним органам.
То значить, був поганий Порошенко, а народ хороший.
А зараз влада хороша, а громадяни довбануті ?
У нього "100% свій генпрокурор" він добрий, не те що боярє, швидко порішає.
Зато без Порошенка.
Вперше взагалі чую щоби прокурор когось побив на роботі! Це мабуть хтось із хронічних скаржників... така собі категорія іпанутих людей, яким не має чим зайнятись у житті і вони ходять задра.чують державні установи.
Тут усе просто, або ви працювали із людьми і знаєте які іноді існують кончені довб.би, або ні, тоді ви філософ - теоретик, який робить висновок виключно аналізуючи самого себе. Може ви і не такий, тисячі. сотні тисяч не таких, але на мільйон, пару десятків повністю кончених дегенератів, (часто психічно хворих, у нас їх же не лікують і не ізолюють) обов'язково знайдуться. Я не знаю чому, але так ходять саме по прокуратурах, адміністрація і т.п. Поліцію вони бояться, до суду не бажають йти, а ось у прокуратурах іх завжди повно... як медом бджіл тягне.
"Юридично підкований пенсіонер за невелику плату затра.хає будь-яку організацію"
Питати Діда Петра 050-ХХХ-ХХ-ХХ
канторапішетпрацездатність втратило на рік не менше, це ж яку воно неправомірну вигоду тепер назавжди втратило?!
Наріт любе правільноє отношеніє к сєбє.
Квартиры военным, ордера которым выдали еще в 2018 в 2019 торжественно вручал ЗЕ.
Роуминг, которого оказывается никогда не было, торжественно анонсировал Гончарук.
Безвиз стали только при ЗЕ выдавать страны, которые почему-то выдают его всем подряд.
Интернет при ЗЕ изобрели для 90% населения Украины.
Депутаты стали дрочить и закащывать проституток прямо в ВР.
Ну изюминка - в зеленой прокуратуре Рябошапки стали избивать посетителей.
Короче, полгода сплошных достижений и новшеств.