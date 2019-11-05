 Говорить о встрече в "нормандском формате" до конца года пока рано, очень много вопросов остается на повестке дня, - Песков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Позиция России по нормандскому формату неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности", - сказал он.
На вопрос о том, возможно ли проведение саммита до конца года, представитель Кремля заявил: "Пока преждевременно говорить, пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня".
Песков отказался говорить о содержании документа, который может быть принят по итогам будущего саммита. "Не могу сказать, это же ведется дискретная подготовительная работа, и было бы неправильно вести ее в публичном режиме. Это никак бы не способствовало процессу подготовки и скорейшего проведения встречи", - пояснил он.
Напомним, вчера министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия требует подготовить совместный документ перед встречей в "нормандском формате".
На "переговоры" клиент должен приезжать полностью готовым - со смазанными вазелином и разработанными всеми отверстиями.
ужас...
На перемовинах важко відмовлятися від подальших поступок, якщо зробив першу.
Отже відвід військ - крок перший, потім буде другий третій і так далі, доки він раком не прилізе до )(уйла, який з місця не зрушить збавлюючі блазня на ці нові кроки.
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Вы, собственно, на что надеялись-то ?
Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
При этом он сослался на слова российского лидера в Будапеште.
Ну что, зюзики, как будете решать вопросы с дружественной ВАМ расеей?
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І не факт, що гопник не поставить його на коліна, не вставить у вуха два сірники і не скомандує - "ану, шалавка, бьіро обслужила меня своими нежньіми губешками. Предупреждаю: одно неправильное движение, или не дай б-г куснешь з@лупу - лишу слуха. Давай сасай, дабуди дабудай!"
На норманском формате переговоров Путина не интересует Донбасс вообще!
И я опасаюсь, что ЗЕ таки пойдет на этот договорняк с Путиным ради того чтобы встретиться с Путиным вживую.