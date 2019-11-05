 Говорить о встрече в "нормандском формате" до конца года пока рано, очень много вопросов остается на повестке дня, - Песков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция России по нормандскому формату неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности", - сказал он.

На вопрос о том, возможно ли проведение саммита до конца года, представитель Кремля заявил: "Пока преждевременно говорить, пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня".

Песков отказался говорить о содержании документа, который может быть принят по итогам будущего саммита. "Не могу сказать, это же ведется дискретная подготовительная работа, и было бы неправильно вести ее в публичном режиме. Это никак бы не способствовало процессу подготовки и скорейшего проведения встречи", - пояснил он.

Напомним, вчера министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия требует подготовить совместный документ перед встречей в "нормандском формате".

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