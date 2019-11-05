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Все про:Песков (975) Россия (74194) нормандская четверка (752)

 Говорить о встрече в "нормандском формате" до конца года пока рано, очень много вопросов остается на повестке дня, - Песков

В Кремле заявили, что пока рано говорить о проведении встречи лидеров "нормандской четверки" до конца года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция России по нормандскому формату неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности", - сказал он.

На вопрос о том, возможно ли проведение саммита до конца года, представитель Кремля заявил: "Пока преждевременно говорить, пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня".

Песков отказался говорить о содержании документа, который может быть принят по итогам будущего саммита. "Не могу сказать, это же ведется дискретная подготовительная работа, и было бы неправильно вести ее в публичном режиме. Это никак бы не способствовало процессу подготовки и скорейшего проведения встречи", - пояснил он.

Напомним, вчера министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия требует подготовить совместный документ перед встречей в "нормандском формате".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но ждет, когда условия приведут к срочной необходимости, - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3157889
 
 
 Топ комментарии
 
И что по этому поводу скажет Моника Янелох?
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А чего вообще Моника ждет от этой встречи? Думает, посмотрит с укором хуйлу в глаза, станет на колени и война закончится? Кацапня давно озвучила условия окончания войны - признание Крыма, отказ от НАТО, федерализация Украины и Донбасс на особых условиях. Янелох серьезно надеется, что уговорит хуйла отказаться от этих условий, отводя войска и умоляя? Вряд ли, походу оно действительно предатель и готов все сдать.
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А мені дивно. Зєлєнскій ще не всі отвори підставив?, Ой, вибачте, не всі вимоги пуцина виконав?
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То він хлопець міцнй і витривалий, може й по другому разу.
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.Хто про що.. а ПЕСики про *тічку * ! Говорити про зустріч у "нормандському форматі" зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2596
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ага, і по Золотому гуляють кримльовські функціонєри
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а полюція з колорацькими лєнтачками
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Вычеркнуть тогда этот формат как провал евролюбителей кацапни.,Больше информации в западную прессу! Жестко искать другие варианты поднятия цены вопроса для кремлевских бандитов
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а если попробовать признаться самому себе, что умные люди предупреждали же перед выборами ?
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Да что там искать? Забор и отключиние « наших людей от всех коммуникаций», автоматическое лишение гражданства и всех соцвыплат, пусть с рашкой- говняшкой живут. Есть хорошая поговорка, лучше с умным потерять , чем с дураком найти. Эта поговорка как раз именно про Донбасс. И да, признать временно окупированной территорией, и пох наних занятся бы своими проблемами
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И что по этому поводу скажет Моника Янелох?
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Пукин с Письковым хотят все выгоды получить еще до нормандского формата,выжать Зелю как лимон.Этот формат Украине и нах не нужен, а Зеля на него подсел как наркоман.Ничего он не даст, мира не будет, война не закончится.
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...блаЗЄля не "подсєл". Його туди "подсадІла" добре натренована рука одного бородатого чоловіка, схожого на Санту І блаЗЄнський, звісно, як патентований совок, також не проти.
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Как вчера говорил Цимбалюк в их кругах,идет маринад Зеленого презилента,постепенное моральное истощение,опускания,унижение,новые условия и тд, кто же виноват что нелох проглотнул наживку пуйла
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Да-да, блаЗЕнь еще не все слил и еще не достаточно глубоко вылизал.
На "переговоры" клиент должен приезжать полностью готовым - со смазанными вазелином и разработанными всеми отверстиями.
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Він президент, а ти за рошенку повітря псуєш!)))))))))
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На уточнення, чи можливо також, що розведення відбудеться в Пісках і Широкиному, Верещук сказала: "Все обговорюють. Я чула, що є понад 60 реперних точок, які потрібно розвести. Ну давайте" https://censor.net.ua/ua/n3157004
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как красиво они зе разводят а тот ведется лох
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"Говорить о встрече в "нормандском формате" пока рано, очень много вопросов остается на повестке дня, - Песков" - Зеленский зря войска отводит?
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Ні, не дарма.
На перемовинах важко відмовлятися від подальших поступок, якщо зробив першу.
Отже відвід військ - крок перший, потім буде другий третій і так далі, доки він раком не прилізе до )(уйла, який з місця не зрушить збавлюючі блазня на ці нові кроки.
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Ні, Зебіл є то, що у морковки з одного місця торчить.
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Як вірно зазначив Rachman 128 efa03bfd, інтелект зебіла дорівнює втечі, що стирчить із коренеплоду зітхання )))
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а шо Піськов? туалетний йоршик робить шо вміє - полірує унітаз під ху.йлом, а це можна робити до нескінченності.
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Зеля, огласи хоть одно требование Украины к паРаше в свете этого сходняка. Просто для подтверждения своей субъектности.
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Цікаві в тебе вологі мрії!)))
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А чего вообще Моника ждет от этой встречи? Думает, посмотрит с укором ***** в глаза, станет на колени и война закончится? Кацапня давно озвучила условия окончания войны - признание Крыма, отказ от НАТО, федерализация Украины и Донбасс на особых условиях. Янелох серьезно надеется, что уговорит ***** отказаться от этих условий, отводя войска и умоляя? Вряд ли, походу оно действительно предатель и готов все сдать.
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То шо,в Золотому був просто разводлохов?
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Зачем вы так? Бубочка устал от негатива, перестаньте стебаться с мирового политика крупной величины! Он вам нелох-42, он за всё хорошее! Говорити про зустріч у "нормандському форматі" зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4829
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"Говорить о встрече в "нормандском формате" пока рано, очень много вопросов остается на повестке дня, - Песков" - хорошая работа у кремлёвского Петуха, и уверен, бес путлер его не обижает на бабки, да и рожа у него индифферентная, не надо стараться строить из себя порядочного.
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Ну як же так. Наш 42нелох уже **.ло побрив, манікюри з педікюрами зробив, памперси поміняв - а тут такий облом.
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Ну что, Владимир Александрович, помогло вам "разведение войск" ?
Вы, собственно, на что надеялись-то ?
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Трошки перефразую: "Ну що лошара, помогли тобі твої кацапи?"
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Ссытся плешивец, с Петрухой было всё понятно , а тут хрен его знает ... как говаривал незабвенный Остап Ибрагимович -" Больше всего люди пугаются непонятного , значи нужно больше туману "(с) ..
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Так ссытся, что каждый раз новые хотелки выдвигает, а нелох рад стараться. Тьфу
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Это не хотелки, это отмазки .... он понял, что Зеля готов выполнить минимум из минского договорняка , а чего дальше делать не знает, его больше всего устраивает сегодняшнее положение и тогда получается чистое приднестровье ..
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А моника зеленски уже костюм с отливол купила, комплиментьі для х...йла вьіучила, а тут такое тебе, не хочет путлер давать монике лизать свою дупу.
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Розвод ЗЕбіла продовжується. Наразі готоється текст угоди про капітуляцію.
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Файна юпочка у Моніки, плешивому сподобається. Говорити про зустріч у "нормандському форматі" до кінця року зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7847
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Головне щоб тобі свинорилому сподобалась. Говорити про зустріч у "нормандському форматі" до кінця року зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 322
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Вон свинорылый юзик наблюдает, глаз отвести не может. Нравится.
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Я ще навесні казав - не голосуйте за кловуна, він просере УСЕ. А ви казали - ПОБАЧИМО!. Нарід, ти дійсно хочеш це побачити?
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Все происходит именно так и предупреждали здравомыслящие граждане. Будут зюзю мурыжить ещё долго. Вижу только один выход из этой ловушки - поставить ***** ультиматум по срокам проведения. Так как он делал это пороху. Пусть покажет свою смелость ещё раз.
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Та Х...лу пофиг сроки...У него таких случаев грєблю гаты: Сирия, Венесуєла, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Сьеро-леоне, ЦАР, Ирак, Ливия, Ирак, куда еще он пятак всунул?
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При ловле рыбы,есть термин -- " водить карпа на кукане."
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Ой какая прелесть, тоталитарное полицейское государство-агрессор, которое с пеной у рта всем доказывает что в Украине "гражданская война" и "ихтамнет" - втирает когда будут проводить встречи "перемирия". Наверное рашисты еще не всех клоунов на ключевые посты в Украине протащили.
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Говорить о встрече в "нормандском формате" до конца года пока рано, сцарь-хуйло раскрыл еШо очччень мноХА новых врагов!

Говорити про зустріч у "нормандському форматі" до кінця року зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 469
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Озвученное украинскими властями предложение обратиться в арбитраж по поводу переговоров России и Украины по газу делает невозможным достижение каких-либо договоренностей.
Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
При этом он сослался на слова российского лидера в Будапеште.
Ну что, зюзики, как будете решать вопросы с дружественной ВАМ расеей?
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Я так понимаю что ЗЕ развели как последнего ЛОХА😂😂😂
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Знаете , что клоуны часто решали судьбы многих и целых стран? Зе как обидиться на Х...и сможет так его подставить , что мама не горюй, если конечно захочет, потому что от него никто такого не ожидает....
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Не переживайте ..Все буде так .. Говорити про зустріч у "нормандському форматі" до кінця року зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9381

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Ніт, не так. Розмовляти буде гоплан (п***н) - і при цьому прописувати люлів. А (не) ліх - мовчки стояти, обтікати та ковтати слиносоплі.
І не факт, що гопник не поставить його на коліна, не вставить у вуха два сірники і не скомандує - "ану, шалавка, бьіро обслужила меня своими нежньіми губешками. Предупреждаю: одно неправильное движение, или не дай б-г куснешь з@лупу - лишу слуха. Давай сасай, дабуди дабудай!"
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Вопрос к Зеленому Под)(уйловнику , ну и нахера было строить мост в Луганском и отводить воска из Золотлго😖
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А ведь предупреждали - Мацкве веры нет
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Песков у Путина для того , чтобьі "нести пургу". Пока дата Парижского саммита намечена на ноябрь.
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Ше трохи Зє!більной актівності по здачі інтірєсів України, і та встрєча стане не потрібна
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Когда на стадионе зепушила скороговоркой зачитывал "обвинения" Пороху, так то оно читало свою предвыборную программу, которую сейчас успешно внедряет в жизнь.
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когдато Меркель ждала вову Ху-ла 4 часа, зеля уже ждет 2 месяца, еще немножко нужно потерпеть
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Так так! Рано! (Курва) Ще мона щось вицупити і з Украіни і з Європи під той нормандський формат ! Паскуди .. як я іх курва ненавиджу...
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Виходить, тоді треба повертати наші війська назад, їх марно відвели (відвід був умовою Кремля для зустрічі), що у принципі і так було ясно, Московія постійно виставляє якісь нові умови та забаганки, одне буде виконано, завтра захочуть ще щось. А "Норманд зустріч" без погодження з суспільством текста документа який буде підписаний (його погоджують завжди ДО зустрічі) проводити не можна!
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ГЛАВНАЯ цель Путина сегодня - это добиться от ЗЕ отказаться от штрафов в адрес Газпрома и согласиться на договор прокачки газа всего на 1 год (пока не запустят Северный поток-2).
На норманском формате переговоров Путина не интересует Донбасс вообще!
И я опасаюсь, что ЗЕ таки пойдет на этот договорняк с Путиным ради того чтобы встретиться с Путиным вживую.
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главна цель ***** - дізінтеграція і поглощєніє України
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Одним словом - капітуляція, тоді переговори. Капітукляція на всіх фронтах. А мені цікаво, а чому там хочеться з ним зустрітися, він що президент США, чи премєр Англії? Обикновенний агресор і брехун!
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"Державне бюро розслідувань відкрило справу проти звільнених українських моряків з подачі агентів впливу Росії та за заявою Андрія Портнова" -пуйло,зекретин же старается как бессмертный...
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пользує зєлєЧМОніку кремлівське х*йло, як дешеву повію з-під паркану....
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