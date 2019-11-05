 Сегодня ночью впервые в истории Украины произошло ограничение генерации "зеленых" производителей, но ДТЭК все равно получит оплату "зеленого" евротарифа, - Герус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня ночью произошло первое за всю историю Украины ограничения генерации "зеленых" производителей. Диспетчером Укрэнерго была ограничена выработока ветроэлектростанций Ботиевская, Приморская-1, Орловская (все входят в группу ДТЭК). Такое ограничение составляло 300-400 МВт в отдельные ночи", - сообщил Герус.

По его словам, согласно существующим правилам, компания ДТЭК все равно получит оплату "зеленого" евротарифа в размере 2,9 грн за кВт-ч (0,102 евро), несмотря на то, что энергосистема не нуждалась и не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию (цена вопроса - миллионов гривен). Соответствующая оплата ляжет на плечи государственного Энергоатома, Укргидроэнерго и в тариф Укрэнерго, который оплатят все потребители.

"Проблема нарастает, а весной приобретет масштабный характер. По моему глубокому убеждению, необходимые для государства инвестиции - это те, которые и приносят пользу государству, и дают возможность получить прибыль инвесторам. И интерес государства обязательно должен быть учтен в этой конструкции", - подытожил Герус.

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