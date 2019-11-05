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Все про:ДТЭК (103) Укрэнерго (160) Герус (79)

 Сегодня ночью впервые в истории Украины произошло ограничение генерации "зеленых" производителей, но ДТЭК все равно получит оплату "зеленого" евротарифа, - Герус

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что сегодня ночью произошло впервые за всю историю Украины ограничение генерации ветроэлектростанций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня ночью произошло первое за всю историю Украины ограничения генерации "зеленых" производителей. Диспетчером Укрэнерго была ограничена выработока ветроэлектростанций Ботиевская, Приморская-1, Орловская (все входят в группу ДТЭК). Такое ограничение составляло 300-400 МВт в отдельные ночи", - сообщил Герус.

По его словам, согласно существующим правилам, компания ДТЭК все равно получит оплату "зеленого" евротарифа в размере 2,9 грн за кВт-ч (0,102 евро), несмотря на то, что энергосистема не нуждалась и не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию (цена вопроса - миллионов гривен). Соответствующая оплата ляжет на плечи государственного Энергоатома, Укргидроэнерго и в тариф Укрэнерго, который оплатят все потребители.

"Проблема нарастает, а весной приобретет масштабный характер. По моему глубокому убеждению, необходимые для государства инвестиции - это те, которые и приносят пользу государству, и дают возможность получить прибыль инвесторам. И интерес государства обязательно должен быть учтен в этой конструкции", - подытожил Герус.

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Сегодня ночью впервые в истории Украины произошло ограничение генерации зеленых производителей, но ДТЭК все равно получит оплату зеленого евротарифа, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157886
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно, ограничим нашу зелёную генерацию, но купим электроэнергию у врага!
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Точно, спиляти вітряки, побити сонячні панелі! Купуймо енергію в роісє! УРЯЯЯЯ!
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Господи, звідки ж такі, як ти ідіоти беруться? Блін, де ж вас вирощують, чим поять і годують?
Придурку, мова ж про те, що було обмеження забору електроенергії вітрових електростанцій, але збільшуються об`єми електроенергії з Росії. І, при цьому, мови про зменшення зеленого тарифу нема, і Ахметка і Беня "своє" візьмуть, придурку, але з ТВОЄЇ кишені. Блін, зебіли ви ж такі дебіли...
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Ліквідація України відбувається під гучні оплески вати та ригів, в народі відомих як зебіли.
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А чому не обмежують ТЕС, чиє виробництво дуже шкідливе для екології?
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Украинцы спонсируют Венгрию и Ахметова, - эксперт о "Роттердам+" - 24 Канал


. Ренат Ахметов накапливал энергетические активы со времен президентства Виктора Януковича. Именно тогда бизнесмен получил контроль над "Днепроэнерго" и "Западэнерго". Но сверхприбыли Ахметов, который контролирует 85% добычи украинского угля, начал получать именно при президентстве Порошенко и введении в действие схемы "Роттердам+"... Сьогодні вночі вперше в історії України відбулося обмеження генерації "зелених" виробників, але ДТЕК все одно отримає оплату "зеленого" євротарифу, - Герус - Цензор.НЕТ 808
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..Сьогодні вночі вперше в історії України відбулося обмеження генерації "зелених" виробників, але ДТЕК все одно отримає оплату "зеленого" євротарифу, - Герус - Цензор.НЕТ 5123

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Ботиевская, Приморская-1, Орловская ВЭС должны быть НАЦИОНАЛИЗИРОВАНЫ.

иначе нам содержать их рыжего хозяина вечно.
+с 90-х прихватизированные убыточные шахты,на бюджетных дотациях по жизни..
(там,где гудели за мир)
удачный пример приватизации и продажи-Криворожсталь.
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все Приморские.
кстати,1 вышка стоИт ок.1 млн.евро,и охраняется вооруженной охраной.
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А !Герус...Завєдующій від Бєні по Роттердам+.Знаємо такого.Не збреше.

"...Итак… САП и НАБУ, которые, по утверждениям новой власти, давно должны были пересажать тыщи негодяев, опять сидят в луже. Помните, сколько было визгов, о том, что формула «Роттердам+» преступна? Оказывается, Сытник с Холодницким уже год(!) делают заявления о её «преступности», прекрасно зная, что она экономически обоснована.
Сегодня мне в руки попали результаты официальной экспертизы этой формулы (скрины выложу в комментах), которую делал Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз в 2018 году по заказу САП.
Оказывается, еще в ноябре 2018 эксперты КНИИСЭ четко заявили - формула абсолютно ОБОСНОВАНА.
При этом прокуроры САП несколько раз переуточняли вопросы, в надежде вывести ответы экспертов КНИИСЭ на удобную для себя логику нанесения «убытков». Безрезультатно. К тому же, достоверность экспертизы подтвердила сегодня адвокат экс-члена НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец. Сам Вовк, как известно, скрывается от Коломойского за границей. Как и экс-руководитель другого регулятора (НБУ) Валерия Гонтарева. Такова участь людей, рискнувших наступить на хвост схематозам Коломойского.
Потому что Гонтарева национализировала финансовую пирамиду «Приватбанк», а Вовк заставил ферросплавщиков Коломойского платить рыночную цену за электричество, которое они потребляли лошадиными дозами, не заботясь о модернизации и энергоэффективности.
Но у Холодницкого и Сытника нет выбора - для того, чтобы остаться в своих креслах, им нужно соответствовать ожиданиям теневого кукловода власти.
К моменту получения экспертизы (конец 2018-го) уже было понятно, что шансы переизбраться у ПАП очень малы, а всех оппозиционеров накачивал деньгами Коломойский. Поэтому официальную экспертизу спрятали в стол и продолжили делать информационные вбросы о каких-то «убытках» от формулы, что било по Порошенко и радовало ИВК.
После избрания Зеленского вытаскивать экспертизу на свет божий стало совсем не выгодно - в трех своих интервью Коломойский назвал «Роттердам+» коррупционной формулой, а его спецпредставитель Андрей Герус (который сразу же был назначен представителем Зеленского в Кабмине, а позже - главой парламентского комитета по энергетике и ЖКХ) вообще всю свою активность выстраивал исключительно на борьбе с этой формулой. В итоге, НАБУ и САП пошли в суд с «экспертизой» подписанной неким анонимным экспертом СБУ - это стало возможным после назначения Баканова главой силового ведомства...."
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662334424170887&id=100011830050778
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Не хвилюйтеся. Зеленський налагодив купівлю електроенергії в РФ, так що світло буде.
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им фиолетово, они вы этом разбираются примерно, как и ты ...
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Обережно, новину коментує ху й ло під ніком курвиметер. Все йому вітрова енергія шкідлива.
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... только полная отмена "зеленого тарифа" на котором наживается Ахметов за счет потребителей, которые ему её оплачивают!
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Я правильно зрозумів, що наша влада обмежила закупівлю генерації альтирнативної енергії ув українських виробників, а в цей час закуповує у російської федерації для Бені? То що, ми не зьираємося далі будувати альтернативу російській петлі, а самі в неї ліземо?
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Зеленський все ближче до звання Героя РФ.
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Неправильно. Смысл в том что потребление электричества не постоянно, днем больше чем ночью и есть еще пиковые часы нагрузки на энергосистему. Так вот той ночью случилась ситуация что при сильном ветре выработка ВЭС + АЭС и недостаток потребителей могли привести к серьезной поломке сетей электроснабжения. Выработку на ВЭС ограничили, на АЭС нагрузку и так постоянно изменяют и меняют выработку электричества но надо понимать что с АЭС играться тоже сильно не стоит. Рваный режим работы для техники не есть хорошо и каждый день гонять АЭС от минимальных до максимальных режимов увеличивает риск поломки. Хватит нам и одного Чернобыля. Так что выбор притормозить ветряки очевидный, тем более у них предусмотрена такая функция.
Теперь понятно?
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Сьогодні вночі вперше в історії України відбулося обмеження генерації "зелених" виробників, але ДТЕК все одно отримає оплату "зеленого" євротарифу, - Герус - Цензор.НЕТ 4382 tZE inform‏ @tZEinform 55 мин.55 минут назад

Из заседаний подпольного Кабмина. Вот что за хрень творится в энергетике ? Разбираемся.. Герус и Оржель - уберите свои шаловливые ручки от чистых энергостанций и АЭС. Вы искусственно снижаете их энергогенерацию в пользу угольных ТЭС ?
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Народ тупо завидует Ахметову, поэтому и возмущается, да ещё и пытается приплести политику. По определению сейчас зелёная энергетика штука дорогая, но она модная в багатых странах и везде дотируется. А вообще без понимания терминов: "маневренный режим мощности", "пусковая готовность", "суточный пик нагрузки", "межремонтный ресурс" и т.д., коментировать что-нибудь в теме электроэнергетики вообще не стоит.
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Лишили людей льготного ночного тарифа....Хлеб теперь днём пекут.
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Все правильно,пан Герус, - "интерес государства обязательно должен быть учтен в этой конструкции." Но Порошенко сделавший все возможное для обогащения Ахметова и развития ДТЭК на льготных,мягко говоря,условиях, - так не думает.
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