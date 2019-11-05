 Сегодня ночью впервые в истории Украины произошло ограничение генерации "зеленых" производителей, но ДТЭК все равно получит оплату "зеленого" евротарифа, - Герус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Сегодня ночью произошло первое за всю историю Украины ограничения генерации "зеленых" производителей. Диспетчером Укрэнерго была ограничена выработока ветроэлектростанций Ботиевская, Приморская-1, Орловская (все входят в группу ДТЭК). Такое ограничение составляло 300-400 МВт в отдельные ночи", - сообщил Герус.
По его словам, согласно существующим правилам, компания ДТЭК все равно получит оплату "зеленого" евротарифа в размере 2,9 грн за кВт-ч (0,102 евро), несмотря на то, что энергосистема не нуждалась и не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию (цена вопроса - миллионов гривен). Соответствующая оплата ляжет на плечи государственного Энергоатома, Укргидроэнерго и в тариф Укрэнерго, который оплатят все потребители.
"Проблема нарастает, а весной приобретет масштабный характер. По моему глубокому убеждению, необходимые для государства инвестиции - это те, которые и приносят пользу государству, и дают возможность получить прибыль инвесторам. И интерес государства обязательно должен быть учтен в этой конструкции", - подытожил Герус.
. Ренат Ахметов накапливал энергетические активы со времен президентства Виктора Януковича. Именно тогда бизнесмен получил контроль над "Днепроэнерго" и "Западэнерго". Но сверхприбыли Ахметов, который контролирует 85% добычи украинского угля, начал получать именно при президентстве Порошенко и введении в действие схемы "Роттердам+"...
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иначе нам содержать их рыжего хозяина вечно.
+с 90-х прихватизированные убыточные шахты,на бюджетных дотациях по жизни..
(там,где гудели за мир)
удачный пример приватизации и продажи-Криворожсталь.
кстати,1 вышка стоИт ок.1 млн.евро,и охраняется вооруженной охраной.
"...Итак… САП и НАБУ, которые, по утверждениям новой власти, давно должны были пересажать тыщи негодяев, опять сидят в луже. Помните, сколько было визгов, о том, что формула «Роттердам+» преступна? Оказывается, Сытник с Холодницким уже год(!) делают заявления о её «преступности», прекрасно зная, что она экономически обоснована.
Сегодня мне в руки попали результаты официальной экспертизы этой формулы (скрины выложу в комментах), которую делал Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз в 2018 году по заказу САП.
Оказывается, еще в ноябре 2018 эксперты КНИИСЭ четко заявили - формула абсолютно ОБОСНОВАНА.
При этом прокуроры САП несколько раз переуточняли вопросы, в надежде вывести ответы экспертов КНИИСЭ на удобную для себя логику нанесения «убытков». Безрезультатно. К тому же, достоверность экспертизы подтвердила сегодня адвокат экс-члена НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец. Сам Вовк, как известно, скрывается от Коломойского за границей. Как и экс-руководитель другого регулятора (НБУ) Валерия Гонтарева. Такова участь людей, рискнувших наступить на хвост схематозам Коломойского.
Потому что Гонтарева национализировала финансовую пирамиду «Приватбанк», а Вовк заставил ферросплавщиков Коломойского платить рыночную цену за электричество, которое они потребляли лошадиными дозами, не заботясь о модернизации и энергоэффективности.
Но у Холодницкого и Сытника нет выбора - для того, чтобы остаться в своих креслах, им нужно соответствовать ожиданиям теневого кукловода власти.
К моменту получения экспертизы (конец 2018-го) уже было понятно, что шансы переизбраться у ПАП очень малы, а всех оппозиционеров накачивал деньгами Коломойский. Поэтому официальную экспертизу спрятали в стол и продолжили делать информационные вбросы о каких-то «убытках» от формулы, что било по Порошенко и радовало ИВК.
После избрания Зеленского вытаскивать экспертизу на свет божий стало совсем не выгодно - в трех своих интервью Коломойский назвал «Роттердам+» коррупционной формулой, а его спецпредставитель Андрей Герус (который сразу же был назначен представителем Зеленского в Кабмине, а позже - главой парламентского комитета по энергетике и ЖКХ) вообще всю свою активность выстраивал исключительно на борьбе с этой формулой. В итоге, НАБУ и САП пошли в суд с «экспертизой» подписанной неким анонимным экспертом СБУ - это стало возможным после назначения Баканова главой силового ведомства...."
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662334424170887&id=100011830050778
Теперь понятно?
Из заседаний подпольного Кабмина. Вот что за хрень творится в энергетике ? Разбираемся.. Герус и Оржель - уберите свои шаловливые ручки от чистых энергостанций и АЭС. Вы искусственно снижаете их энергогенерацию в пользу угольных ТЭС ?