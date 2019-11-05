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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (688) Клименко Юлия (5)

 Госбюджет-2020 является бюджетом проедания, зависимым от МВФ: нет ни 40% роста ВВП, ни 1 млн рабочих мест, ни $50 млрд инвестиций, которые обещали, - нардеп от "Голоса" Клименко

Представленный сегодня проект Государственного бюджета-2020 не имеет ничего общего с утвержденной программой правительства. В нем нет ни 40% роста ВВП, ни 1 млн рабочих мест, ни 50 млрд долларов инвестиций, о которых мы слышали все предыдущие месяцы. Как и в прошлые годы, на фоне заявлений и победных сообщений - это снова бюджет проедания. Рост экономики предполагается на уровне 3%. И то - только при условии, что Международный валютный фонд продолжит свою программу поддержки для Украины.

Об этом говорится в заявлении партии "Голос", передает Цензор.НЕТ.

"Без сотрудничества с МВФ уже весной 2020 года Украину может ожидать дефолт, значительная девальвация гривни и падение экономики. Мы уже видим низкую способность монобольшинства принимать болезненные структурные реформы, которые являются необходимым и обязательным условием для роста экономики и благосостояния украинцев. Это ярко видно на примере позиции по Приватбанку, реформе государственных закупок, рынка земли, реформы СБУ, распределения средств на дороги" , - отмечает народный депутат Украины от партии "Голос" Юлия Клименко.

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В "Голосе" заявили, что Украине необходимы глубокие и масштабные структурные реформы во всех сферах. При отсутствии реформ страна и дальше будет вынуждена обращаться за помощью к кредиторам, чтобы хотя бы выполнить запланированный Госбюджет-2020.

"Программа МВФ - это вынужденная мера, временный бандаж, который не лечит. Президентское монобольшинство получило огромный кредит доверия от украинцев и имело уникальный шанс разорвать круг бедности, вывести страну на новый уровень, а украинскую экономику - к росту. Но это время они потратили на законодательный спам, лоббирование собственных интересов, внутренние интриги и удовлетворение личных амбиций, которые побеждают над государственной позицией. Законопроекты от других партий, которые могли бы повлиять на бюджет, не были даже поставлены на повестку дня" , - отметила Юлия Клименко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157883
 
   
 Топ комментарии
 
бюджет-2020 от команды зе!лохов:
Госбюджет-2020 является бюджетом проедания, зависимым от МВФ: нет ни 40% роста ВВП, ни 1 млн рабочих мест, ни $50 млрд инвестиций, которые обещали, - нардеп от "Голоса" Клименко - Цензор.НЕТ 9662
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А макарони на вуха зєлєнлохам по якій ціні продаватися будуть?
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Ну среди своего окружения я всех запомнил. И мне пофиг, что они будут говорить потом.
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Сподівання лузерів гідності зазвичай не виправдовуються. Їхніх миздобутків не забувають навіть коли шереги лузерів поповнюються наступніками.
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З 1 листопада вартість природного газу для промислових споживачів зросте на 18,4%-19,6%, що означає підвищення тарифів на блакитне паливо для населення - до кінця року.
Про це у блозі на "Українській правді" написав політтехнолог Віктор Уколов.

"Це означає, що приблизно у грудні нам слід очікувати подорожчання всього, для чого використовують газ і вже для приватних споживачів.
Інакше ті, хто надає послуги, не зможуть купувати газ за новими цінами",- написав Уколов.
Він також нагадав, ще місяць тому стало відомо, що цілий ряд регіонів підвищили вартість за послуги ЖКГ.
Пригадую відосик кандидата у президенти Зеленського, який після зйомок серіалу говорив про "жахливі" тарифи.
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30 років вони балаболять, роблячи вигляд що розумні.
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почему же? сказали отдадут ЯО, сделали. Зато кто им обзавелся, с тем как то мягче стали разговаривать. Если по сути то халявную независимость мы давно просрали за слова и бумажки, которые ни чего не стоят
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та *****! аби не барига! хужє та нє будєт, вова ж абєщал
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Ах да томос же! Томос же получили? А про оборонку с свинарчуком и мои офшоры не думайте(порошенко)
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А при чем здесь Томос? Тебе нечего на хлеб намазать?
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Это раньше им было нечего. А теперь там божья роса и обещания Моники Зеленски.

А мова, вера, армия в Украине ватным ублюдкам реально не нужны.
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Яким взагалі треба бути дурнем, щоб вірити в дієздатність клоунського колективу? Хіба як ви хочете їсти - то дзвоните в цирк і викликаєте клоуна? Може якщо ви захворіли, то викликаєте клоуна? Чи якщо ремонт, то вам конче клоуна для ремонта позвати? Самі подумайте, в якому випадку клоунів кличуть. Щоб повеселитися-посміятися. Якщо клоун один - то ще можна знайти час і для корисних справ. А якщо вже їх тисяча - придурки, - то вже пора плакати.
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А давайте порахуємо що зелена команда ще не проійбала?
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а ви думали депутити які на засіданях дрочать та знімают проституток приймуть нормальний бюджет? Держбюджет-2020 є бюджетом проїдання, залежним від МВФ: немає ні 40% зростання ВВП, ні 1 млн робочих місць, ні $50 млрд інвестицій, які обіцяли, - нардепка від "Голосу" Клименко - Цензор.НЕТ 2843
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Давайте честно. Бюджет готовит Минфин. А там даже министра не поменяли. Экономический блок правительства - соросятина и грантоеды. Что они еще могут предложить Украине?
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Какая хитрая много_ходов_очка новой команды, специально министра не поменяли, шоб в случае неотвратимого пестеца и пройопа все свалить на соросятину, грантоедов-людоедов и прочих империалистических хищников... Держбюджет-2020 є бюджетом проїдання, залежним від МВФ: немає ні 40% зростання ВВП, ні 1 млн робочих місць, ні $50 млрд інвестицій, які обіцяли, - нардепка від "Голосу" Клименко - Цензор.НЕТ 5636
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Если говорить о правительстве, то оно сегодня такое же малограмотное, как и правительства Гройсмана и Яценюка. Проблема последних лет в том, что назначают на должности непонятно кого, и непонятно благодаря каким заслугам. Вместо опыта работы востребованы личная преданность или рекомендации "стратегических партнеров". В итоге страной управляют гройсманы-гончаруки, которые до этого вообще не понятно чем занимались. Украина на сегодня является игрушкой в руках Запада. Поэтому никакая это не многоходовочка, а навязанная нам извне политика. На тысячу процентов уверен, что оставить Маркарову на должности министра финансов была рекомендация от наших "стратегических партнеров".
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Ты к справедливости имеешь такое же отношение, как зеленая плесень к порядочности- НИКАКОЙ!
По ссылке статья в World Street Journal о бубочке и реальном президенте Украины - Коломойском.
https://www.wsj.com/…/ukraine-corruption-concerns-stall-imf…
Отдельный привет тем, кто голосовал за бубочку как альтернативу "коррупционеру Порошенко". Одно из главных новостных изданий планеты фактически обвиняет Янелоха в коррупции.
Здобули

Фраза Зеленского "Мы не вернем банк бывшим акционером" НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО с тем что хочет МВФ.
Эти слова - пустой треп для хомяков Зеленского. МВФ не идиоты, они понимают что банк вернуть и так нельзя. МВФ прямо говорит "Вова, зачем тебе наши деньги, когда вот тут у тебя $5,5 млрд сп...жено. Ты их можешь вернуть обратно, они принадлежат народу Украины. Более того ТЫ ОБЯЗАН их вернуть по закону Украины.
Вот он, Коломойский, сидит у тебя в кабинете - это он украл эти $5,5 млрд. Давай ты ЭТИ ДЕНЬГИ вернешь, а мы потом тебе кредит дадим. Ок?"
Судя по ситуации вокург МВФ - не ок. И статья ОЧЕНЬ ЧЕТКО объясняет почему. Потому что МВФ и остальные западные партнеры ждут от Зеленского фразы "Украинские правоохранители должны сосредоточиться на том чтобы вернуть деньги вкладчиков от бывших акционеров банков (там не только Коломойский)". А он этой фразы не говорит! Молчит как партизан!
Интересно получается, у Украины денег НЕТ, а у Коломойского они есть. Нахера такой стране давать кредиты?
А шо там Премьер? Все еще "изучает" ситуацию вокруг Приватбанка? Мы вроде и пост написали, и объяснили, а он все "изучает"?
Где-нибудь посередине (c)
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ані Україну (незалежність) прададуть пуйлу, і євреям землю - і будуть деньхи!!!
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Она что, с Луны упала? Откуда в бюджете должны были взяться 40% роста ВВП? Она хоть представляет себе, что это такое?
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а из предвіборной программы "письмо Деду Морозу", по которой вібирали пердуЗента. Уже забыли? Они ни один свой анонсированный прожект в бюджете не учли
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Ладно у Слуг народа набрали черти кого, потому что просто поддержали президента, но кто за вот таких вот голосует? Иностранные инвестиции такое же зло как и МВФ, ибо прибыль от инвестиций будет все равно покидать страну и за это будет платить народ Украины. А на минималку можно и 5 млн. рабочих мест создать, вот только на нее жить не возможно, это рабство в прямом смысле.
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Дурень, для того аби капітал не виводили - вводять податок на виведення капіталу....
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а ви взагалі знаєте законодавство щодо виведення? Капітали виводили за схемами, а тепер що? законно через податок?
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За всю світову історію жодна країна не розвилась без іноземних інвестицій, ні Римська імперія, ні Британська з Російською, ні США.
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Довбо*бка завершена, як і її "ВротМен" Славко: всього лише два місяці уряду - а вона вже волає де 50 млрд інвестицій
А шо ж ти, ку.....а, 5 років при Мародерові мовчала, немов прутня в роті мала?
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tZE inform‏ @tZEinform 6 мин.6 минут назад

На ВСУ бюджет не увеличен. За то предусмотрены деньги в 2 млрд. на "комплексний розвиток регіонів.." - это взятка депутатам-мажоритарщикам на распил на местах. Чистый подкуп.

Держбюджет-2020 є бюджетом проїдання, залежним від МВФ: немає ні 40% зростання ВВП, ні 1 млн робочих місць, ні $50 млрд інвестицій, які обіцяли, - нардепка від "Голосу" Клименко - Цензор.НЕТ 392 tZE inform‏ @tZEinform 14 мин.14 минут назад

"Я рисую, я тебя рисую, Я тебя рисую, сидя у окна." напевал Гончарук сидя над бюджетом...

Держбюджет-2020 є бюджетом проїдання, залежним від МВФ: немає ні 40% зростання ВВП, ні 1 млн робочих місць, ні $50 млрд інвестицій, які обіцяли, - нардепка від "Голосу" Клименко - Цензор.НЕТ 392 tZE inform‏ @tZEinform 20 мин.20 минут назад

Самая страшная природная катастрофа которая может настигнуть страну - это спаренное торнадо. Президент- клоун и премьер с дипломом "недержавного зразка".
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а парубиеобразный министр єкономики танцор на яхтах, который гордится тем, что ничего не знает, ни в чем не разбирается и советует делать карьеру стукачеством, враньем и прочим дерьмом? адептов его теорий и в ОГА содержат
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Юлька винуватая. Це вонаукраланашефсьо.
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после бегства януковоща в казне было100 тыс грив,Украина за пять лет даже золотовалютные резервы приобрела в период военных действий,теперь все пошло нах зеленым мхом
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от стабильного роста 5% до дефлота за 5 месяцев. пошаговое пособие.
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А якже мародер? Де ж ті мільярди, що він мародерив? Чи то хтось бреханув?
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а нет идеи наполнить бюджет при помощи возврата наворованногго? У Смешко в программе біли расследования дейчтвий НБУ, законности прихватизации. У зельца про конфискацию ворованного даже мысля не проскакивает. Єто уже все. Теперь землю продавать.
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ну если что то не так, пусть поможет этот депутат премьер министру, хотя сомневаюсь ибо Вакарчук сам не знает сколько что стоит (счасливый человек)
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