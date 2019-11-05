 Госбюджет-2020 является бюджетом проедания, зависимым от МВФ: нет ни 40% роста ВВП, ни 1 млн рабочих мест, ни $50 млрд инвестиций, которые обещали, - нардеп от "Голоса" Клименко

Об этом говорится в заявлении партии "Голос", передает Цензор.НЕТ.
"Без сотрудничества с МВФ уже весной 2020 года Украину может ожидать дефолт, значительная девальвация гривни и падение экономики. Мы уже видим низкую способность монобольшинства принимать болезненные структурные реформы, которые являются необходимым и обязательным условием для роста экономики и благосостояния украинцев. Это ярко видно на примере позиции по Приватбанку, реформе государственных закупок, рынка земли, реформы СБУ, распределения средств на дороги" , - отмечает народный депутат Украины от партии "Голос" Юлия Клименко.
В "Голосе" заявили, что Украине необходимы глубокие и масштабные структурные реформы во всех сферах. При отсутствии реформ страна и дальше будет вынуждена обращаться за помощью к кредиторам, чтобы хотя бы выполнить запланированный Госбюджет-2020.
"Программа МВФ - это вынужденная мера, временный бандаж, который не лечит. Президентское монобольшинство получило огромный кредит доверия от украинцев и имело уникальный шанс разорвать круг бедности, вывести страну на новый уровень, а украинскую экономику - к росту. Но это время они потратили на законодательный спам, лоббирование собственных интересов, внутренние интриги и удовлетворение личных амбиций, которые побеждают над государственной позицией. Законопроекты от других партий, которые могли бы повлиять на бюджет, не были даже поставлены на повестку дня" , - отметила Юлия Клименко.
Про це у блозі на "Українській правді" написав політтехнолог Віктор Уколов.
"Це означає, що приблизно у грудні нам слід очікувати подорожчання всього, для чого використовують газ і вже для приватних споживачів.
Інакше ті, хто надає послуги, не зможуть купувати газ за новими цінами",- написав Уколов.
Він також нагадав, ще місяць тому стало відомо, що цілий ряд регіонів підвищили вартість за послуги ЖКГ.
Пригадую відосик кандидата у президенти Зеленського, який після зйомок серіалу говорив про "жахливі" тарифи.
А мова, вера, армия в Украине ватным ублюдкам реально не нужны.
По ссылке статья в World Street Journal о бубочке и реальном президенте Украины - Коломойском.
https://www.wsj.com/…/ukraine-corruption-concerns-stall-imf…
Отдельный привет тем, кто голосовал за бубочку как альтернативу "коррупционеру Порошенко". Одно из главных новостных изданий планеты фактически обвиняет Янелоха в коррупции.
Здобули
Фраза Зеленского "Мы не вернем банк бывшим акционером" НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО с тем что хочет МВФ.
Эти слова - пустой треп для хомяков Зеленского. МВФ не идиоты, они понимают что банк вернуть и так нельзя. МВФ прямо говорит "Вова, зачем тебе наши деньги, когда вот тут у тебя $5,5 млрд сп...жено. Ты их можешь вернуть обратно, они принадлежат народу Украины. Более того ТЫ ОБЯЗАН их вернуть по закону Украины.
Вот он, Коломойский, сидит у тебя в кабинете - это он украл эти $5,5 млрд. Давай ты ЭТИ ДЕНЬГИ вернешь, а мы потом тебе кредит дадим. Ок?"
Судя по ситуации вокург МВФ - не ок. И статья ОЧЕНЬ ЧЕТКО объясняет почему. Потому что МВФ и остальные западные партнеры ждут от Зеленского фразы "Украинские правоохранители должны сосредоточиться на том чтобы вернуть деньги вкладчиков от бывших акционеров банков (там не только Коломойский)". А он этой фразы не говорит! Молчит как партизан!
Интересно получается, у Украины денег НЕТ, а у Коломойского они есть. Нахера такой стране давать кредиты?
А шо там Премьер? Все еще "изучает" ситуацию вокруг Приватбанка? Мы вроде и пост написали, и объяснили, а он все "изучает"?
Где-нибудь посередине (c)
А шо ж ти, ку.....а, 5 років при Мародерові мовчала, немов прутня в роті мала?
На ВСУ бюджет не увеличен. За то предусмотрены деньги в 2 млрд. на "комплексний розвиток регіонів.." - это взятка депутатам-мажоритарщикам на распил на местах. Чистый подкуп.
tZE inform @tZEinform 14 мин.14 минут назад
"Я рисую, я тебя рисую, Я тебя рисую, сидя у окна." напевал Гончарук сидя над бюджетом...
tZE inform @tZEinform 20 мин.20 минут назад
Самая страшная природная катастрофа которая может настигнуть страну - это спаренное торнадо. Президент- клоун и премьер с дипломом "недержавного зразка".