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 Прокурор Черновицкой области Соболь уволился после критики Гончарука

Главный прокурор Черновицкой области Олег Соболь написал заявление на увольнение с должности и органов прокуратуры через неделю после визита и критики премьер-министра Алексея Гончарука.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Олег Соболь написал заявление по собственному желанию о его увольнении с должности прокурора Черновицкой области и органов прокуратуры Украины. В пятницу, 01.11.2019, был его последний рабочий день", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас обязанности прокурора области исполняет первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца.

Мустеца в органах прокуратуры работает с ноября 2002 года. С сентября 2016 занимает пост первого заместителя прокурора Черновицкой области.

Как сообщалось, во время поездки в Черновцы премьер-министр Гончарук сообщил, что будет рекомендовать генпрокурору Украины Руслану Рябошапке уволить главного прокурора Буковины из-за низкой эффективности борьбы с контрабандой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157880
 
 
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Чего это он уволился ,он сидеть должен а не увольняться и сидеть плотно !!! Прокурор Черновицкой области Соболь уволился после критики Гончарука - Цензор.НЕТ 7268
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Я понимаю шо тетя внучатого племяника наседство оставила .
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